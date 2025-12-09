BHIM UPI Cashback: BHIM ॲपवर मिळतोय 100% कॅशबॅक! पैशांची होईल जबरदस्त बचत; ऑफर फक्त काही दिवसांसाठी; असा मिळवा फायदा!

BHIM UPI Cashback : आजच्या काळात आपण सगळे जण ऑनलाइन पेमेंट करणे पसंत करतो. ऑनलाइन पेमेंटमुळे बरेच काम सोपे झाले आहे. कारण आता सारख-सारख एटीएममध्ये जाऊन पैसे काढण्याची गरज नाही आणि चिल्लर ठेवण्याचीही चिंता नाही. आता देशातील बहुतेक लोक ऑनलाइन पेमेंटसाठी UPI चा वापर करतात. याच दरम्यान BHIM UPI पेमेंट्स ॲपने आपल्या यूजर्सना एक मोठी खुशखबर दिली आहे. ॲपने 100% कॅशबॅक ऑफर जाहीर केला आहे..सोशल मीडिआवर माहिती सोशल मीडिआ प्लॅटफॉर्म X वर BHIM ॲपने एक पोस्ट करत सांगितले की, जर तुम्ही BHIM ॲप वापरत असाल तर तुम्हाला 100% कॅशबॅक मिळू शकतो. यासाठी किमान ₹20 चे व्यवहार करणे आवश्यक आहे. BHIM ॲपला आता 9 वर्ष पूर्ण झाली आहे आणि त्याच निमित्ताने हा खास कॅशबॅक ऑफर देण्यात आला आहे..BHIM ॲपBHIM ॲपची सुरुवात 30 डिसेंबर 2016 रोजी झाली. तेव्हापासून या ॲपने देशात डिजिटल पेमेंट सहज, सोपे आणि विश्वासार्ह बनवले आहे. आता वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने BHIM ॲप आपल्या यूजर्सना हा मोठा कॅशबॅकचा गिफ्ट देत आहे..LIC Insurance : LIC च्या योजनेसमोर FD देखील फेल! महिन्याला भरा फक्त ₹1500 आणि मुलांच्या लग्नासाठी मिळवा तब्बल ₹25 लाख.बिल पेमेंटवरही मिळणार कॅशबॅकरिपोर्टनुसार, BHIM पेमेंट ॲपवरील कॅशबॅक ऑफर अंतर्गत आता वीज बिल भरतानाही ग्राहकांना कॅशबॅक मिळणार आहे. हा ऑफर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि दिल्ली सरकार यांचे संयुक्त उपक्रम असलेल्या BSES राजधानी पॉवर या वीज वितरण कंपनीने सुरू केला आहे. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवरील माहितीनुसार, BHIM ॲपमधून वीज बिल भरल्यास ग्राहकांना त्वरित कॅशबॅक मिळू शकतो आणि ही सुविधा 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत उपलब्ध राहील. यावेळी, बिल भरताना Checkout वर BillDesk हा पर्याय निवडणे आवश्यक आहे..Rupee vs Dollar : रुपया रोज का घसरतोय? डॉलर एवढा का महागतोय? त्यामुळे सोन्याचे भाव का वाढतात? जाणून घ्या पैशाच्या ABCD मागचं सत्य.महिन्यात एकदाच ऑफरचा फायदामीडिया रिपोर्ट्सनुसार, प्रत्येक ग्राहकाला या ऑफरचा लाभ महिन्यात एकदाच मिळू शकतो. कॅशबॅक मिळवण्यासाठी किमान ₹500 चे बिल भरणे आवश्यक आहे. ग्राहकांना जास्तीत जास्त ₹50 पर्यंत कॅशबॅक मिळू शकतो आणि हा कॅशबॅक थेट त्यांच्या BHIM ॲपशी लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.