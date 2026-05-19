Premium|Herbal Alley Ayurvedic brand : १७ वर्षे प्राध्यापिका राहिल्यानंतर सुरू केला स्वतःचा ब्रँड; डोंबिवलीच्या डॉ. कविता कामत यांची 'हर्ब ॲली' यशोगाथा

सुधीर जोगळेकर - sumajo51@gmail.comवनस्पतिशास्त्र आणि संबंधित विषयांमध्ये पीएच.डी.पर्यंतचे शिक्षण घेऊन नंतर तब्बल १७ वर्षं असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून अध्यापन केलेल्या डोंबिवलीच्या डॉ. कविता कामत यांच्या ‘हर्ब अॅली’ या ब्रँडची ही गोष्ट. कोविड महासाथीच्या काळात घरच्या प्रयोगशाळेत केलेल्या उटण्याचा पहिला प्रयोग यशस्वी झाला आणि त्यातूनच त्यांच्या व्यवसायाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. छोट्या प्रमाणावर बनवलेली तेलं, फेसक्रीम्स अशा आयुर्वेदिक उत्पादनांना ग्राहकांची पसंती मिळत गेली आणि त्यातून जन्माला आला ‘हर्ब अॅली’ नावाचा त्यांचा ब्रँड...डोंबिवलीतील टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे माजी विद्यार्थी स्वतःला अभिमानाने ‘आम्ही टिळकपंथी’ असं नुसतं म्हणवून घेत नाहीत; त्यांचं ते टिळकप्रेम, त्यांची ती स्वदेशनिष्ठा, त्यांचा तो अस्सल भारतीयत्वाचा बाणा त्यांच्या व्यवहारात, त्यांच्या उद्योग-व्यवसायात पुरेपूर जाणवतो आणि प्रकटही होतो. या सदरातील सलग तीन परिचय अशा टिळकपंथीयांचे करून देण्याचा योग योगायोगाने साधून आलेला नाही. फेब्रुवारीत पार पडलेल्या टिळकनगर शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या ‘आवर्तन’ या संमेलनाच्या निमित्ताने यातल्या दोघांचा- डॉ. विक्रांत कुलकर्णी आणि डॉ. कविता कामत यांचा सन्मान शाळेने घडवून आणला होता, तर तिसऱ्याचं, त्याच्या भारतीयत्वाच्या बाण्याला न्याय देणारं ‘महाभारतसृष्टी’ हे पुस्तक याच काळात प्रसिद्ध झालं होतं. विक्रांतने आपल्या सागरी पर्यावरणाच्या अभ्यासातून समुद्रात आढळणाऱ्या शैवालावर संशोधन करून अत्यंत पौष्टिक असं शैवाल शहरी भागात निर्माण करण्याचं तंत्र विकसित केलं आणि त्यापासून सैनिकांना-खेळाडूंना-अवकाशयान प्रवाशांना उपयोगी पडेल असं ‘स्पिरुलिना’ तयार केलं. महाभारतातलं एकेक पात्र हे दिसायला ऐतिहासिक असलं, तरी ते आजच्या घडीला वास्तवात आढळणाऱ्या मानवी स्वभावांशी आणि व्यवहारांशी जवळीक साधणारं आहे. त्यामुळे त्यातल्या एकेकापासून प्रेरणा घेऊन त्या त्या व्यक्तीच्या स्वभावानुरूप उद्योग-व्यवसाय सुरू करता येतात, हे सूत्र मनात बाळगून वैभव केळकर आणि डॉ. मेघना दलाल या दोघा शाळकरी सहकाऱ्यांनी उद्योगमालिका सुरू केली. त्यांचा परिचय दुसऱ्या लेखात करून दिला होता. या महिन्यातला परिचय आहे तिसऱ्या व्यक्तिमत्त्वाचा- डॉ. कविता कामत यांचा... .कोविडकाळात उद्योगाची पायाभरणीकविता कामत मूळच्या डोंबिवलीकर आणि विवाह झाल्यानंतरही डोंबिवलीकर असलेल्या एक प्राध्यापिका आणि उद्योजिका. त्या मूळच्या म्हसकर. त्यांनी डोंबिवलीच्याच पेंढरकर महाविद्यालयातून बॉटनी हा विषय घेऊन बीएस्सी केलं. मग कल्याणच्या बिर्ला महाविद्यालयात त्यांनी वनस्पतीशास्त्रातील सायटोजेनेटिक्स आणि बायोटेक्नॉलॉजी हे विषय घेऊन एमएस्सी केलं. पदव्युत्तर पदवीनंतर त्यांनी त्याच विषयाशी संबंधित असं पीएचडीसाठीचं संशोधन वझे-केळकर महाविद्यालयात केलं. वेळोवेळी राष्ट्रीय किंवा जागतिक परिषदामध्ये त्यांनी प्रबंध सादर केले आणि त्यांना पुरस्कारही मिळाले; पण पदव्युत्तर पदवीचं शिक्षण त्यांनी ज्या महाविद्यालयातून घेतलं, त्याच महाविद्यालयाने त्यांना अध्यापनासाठी बोलावलं आणि अध्यापनाची आवड असलेल्या डॉ. कविता कामत पेंढरकर महाविद्यालयात रुजू झाल्या. त्यांनी तिथे तब्बल १७ वर्षं असिस्टंट प्रोफेसर पदावर अध्यापन केलं. त्यातच कोविड महासाथ आली आणि महाविद्यालय बंद असल्याने घरून ऑनलाइन शिकवताना भरपूर वेळ असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. बाहेर पडून कुठे संशोधन करणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे कविताताईंनी घराच्याच बाल्कनीत छोटी प्रयोगशाळा उभारली आणि दिवाळीसाठी शुद्ध उटणं बनवण्याचे प्रयोग सुरू केले. त्याला यश आलं. उटण्याचा पहिला प्रयोग यशस्वी झाला. सोसायटीतल्या सह-निवाशांना उटणं आवडलं आणि त्या राहतात त्या प्रभागाच्या नगरसेवकांनी आपल्या मतदारांना वाटण्यासाठी उटणं बनवून देण्याची ऑर्डर दिली. तिथून सुरू झाला आयुर्वेदिक उत्पादनांचा प्रवास. मधल्या काळात त्या ज्या महाविद्यालयात अध्यापन करत होत्या, त्या महाविद्यालयात व्यवस्थापन बदललं, अनेक प्राध्यापकांनी आपणहून नोकऱ्या सोडल्या. कविता कामत त्यातल्याच एक. त्यांनी तीच संधी मानून कोविड महासाथीच्या काळामध्ये सुरू झालेला व्यवसाय मोठा करण्यासाठी म्हणून आयुर्वेदिक उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केलं, स्वतःची उत्पादनं विकसित केली. ही घटना २०२१ची. छोट्या प्रमाणावर बनवलेल्या तेलांना, फेसक्रीम्सना ग्राहकांची पसंती मिळत गेली आणि त्यातून जन्माला आला ‘हर्ब अॅली’ नावाचा त्यांचा ब्रँड....रसायनविरहित उत्पादनेआज या ब्रँडअंतर्गत त्या ‘बॉडीकेअर,’ ‘फेसकेअर’ आणि ‘हेअरकेअर’ अशा तीन प्रकारांत रसायनविरहित वनस्पतीआधारित आयुर्वेदिक उत्पादनं बनवतात. त्यासाठी स्वतःची फॅक्टरी न उभारता भिवंडीमधील एका आयुर्वेदिक औषधनिर्मात्याच्या मदतीने त्या आपली उत्पादनं बनवतात आणि जेव्हा केव्हा त्यांची उत्पादनं बनवली जाणार असतील, तेव्हा गुणवत्ता प्रमाणीकरणासाठी त्या फॅक्टरीत उपस्थित राहून देखरेखही करतात. बॉडीकेअर प्रकारात सध्या त्या अॅलोव्हेरा जेल, आयुर्वेदिक उटणं, अभ्यंग तेल, कोकोशिया बॉडी बटर, हनी सँडलवूड सोप, चाफा सोप, शाही केवडा सोप, लव्हेंडर बॉडी बटर आणि ब्रायडल उटणं असे नऊ प्रकार बनवतात. फेसकेअर प्रकारात फेसवॉश पावडर, अॅलोव्हेरा जेल, हर्बशील्ड एसपीएफ ५० मॉइश्चरायझर आणि सनस्क्रीन, मार्गारिटा लिप बाम, लव्हेंडर लिप बाम, रोझ फेसपॅक, हिबिस्कस सब्दारिफा पावडर, रोझ अॅलो ब्रायटनिंग फेसमास्क, हिबिस्कस केओलिन एक्सफॉलिएटिंग फेसमास्क, ब्राझिलियन यलो क्ले फेसपॅक, फ्रेंच ग्रीन फेसपॅक, कोकोमिंट लिप बाम, केओलिन क्ले पॅक असे तेरा प्रकार बनवतात. त्यांच्या उत्पादनांतला तिसरा प्रकार हेअरकेअरचा. त्यात आहेत हर्बल कंडिशनिंग शाम्पू, आयुर्वेदिक हेअर ऑइल, अॅलोव्हेरा जेल, हर्बल हेअर पॅक, हिबिस्कस रोझा सिनेनसिस पावडर अशी आणखी पाच उत्पादने..‘दिवाळी गिफ्ट’साठी मोठी मागणी‘हर्ब अॅली’ची ही सर्व उत्पादनं नैसर्गिक पद्धतीने बनवलेली आणि आयुर्वेदाने प्रमाणित केलेली आहेत. दिवाळी भेट म्हणून अनेक कंपन्या आपल्या मान्यवर ग्राहकांना दरवर्षी काही भेटवस्तू देत असतात. सुका मेवा असलेली हॅम्पर्स देण्यापेक्षा आयुर्वेदाधारित, रसायनमुक्त, सर्वथा विशुद्ध उत्पादनांची हॅम्पर्स भेट म्हणून देण्याची कल्पना डॉ. कविता यांनी कोविड महासाथीच्या काळात काही कंपन्यांकडे मांडली आणि ती स्वीकारली गेली. आता जणू तो ट्रेंड बनतो आहे. डॉ. कविता यांच्या दिवाळी अभ्यंगस्नान किटमध्ये आयुर्वेदिक सुगंधी उटणं असतं, आयुर्वेदिक अभ्यंग तेल असतं, हनी-चंदन अरोमा असलेला स्नानाचा साबण असतो. यात कुठलेही कृत्रिम वास असलेले घटक नसतात, रसायनं नसतात, प्रिझर्व्हेटिव्हज नसतात. उटण्यात कसलीही पिठं नसतात किंवा त्यावर सेंटचे फवारे मारलेले नसतात. अभ्यंग तेल तर आयुर्वेदिक तैलपाक पद्धतीने (औषधी वनस्पतींचा अर्क तेलात मुरवून) बनवण्यात येतं आणि साबण तर लहान-मोठं कोणीही, अतिशय संवेदनक्षम त्वचा असणारी व्यक्तीही वापरू शकते, असं डॉ. कविता यांचं म्हणणं आहे. चिकनगुनियासारख्या आजारात किंवा कर्करोगावरील उपचारांत अनेक महिलांना केसगळतीचा त्रास होतो. जो कुणी जे काही सांगेल त्यावर विश्वास ठेवून महिला उपचार करतात. परंतु, डॉ. कविता यांचं उत्पादन असलेलं तेल केसगळती तर थांबवतेच आणि केस नव्याने उगवायलादेखील मदत करते, असे अनेक महिलांचे अनुभव आहेत. आज पाच हजारांहून अधिक ग्राहक त्यांची ही उत्पादने नियमितपणे वापरत आहेत. या उत्पादनांमागचा आयुर्वेदाचा पाया इतका पक्का आहे, की त्यांना जाहिरातदेखील करावी लागत नाही. हेच त्यांचं यश आहे..वैशिष्ट्यपूर्ण ‘कॉम्बो पॅक’डॉ. कविता यांची काही उत्पादनं वैशिष्ट्यपूर्ण अशा ‘कॉम्बो पॅक’मध्येदेखील उपलब्ध आहेत. उदा. हेअर ऑइल आणि हेअर शाम्पूचा हेअरकेअर कॉम्बो, हेअर ऑइल आणि फेसवॉश पावडरचा कॉम्बो, अॅलोव्हेरा जेल आणि रोझ पेटल्स पावडरचा कॉम्बो, हिबिस्कस केओलिन एक्सफॉलिएटिंग फेसमास्क कॉम्बो असे आठ विविध प्रकार आहेत. चार प्रकारच्या किमतीचे पॅक डॉ. कविता यांनी बनवले आहेत. ते अनुक्रमे रुपये ३९९, ७९९ आणि गिफ्ट सेट; तसेच एक्सप्लोअर कॉम्बो अशा पद्धतीने घेता येण्यासारखे आहेत. 'हर्ब अॅली'ची सर्व उत्पादनं https://drkavitasherballey.com या लिंकवर जाऊन मागवता येतात किंवा ९८२००७६९३५ या क्रमांकावर संपर्क साधूनही मागवता येतात.(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक आहेत. ९८२००१६६७४). 