Bharat Taxi Launch : झिरो कमिशनसोबत ‘भारत टॅक्सी’ सेवा लॉन्च; मिळणार अल्प दरात राइड्स, जाणून घ्या दर आणि बुकिंग प्रक्रिया

Bharat Taxi Fare : केंद्र सरकारची नवीन 'भारत टॅक्सी' सेवा प्रवाशांकडून किफायतशीर भाडे आकारते. टोयोटा वाहनासाठी ₹18 प्रति किमी तर मारुती स्विफ्टसाठी फक्त ₹7.5 प्रति किमी इतकं कमी भाडं निश्चित करण्यात आलं आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Bharat Taxi Booking Process : ओला आणि उबरला टक्कर देण्यासाठी ‘भारत टॅक्सी’ ही नवी सहकारी टॅक्सी सेवा सुरू करण्यात आली आहे. वाहन चालकांना अधिक फायदा मिळावा यासाठी ही योजना आणण्यात आली असून सध्या दिल्ली आणि गुजरातमध्ये ही सेवा सुरू आहे. पुढील काळात ही सेवा देशभरात सुरू करण्याची तयारी आहे. मेट्रो शहरांपासून ते इतर शहरांपर्यंत ओला, उबर आणि रॅपिडोला टक्कर देण्यासाठी भारत टॅक्सी मैदानात उतरली आहे.

