BMC Budget : देशातील सर्वात श्रीमंत मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट किती? कुठून येतो एवढा पैसा?

BMC Revenue : महाराष्ट्रात १० वर्षानंतर महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहे. १५ जानेवारीला राज्यातील तब्बल २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळख असणारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) विशेष चर्चेत आहे. कारण, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये BMC चा अर्थसंकल्प सुमारे ५९,९५४ कोटी रुपये होता, जो दिल्ली आणि बेंगळुरू या दोन्ही महानगरपालिकांच्या एकत्रित बजेटपेक्षा जास्त आहे..दिल्ली महापालिकेचे २०२४-२५ साठीचे बजेट १६,६८३ कोटी, बेंगळुरूचे १२,३५९ कोटी तर कोलकात्याचा फक्त ५,१६६ कोटी रुपये होते. दरम्यान, गेल्या दहा वर्षांत BMC चा खर्चही बजेट जवळपास दुप्पट झाला असून २०,५०० कोटींवरून ४४,५०० कोटींपर्यंत वाढला आहे. .BMC ची कमाई कुठून?गेल्या १० वर्षांत BMC चे उत्पन्न सातत्याने वाढले आहे. सध्या BMC कडे मोठ्या प्रमाणात मुदत ठेवी (फिक्स्ड डिपॉझिट्स) आहेत, ज्यावर मिळणारे व्याजही त्यांचा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा भाग आहे. मार्च २०२५ मध्ये BMC ची FD मधील गुंतवणूक तब्बल ७९,५०० कोटी आहे तर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये BMC चे एकूण उत्पन्न सुमारे ८१,७८४ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.उत्पन्नाचे स्रोत विविध सेवा, परवाने आणि वापरासाठी घेतलेली फीस व युजर चार्जेस राज्य व केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदानवेगवेगळे करगुंतवणूक व मुदत ठेवीवरील व्याज .IPO Updates : उघडण्याआधीच IPO चर्चेत! ग्रे मार्केटमध्ये तब्बल 70% पर्यंत प्रीमियम; 9 जानेवारीला 'हा' IPO होणार खुला.कर आणि शुल्कातून किती कमाई?२०१६ ते २०२५ या कालावधीत बीएमसीला विविध फी आणि युजर चार्जमधून सुमारे ९४,६०० कोटींचे उत्पन्न मिळाले. यामध्ये नोंदणी शुल्क, प्रवेश शुल्क, उशिरा परवाना शुल्क, स्विमिंग पूल बुकिंग शुल्क, तोडफोड शुल्क, जाहिरात शुल्क, पाणी कनेक्शन शुल्क अशा अनेक शुल्कांचा समावेश आहे.याच कालावधीत, विविध सरकारी योजना आणि इतर सरकारी संस्थांना दिलेल्या सेवांच्या बदल्यात बीएमसीला ८६,७०० कोटींच्या अनुदान आणि सबसिडी मिळाल्या. उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये वांद्रे-कुर्ला परिसरातील रस्ते स्वच्छतेसाठी बीएमसीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (MMRDA) ६१.७ कोटी वसूल केले. २०१६ ते २०२५ दरम्यान मुंबई महानगरपालिकेला रोड टॅक्स, थिएटर टॅक्स, वीज कर, मालमत्ता कर आणि पाणी कर अशा विविध करांमधून ७५,८०० कोटींचे उत्पन्न मिळाले..खर्च कुठे?बृहन्मुंबई महानगर पालिकेचा सर्वाधिक खर्च रस्ते, पूल, सांडपाणी व्यवस्था, सार्वजनिक आरोग्य सेवा, शिक्षण, सुरक्षा व्यवस्था तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनवर होतो. गेल्या दहा वर्षांत शहराच्या विकास आणि देखभालीसाठी सुमारे १.११ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. याशिवाय रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, ग्रंथालये आणि विविध योजनांसाठी अनुदान देण्यात आले आहे. सार्वजनिक सुविधा चालवणे आणि त्यांची देखभाल यावरही मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो..Gold Rate Today : काल सोनं स्वस्त झालं म्हणून खरेदीचा विचार करताय? तर थांबा! आजचा भाव पाहा मग ठरवा....आरोग्याच्या दृष्टीनेही BMC मोठा खर्च करते. प्रशासन, विमा, कायदेशीर बाबी, जाहिरात, प्रवास आणि वाहन खर्च यावर हजारो कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये डासांमुळे पसरणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुमारे ९९.५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, तर उंदरांच्या नियंत्रणासाठी सुमारे १२.८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.