अर्थबोध : ‘ब्रिक्स’ची डिजिटल चाल, रुपयाला नवी ताकद!

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकभारताने २०२६ मध्ये चौथ्यांदा ‘ब्रिक्स’चे अध्यक्षपद भूषवले असून, १२ व १३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे १८ वी ब्रिक्स शिखर परिषद झाली. ‘ब्रिक्स’मध्ये ११ देश असून, हे देश जगाच्या सुमारे ४९.५ टक्के लोकसंख्येचे, ४० टक्के जागतिक एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचे आणि २६ टक्के जागतिक व्यापाराचे प्रतिनिधित्व करतात. यामुळे भारताने केवळ एका आंतरराष्ट्रीय समूहाचे अध्यक्षपद भूषवलेले नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्था, व्यापार, वित्तीय व्यवस्था आणि उदयोन्मुख देशांच्या भविष्यातील आर्थिक दिशेला आकार देण्याची संधी मिळवली आहे..भारताची मोठी आर्थिक चालब्रिक्स परिषदांमध्ये भारताचा भर स्थानिक चलनांमध्ये थेट आंतरराष्ट्रीय व्यवहार, डिजिटल पेमेंट आणि जलद आर्थिक देवाणघेवाण वाढविण्यावर होता..व्यापारी तुटीचे आव्हानआर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ब्रिक्स देशांकडून भारताची आयात सुमारे ३२१.८ अब्ज डॉलर, तर निर्यात केवळ ९५.७ अब्ज डॉलर होती. म्हणजेच भारताची ब्रिक्ससोबतची व्यापार तूट तब्बल २२६.१ अब्ज डॉलर झाली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, फक्त डॉलरचा वापर कमी करून प्रश्न सुटणार नाही. भारताला निर्यात वाढवावी लागेल, उत्पादनक्षमता वाढवावी लागेल आणि जागतिक पुरवठासाखळीत आपला वाटा मजबूत करावा लागेल..चीन, रशियामुळे वाढते महत्त्वचीनसोबत भारताची व्यापार तूट ११२ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त, तर रशियासोबतची तूट ५० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे ब्रिक्समधील नवी पेमेंट व्यवस्था भारतासाठी केवळ आर्थिक प्रयोग नसून, व्यापारातील असमतोल कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन रणनीती ठरू शकते..‘यूपीआय’चा मोठा फायदाभारताकडे जगातील सर्वांत मोठ्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थांपैकी एक असलेली यूपीआय व्यवस्था आहे. जुलै २०२६ मध्ये यूपीआयवर तब्बल २,३६५.८ कोटी व्यवहार झाले आणि व्यवहारमूल्य सुमारे २९.८७ लाख कोटी रुपये होते. यामुळे भारताला ‘ब्रिक्स’ देशांच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत तांत्रिक नेतृत्व मिळवण्याची मोठी संधी आहे..भारताला काय फायदा?स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार वाढल्यास काही आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी डॉलरची गरज कमी होऊ शकते. यामुळे व्यवहाराचा खर्च कमी होऊ शकतो व्यवहार पूर्ण होण्याचा कालावधी कमी होऊ शकतो डॉलरवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होऊ शकते रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीय वापराला चालना मिळू शकते भारतीय निर्यातदारांना नव्या बाजारपेठा मिळू शकतात भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाला बळ मिळू शकतेविशेषतः औषधनिर्मिती, संरक्षण, अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने, ऊर्जा आणि उत्पादन क्षेत्राला दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो..शेअर बाजारासाठी संधीबँका, डिजिटल पेमेंट कंपन्या, आर्थिक तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, उत्पादन, भांडवली वस्तू, निर्यातदार आणि वाहतूक व्यवस्था या क्षेत्रांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष वाढू शकते..सर्वांत मोठा धोकास्थानिक चलनांमध्ये व्यापार सुरू झाला; पण भारताची निर्यात वाढली नाही, तर व्यापारी तूट कायम राहू शकते. त्याशिवाय भारत-चीन संबंध, चलन विनिमय व्यवस्था, सायबर सुरक्षा, वेगवेगळ्या देशांचे आर्थिक नियम आणि चलनाच्या स्थैर्याचे प्रश्न या योजनेसमोर मोठी आव्हाने आहेत..गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला‘ब्रिक्स चलन’ या घोषणेपेक्षा गुंतवणूकदारांनी रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण, डिजिटल पेमेंट, स्थानिक चलनातील व्यापार, भारतीय उत्पादन व निर्यातवाढ या चार गोष्टींकडे लक्ष द्यावे. ही केवळ चलनाची गोष्ट नाही; ही भारताच्या जागतिक आर्थिक स्थानबळाची गोष्ट आहे.भारताने डिजिटल पेमेंटची ताकद, रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि वाढती उत्पादन क्षमता यांचा योग्य मेळ घातला, तर पुढील दशकात भारताची भूमिका केवळ जगातील मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून नव्हे, तर जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील प्रभावी केंद्र म्हणून विकसित होऊ शकते. शेअर बाजारासाठी हा तत्कालिक तेजीचा मुद्दा नाही; हा पुढील अनेक वर्षांचा ‘संरचनात्मक बदल’ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.