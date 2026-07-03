Relationship Equality: कमावत नाही, म्हणून कमी?

-डॉ. सुवर्णा बोबडे, समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञअनेक घरांमध्ये जास्त पैसे कमावणारा जास्त महत्त्वाचा आणि कमी किंवा पैसे न कमावणारा कमी महत्त्वाचा, हे समीकरण दिसतं. पण हे समीकरण खरंच इतकं सहज आहे का?...डाॅक्टर, माझा नवरा चांगला माणूस आहे. घरात कोणतीही कमतरता ठेवत नाही. पण एक गोष्ट मला सतत टोचत राहते... मी मुलं लहान असताना नोकरी सोडली. तो निर्णय आम्ही दोघांनी मिळून घेतला होता. त्या वेळी घरात कुणी तरी पूर्णवेळ असणं गरजेचं होतं. आता मुलं मोठी झाली. पण घर, गुंतवणूक, मालमत्ता, मोठी खरेदी अशा आर्थिक निर्णयांमध्ये नवरा माझं मत विचारतच नाही. मी विचारलं तर म्हणतो- पैसे मी कमावले आहेत. शेवटी निर्णय माझाच असणार!’’ समुपदेशनासाठी आलेली स्त्री बोलत होती. तिच्या डोळ्यांत राग, अपमान आणि निराशा स्पष्ट दिसत होती..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...मी विचारलं, ‘‘तुला नेमकं कशाचं वाईट वाटतं?’’‘‘डॉक्टर, पैशांचा प्रश्न नाही. पण जणू मी काहीच योगदान दिलेलं नाही असं वाटतं. मी घरासाठी नोकरी सोडली, मुलांना वाढवलं, घर सांभाळलं. नवऱ्याच्या करिअरला वेळ देता यावा म्हणून अनेक गोष्टी मागे ठेवल्या... आणि आता असं वाटतं की मी निर्णय घेण्यास कमी पात्र आहे का?’’अनेक कुटुंबांत हा संघर्ष दिसतो. विषय वरवर आर्थिक वाटतो, पण त्यामागे एक खोल प्रश्न असतो- कमाई आणि माणसाची किंमत यांचा आपण गोंधळ तर करत नाही ना?... आपण नकळत एक समीकरण तयार करतो- ‘उत्पन्न = व्यक्तीची किंमत’.समजा- एखाद्या व्यक्तीने मुलांच्या संगोपनासाठी, वृद्ध पालकांच्या काळजीसाठी किंवा कुटुंबाच्या गरजांसाठी नोकरी सोडली. त्या निर्णयामुळे दुसऱ्या जोडीदाराला करिअरवर अधिक लक्ष केंद्रित करता आलं, जास्त वेळ काम करता आलं, बढत्या मिळाल्या, आर्थिक प्रगती करता आली. मग त्या यशामध्ये घर सांभाळणाऱ्या व्यक्तीचा वाटा नाही का?....पण खरं सांगायचं तर प्रश्न फक्त योगदानाचाही नाही. कारण अनेकदा आपण हा विषय अशा पद्धतीने मांडतो, की जणू घर सांभाळणाऱ्या व्यक्तीला स्वतःचं महत्त्व सिद्ध करावं लागत आहे.प्रत्यक्षात मुद्दा वेगळा आहे. कुटुंबातील कामांची विभागणी ही जबाबदाऱ्यांची विभागणी असते, मूल्यांची आणि दर्जाची नाही. एक व्यक्ती बाहेर जाऊन पैसे कमावते आणि दुसरी घर, मुलं, ज्येष्ठांची काळजी किंवा इतर जबाबदाऱ्या सांभाळते. ही कार्यक्षमतेसाठी केलेली व्यवस्था असते. त्यातून कोण श्रेष्ठ, कोण कनिष्ठ, कोण जास्त सक्षम, लायक किंवा कोण कमी बुद्धिमान, कमकुवत, लायक नसलेला आहे हे ठरत नाही. भूमिका वेगळ्या असतात; माणूस म्हणून स्थान समान आहे.स्वत:बद्दलची भावनामी घर सांभाळते आहे याचा अर्थ मी ‘कमी सक्षम’ आहे असा होत नाही. आज तू पैसे कमावतो आहेस, याचा अर्थ तुला जास्त अधिकार मिळावेत असाही होत नाही! याच ठिकाणी अनेक नात्यांत गोंधळ सुरू होतो. स्त्री स्वतःशी म्हणते- ‘मी कमावत नाही, त्यामुळे माझं महत्त्व कमी झालं आहे.’ आणि पुरुष कधी कधी नकळत म्हणतो, ‘मी कमावतो, त्यामुळे अंतिम निर्णय माझा.’ दोन्ही निष्कर्ष चुकीचे आहेत. ‘मी कमवत नाही’ आणि ‘माझी किंमत नाही’ या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. तितक्याच ‘मी कमवतो’ आणि ‘निर्णयसत्ता माझी’ या दोन गोष्टीही वेगळ्या आहेत. मनुष्याची किंमत बँक खात्यातील आकड्यांनी ठरत नाही. आपल्या भूमिका, नातेसंबंध, कौशल्यं, अनुभव आणि असंख्य पैलूंनी आपण घडलेलो असतो. ही गुंतागुंत इतकी मोठी आहे की माणसाची किंमत मोजणंच अशक्य आहे..इतरांची मतेइथे एक वास्तव स्वीकारावं लागतं. आपण स्वतःची किंमत ओळखली म्हणून इतर सगळे लोक ती ओळखतीलच असं नाही. ‘दिवसभर घरीच असतेस’, ‘तुला पैशाची काय किंमत कळणार?’, ‘आम्ही कमावतो म्हणून घर चालतं’, अशा वाक्यांमधून अनेकांना कमी लेखलं जातं.अशा वेळी सर्वांत आधी हे लक्षात घेणं गरजेचं असतं की दुसऱ्याचं विधान आणि वस्तुस्थिती एकच नसतात. एखाद्याने आपल्याला कमी लेखलं म्हणून आपली किंमत कमी होत नाही. पण त्याच वेळी प्रत्येक टोमणा गप्प बसून ऐकणंही आवश्यक नसतं. कारण काही वेळा समस्या तुमच्या आत्ममूल्याची नसते, समस्या समोरच्याच्या दृष्टिकोनाची असते. अशा वेळी स्वतःला समजावण्याइतकंच महत्त्वाचं असतं ते समोरच्याशी स्पष्ट आणि ठामपणे बोलणं.‘मी सध्या कमावत नाही, पण त्यामुळे माझं योगदान किंवा क्षमता कमी होत नाही’, ‘आपण मतभेदांवर बोलू शकतो, पण मला कमी लेखणारी भाषा मला मान्य नाही’, ‘आपल्या कुटुंबात कामांची विभागणी वेगळी असू शकते, पण भागीदारी समान आहे’. अशी वाक्यं आक्रमक नाहीत, ती स्वतःच्या हक्कांविषयी जागरूक अशी आहेत..वाटा दोघांचाखरंतर त्या स्त्रीच्या कथेतला सर्वांत महत्त्वाचा भाग तिचं नोकरी सोडणं हा नव्हता. महत्त्वाचा भाग हा होता की तिने नोकरी सोडण्याचा निर्णय हा पती-पत्नी या दोघांनी मिळून घेतला होता. ज्या दिवशी एकाने नोकरी सोडण्याचा निर्णय जोडप्याने एकत्र घेतला, त्या दिवशी ती फक्त एका व्यक्तीची निवड राहत नाही. ती एक सामूहिक व्यवस्था बनते. त्या व्यवस्थेमुळे एका व्यक्तीला करिअरमध्ये अधिक वेळ, ऊर्जा आणि संधी देता आणि घेता आल्या. त्यामुळे त्या यशात दोघांचाही वाटा असतो. अशा परिस्थितीत राग जाणवणं मानवी आहे. कधी कधी तो आत्मसन्मानाचा संकेत असतो. कारण प्रश्न पैशांचा नसतो. प्रश्न असा असतो की ‘आपण दोघं समान भागीदार आहोत का?’ जर उत्तर ‘हो’ असेल, तर मोठ्या आर्थिक आणि कौटुंबिक निर्णयांमध्ये दोघांचाही आवाज असला पाहिजे. काही वेळा ते मागावं लागेल, मिळणार नाही..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...‘पैसे तू कमावतोस. पण हे आयुष्य आपण दोघांनी उभं केलं आहे’, ‘माझा सहभाग हा उपकार नाही, तो भागीदारीचा नैसर्गिक भाग आहे’, ‘माझं मत ऐकून घेणं पुरेसं नाही. ते निर्णय प्रक्रियेचा भाग असणं आवश्यक आहे’. अर्थात याचबरोबर स्वतःलाही काही प्रश्न विचारावे लागतात- मला आर्थिक बाबींची माहिती आहे का? मी निर्णयप्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होते का? माझं मत मी स्पष्टपणे मांडते का?...कारण समान स्थान ही फक्त मागण्याची गोष्ट नसते, ती स्वीकारण्याची आणि निभावण्याचीही गोष्ट असते. नात्यातील आदर हा केवळ उत्पन्नावर आधारित नसावा आणि स्वतःची किंमतही केवळ आर्थिक उत्पादनावर आधारित नसावी. समस्या अनेकदा पैशांची नसते- समस्या असते, आपण कामांची विभागणी करतो की माणसांची वर्गवारी?... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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