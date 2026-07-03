Sakal Money

Relationship Equality: कमावत नाही, म्हणून कमी?

Does financial income decide a person's value?: घरातल्या जबाबदाऱ्यांची विभागणी म्हणजे दर्जाची नव्हे; ‘उत्पन्न = व्यक्तीची किंमत’ या चुकीच्या समीकरणामुळे नात्यांमध्ये निर्माण होणारा अदृश्य भेदभाव
Is Financial Independence the Only Measure of Self-Worth?

Is Financial Independence the Only Measure of Self-Worth?

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सकाळ डिजिटल टीम
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-डॉ. सुवर्णा बोबडे, समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञ

अनेक घरांमध्ये जास्त पैसे कमावणारा जास्त महत्त्वाचा आणि कमी किंवा पैसे न कमावणारा कमी महत्त्वाचा, हे समीकरण दिसतं. पण हे समीकरण खरंच इतकं सहज आहे का?...

डाॅक्टर, माझा नवरा चांगला माणूस आहे. घरात कोणतीही कमतरता ठेवत नाही. पण एक गोष्ट मला सतत टोचत राहते... मी मुलं लहान असताना नोकरी सोडली. तो निर्णय आम्ही दोघांनी मिळून घेतला होता. त्या वेळी घरात कुणी तरी पूर्णवेळ असणं गरजेचं होतं. आता मुलं मोठी झाली. पण घर, गुंतवणूक, मालमत्ता, मोठी खरेदी अशा आर्थिक निर्णयांमध्ये नवरा माझं मत विचारतच नाही. मी विचारलं तर म्हणतो- पैसे मी कमावले आहेत. शेवटी निर्णय माझाच असणार!’’ समुपदेशनासाठी आलेली स्त्री बोलत होती. तिच्या डोळ्यांत राग, अपमान आणि निराशा स्पष्ट दिसत होती.

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