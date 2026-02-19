Bharat VISTAAR: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! फक्त एका फोन कॉलवर पीक, योजना आणि बाजारभावाची सगळी माहिती; काय आहे भारत VISTAAR?

Bharat VISTAAR App for Mandi Rate and Advice: भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने ‘भारत VISTAAR’ हा अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सल्लागार प्लॅटफॉर्म सादर केला आहे. जयपूर येथे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते या ॅपचा शुभारंभ करण्यात आला. या प्रणालीमुळे देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला एकाच क्रमांकावर फोन करून पीक मार्गदर्शन, शासकीय योजनांची माहिती आणि बाजारभाव मिळू शकणार आहेत..'भारत VISTAAR’ काय आहे?‘भारत VISTAAR’ म्हणजे Village Information System for Technology-driven Agriculture and Rural Reach. भारतीय शेतीत एआय तंत्रज्ञानाचा वापर अधिकृतपणे सुरू करण्यासाठीचे हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. जयपूरमध्ये पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यात आली असून दिल्लीतील AI Impact Summit 2026 च्या पार्श्वभूमीवर या उपक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. इंटरनेट किंवा क्लिष्ट अॅपची गरज न पडता शेतकऱ्यांना आवश्यक सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळावी, हा या प्लॅटफॉर्मचा उद्देश आहे..Gold Rate Today: सर्वसामान्यांची चिंता वाढली! सोनं-चांदीच्या भावात मोठी वाढ; पाहा आजचा ताजा भाव .155261 नंबर ठरणार शेतकऱ्यांचा साथी या प्लॅटफॉर्मचा मुख्य उद्देश सोपा आहे तो म्हणजे 155261 हा नंबर डायल करा आणि त्वरित उत्तर मिळवा. कोणताही शेतकरी साध्या मोबाईलवरून किंवा स्मार्टफोनवरून कॉल करून आपल्या स्थानिक भाषेत प्रश्न विचारू शकतो. त्यासाठी कोणतेही वेगळे अॅप डाउनलोड करण्याची गरज नाही. शेतकऱ्यांना 24 तास सेवा उपलब्ध मिळणार आहे. यामध्ये ‘कृषी साथी’ नावाचा एआय चॅटबॉट ऑडिओ मजकूर किंवा व्हिडिओद्वारे प्रश्न विचारण्याची सुविधा देणार आहे. यात ‘AI भारती’ नावाची एआय प्रणाली तुम्हाला तात्काळ मार्गदर्शन देते. सध्या ही सेवा हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध असून लवकरच 11 भारतीय भाषांमध्ये विस्तार होणार आहे. .कोणती माहिती मिळणार?Bharat VISTAAR या प्लॅटफॉर्मवरून शेतकऱ्यांना -पीक नियोजन आणि खत/कीड नियंत्रण सल्लाहवामान अंदाज थेट बाजार भावाची माहिती शासकीय योजनांची माहिती, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रियातक्रार निवारण मार्गदर्शनकर्ज आणि विमा पर्यायांबाबत माहिती.Farmer ID दिली जाणार अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत शेतकऱ्यांना एक विशेष ओळखपत्र दिले जात आहे, ज्यामध्ये प्रत्येकाला स्वतंत्र शेतकरी ओळख क्रमांक प्रदान केला जातो. या डिजिटल ओळखीमुळे शेतकऱ्यांची जमीन, पिके आणि इतर संबंधित माहिती एकाच ठिकाणी नोंदवली जाते.आतापर्यंत पिककर्जासाठी बँकांकडून अनेक कागदपत्रांची मागणी केली जात होती. मात्र, या नवीन ओळखपत्रामुळे ती प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त आपला ओळख क्रमांक दिल्यास आवश्यक माहिती थेट बँकांना उपलब्ध होईल असे मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले..प्रमुख योजनांचा समावेशBharat VISTAAR मध्ये पुढील महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश -पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना पंतप्रधान पिक विमा योजनामाती आरोग्य कार्डमॉडिफाइड इंटरेस्ट सबव्हेन्शन योजनाकृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानपंतप्रधान कृषी सिंचन योजनापंतप्रधान अन्नदाता उत्पन्न सुरक्षा अभियानअॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडकिसान क्रेडिट कार्ड .EPFO Pension: खासगी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन कधी मिळते? जाणून घ्या EPS चे नियम आणि पात्रतेचे वय.या प्लॅटफॉर्मद्वारे पुढील टप्प्यांमध्ये सर्व केंद्रीय कृषी योजना, मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा, पीक विमा प्रक्रिया आणि इतर सेवा या एकाच प्लॅटफॉर्मवर जोडण्याची योजना आहे.यासोबतच ‘Farmer-Centric AI Hackathon’ आणि ‘Agri Kosh AI Strategy Roadmap’ यांसारखे उपक्रमही जाहीर करण्यात आले, ज्यातून भारतीय शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाधारित परिसंस्था निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.