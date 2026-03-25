Premium|Understanding Bond Market India : भारतातील रोखे बाजाराची वाढ; गुंतवणुकीसाठी नवा पर्याय

प्रियांका कुलकर्णी- priyankakulkarni2201@gmail.comभारतातील गुंतवणूक संस्कृती गेल्या दशकात झपाट्याने बदलली आहे. शेअर बाजारातील वाढ, म्युच्युअल फंडांमध्ये वाढलेला सहभाग आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे गुंतवणूक अधिक सुलभ झाली आहे. मात्र, शेअर बाजार जसा विकसित झाला आहे, तितका रोखे (बॉँड-Bond) बाजार अजूनही सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी अपरिचित राहिला आहे. अलीकडील धोरणात्मक चर्चांमध्ये आणि अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये रोखे बाजार बळकट करण्यावर दिलेला भर विशेष लक्षवेधी ठरतो. या पार्श्वभूमीवर रोखे म्हणजे काय, त्यांचे महत्त्व काय आणि भारतातील रोखे बाजार सध्या चर्चेत का आहे, हे समजून घेणे आवश्यक ठरते.रोख म्हणजे कर्जाचा औपचारिक करार. जेव्हा सरकार किंवा एखादी कंपनी निधी उभारण्यासाठी लोकांकडून किंवा संस्थांकडून कर्ज घेते, तेव्हा ते ठराविक व्याजदराने आणि ठराविक कालावधीत परतफेड करण्याचे आश्वासन देते. या कराराला ‘रोखा’ असे म्हणतात. उदा. भारत सरकार जेव्हा सरकारी रोखे जारी करते, तेव्हा गुंतवणूकदार सरकारला कर्ज देतो. सरकार दरवर्षी ठराविक व्याज देते आणि मुदत पूर्ण झाल्यावर मूळ रक्कम परत करते. म्हणजेच, रोखे खरेदी करणे म्हणजे कर्ज देणे होय..रोख्यांमध्ये गुंतवणूक का महत्त्वाची?१. जोखीम संतुलनासाठी ः शेअर बाजारात चढ-उतार मोठ्या प्रमाणावर होतात. बाजार घसरल्यास शेअरचा भाव झपाट्याने कमी होऊ शकतो. रोखे मात्र तुलनेने स्थिर असतात, विशेषतः सरकारी रोखे. त्यामुळे शेअर बाजार घसरला, तरी रोखे गुंतवणूक आधार देते. शेअर हे वाढीची संधी देतात, तर रोखे स्थैर्य देतात. दोन्ही मिळून संतुलन साधले जाते.२. नियमित उत्पन्नासाठी ः रोख्यांमध्ये ठराविक दराने व्याज मिळते. हे व्याज सहा महिन्यांनी किंवा वर्षातून एकदा दिले जाते. निवृत्त व्यक्ती, नियमित उत्पन्नाची गरज असलेले लोक किंवा स्थिर परतावा शोधणारे गुंतवणूकदार यांच्यासाठी रोखे उपयुक्त ठरतात. शेअरमध्ये नफा निश्चित नसतो; पण रोख्यांमध्ये व्याज निश्चित असते.३. अस्थिरता कमी करण्यासाठी ः तुमच्या गुंतवणुकीत फक्त शेअर असतील, तर बाजारातील मोठ्या घसरणीत एकूण गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. रोख्यांचा काही हिस्सा असल्यास एकूण चढ-उतार कमी होतो. यामुळे मानसिक ताण कमी होतो आणि घाईघाईने चुकीचे निर्णय घेण्याची शक्यता घटते.४. दीर्घकालीन नियोजनांसाठी ः शिक्षण, लग्न, घरखरेदी किंवा निवृत्ती यांसारख्या निश्चित उद्दिष्टांसाठी तुलनेने सुरक्षित आणि स्थिर गुंतवणूक आवश्यक असते.कोणत्या उद्दिष्टांसाठी रोखे योग्य?परतावा तुलनेने निश्चित असतो.शेअरपेक्षा जोखीम कमी असते.ठराविक कालावधीनंतर मूळ रक्कम परत मिळते.दीर्घकालीन नियोजनात रोखे स्थैर्य देतात, तर शेअर वाढीची संधी देतात. दोन्हींचा योग्य समतोल महत्त्वाचा असतो..Premium|Rupee depreciation impact India : रुपयाची पडझड कशामुळे?.रोख्यांचे प्रमुख प्रकार१. सरकारी रोखे (जी-सेक) ः हे रोखे भारत सरकार जारी करते. यात जोखीम अत्यल्प असते. यावर साधारण ६.५ टक्के ते ७.५ टक्के परतावा मिळतो. (कालावधीवर अवलंबून). हे रोखे दीर्घकालीन स्थिर गुंतवणुकीसाठी योग्य असतात.२. कंपन्यांचे कर्जरोखे (कॉर्पोरेट बाँड) ः हे कंपन्यांकडून जारी केले जातात. परतावा साधारण ७.५ टक्के ते ९.५ टक्के मिळतो. ‘एएए’ पतदर्जा असलेले रोखे कमी जोखीम व तुलनेने कमी व्याज असते. एए/ए दर्जा असल्यास व्याज जास्त; पण जोखीमही जास्त असते. मुदत ठेवीपेक्षा थोडा जास्त परतावा हवा असेल आणि मध्यम जोखीम स्वीकारता येत असेल तर योग्य पर्याय.३. पायाभूत सुविधा रोखे ः पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी रोखे जारी केले जातात. परतावा साधारण ७ टक्के ते ८.५ टक्के मिळतो. दीर्घकालीन कालावधी असतात. काही वेळा करसवलती उपलब्ध असतात. दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि स्थिरता हवी असल्यास विचार करता येतो.४. हरित रोखे (ग्रीन बाँड) ः पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी जारी करण्यात येणारे हे रोखे साधारण ६.५ टक्के ते ८.५ टक्के परतावा देतात. पर्यावरण, सामाजिक आणि सुशासन (ईएसजी) आधारित गुंतवणुकीसाठी योग्य पर्याय आहे.५. शून्य कूपन रोखे ः या रोख्यांवर नियमित व्याज मिळत नाही. ते सवलतीच्या दरात खरेदी करता येतात आणि मुदतपूर्तीवेळी संपूर्ण परतावा मिळतो. परतावा साधारण ६ ते ८ टक्क्यांदरम्यान असू शकतो. दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी विचार करता येतात.रोख्यांमधील जोखीम१. पतजोखीम ः कर्जरोखे जारी करणारी संस्था कर्जफेड करू शकणार का?२. व्याजदर जोखीम ः व्याजदर वाढले तर रोख्यांची बाजारातील किंमत कमी होते.३. तरलता जोखीम ः दुय्यम बाजारामध्ये सहज विकता येईल का?पत मानांकनाचे महत्त्वरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करताना सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असतो, तो म्हणजे पैसे परत मिळतील का? यासाठी पतमानांकन उपयोगी पडते. आपल्या देशात क्रिसिल, इक्रा, केअर या प्रमुख रेटिंग्ज संस्था आहेत. पतमानांकन साधारण 'एएए' श्रेणीपासून सुरू होते. 'एएए' मानांकन असणे म्हणजे रोखे अत्यंत सुरक्षित आहेत, असे मानले जाते. 'एए/ए' म्हणजे चांगली क्षमता, 'बीबीबी' म्हणजे गुंतवणुकीस पात्र आणि 'बीबीबी' पेक्षा कमी मानांकन असेल, तर जोखीम जास्त असते. जास्त व्याज म्हणजे जास्त जोखीम, हे लक्षात ठेवावे. पतमानांकन, कंपनीची स्थिती आणि तुमची जोखीमक्षमता महत्त्वाची असते..भारतातील रोखे बाजार कमी विकसित का?भारतामध्ये शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात विकसित झाला आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई) आणि मुंबई शेअर बाजार (बीएसई) यांच्या माध्यमातून शेअर बाजाराची झपाट्याने वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत रोखे बाजार कमी विकसित झाला आहे. कंपनी रोखे बाजार एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे १७ ते २० टक्के आहे. एकूण रोखे बाजार (सरकारी + कॉर्पोरेट) 'जीडीपी'च्या सुमारे ७० ते ७५ टक्के आहे. याउलट विकसित देशांमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. अमेरिकेत कंपनी रोखे बाजार एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. एकूण कर्जरोखे बाजार (सरकारी + कॉर्पोरेट) एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या २०० ते २५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. युरोप आणि जपानमध्येही कर्जरोखे बाजार मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेला आहे. विकसित देशांमध्ये कर्जरोखे आणि शेअर बाजार जवळपास सारखेच किंवा काही वेळा कर्जरोखे बाजार अधिक मोठे असते. भारतामध्ये मात्र, शेअर बाजार तुलनेने खूप मोठे असून, रोखे बाजार अजूनही लहान आहे.निष्कर्ष काय?मुदत ठेव सुरक्षिततेचे प्रतीक आहे. शेअर हे वाढीचे प्रतीक आहेत, तर रोखे स्थैर्याचे प्रतीक आहेत. समतोल गुंतवणूक धोरणात तिन्हींचा योग्य प्रमाणात समावेश आवश्यक आहे. रोखा हा केवळ कर्जाचा कागद नसून, आर्थिक नियोजनातील संतुलन आणि स्थैर्य देणारा महत्त्वाचा स्तंभ आहे..अर्थसंकल्पातील तरतुदीदुय्यम बाजाराची तरलता वाढवणेडिजिटल व्यापार पायाभूत सुविधा-सुधारणासंस्थात्मक सहभाग सुलभ करणेपायाभूत आणि हरित रोख्यांना प्रोत्साहनछोट्या गुंतवणूकदारांसाठी प्रक्रिया सुलभ करणेगुंतवणूकदारांना होणारेसंभाव्य फायदेरोखे खरेदी-विक्री सुलभ होईलपारदर्शक किंमत प्रणालीअधिक पर्याय उपलब्धपोर्टफोलिओतील वैविध्य सुधारतेदीर्घकालीन स्थिर उत्पन्नाचे साधनरोखे कंपन्यांचे फायदेबँकांवरील अवलंबित्व कमीकमी खर्चात निधी उभारणीदीर्घकालीन भांडवलगुंतवणूकदारांचा विस्तृत आधाररोखे बाजार : मुख्य कारणे कोणती?१. कंपन्यांचा बँककर्जांवर जास्त अवलंब ः भारतात कंपन्या थेट रोखे बाजारामधून पैसे उभे करण्यापेक्षा बँकांकडून कर्ज घेणे पसंत करतात. बँकिंग प्रणाली मजबूत असल्यामुळे कंपन्यांना बँक कर्ज सहज मिळते, त्यामुळे रोखे बाजाराचा वापर कमी होतो.२. दुय्यम बाजारातील तरलता कमी आहे ः रोखे खरेदी-विक्रीसाठी दुय्यम बाजार फार सक्रिय नाही. शेअरप्रमाणे रोखे रोज मोठ्या प्रमाणात ट्रेड होत नाहीत. म्हणून गुंतवणूकदारांना रोखे लगेच विकता येतील का, याबाबत अनिश्चितता असते.३. छोट्या गुंतवणूकदारांचा मर्यादित सहभाग ः सर्वसामान्य गुंतवणूकदार शेअर किंवा म्युच्युअल फंडांमध्ये जास्त गुंतवणूक करतात. रोख्यांबद्दल माहिती कमी, प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि किमान गुंतवणूक रक्कम जास्त असणे ही कारणे आहेत.४. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे वर्चस्व ः रोखे बाजारात मुख्यतः बँका, विमा कंपन्या, पेन्शन फंड यांचे वर्चस्व आहे. छोट्या गुंतवणूकदारांचा सहभाग कमी आहे. त्यामुळे बाजाराचा विस्तार मर्यादित राहतो.५. किंमत शोधणे प्रक्रियेतील मर्यादा ः शेअर बाजारामध्ये दररोज पारदर्शकपणे भाव दिसतात. रोखे बाजारात मात्र, व्यवहार कमी असल्याने योग्य किंमत शोधणे (price discovery) काही वेळा कठीण जाते.मजबूत रोखे बाजार म्हणजे संतुलित अर्थव्यवस्था. कंपन्यांना बँक कर्जाऐवजी रोखे बाजारातून निधी उभारता आला, तर वित्तीय प्रणालीवरील ताण कमी होईल. गुंतवणूकदारांना सुरक्षित व संतुलित पर्याय मिळतील. दीर्घकालीन दृष्टीने भांडवली बाजार अधिक स्थिर आणि परिपक्व बनेल.(लेखिका चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत.९८२३१३४४९१). 