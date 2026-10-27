Britannia News: तुम्हीही ब्रिटानियाचा ब्रेड खाता? ‘100% Whole Wheat’ दाव्यामुळे कंपनीला 1 लाखांचा दंड!

Britannia fined ₹1 lakh over its whole wheat bread claim: आपल्या रोजच्या आहारात समावेश असणाऱ्या ब्रिटानिया कंपनीबाबत एक महत्त्वाची अपडेट आली आहे. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीजला ब्रेडवरील ‘100% Whole Wheat’ म्हणजेच '100 टक्के पूर्ण गहू' अशी जाहीरात केल्याप्रकरणी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) कारवाई केली आहे. यानुसार कंपनीवर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि अनुचित व्यापार पद्धतींशी संबंधित नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं नमूद करत ही कारवाई करण्यात आली. .दिशाभूल करणारी जाहिरातब्रिटानियाच्या ब्रेडमध्ये प्रत्यक्षात संपूर्ण गव्हाच्या पिठाचं प्रमाण केवळ 62% होतं, तर उर्वरित 38% मध्ये राइस ब्रानसह इतर घटकांचा समावेश होता.नवीन आदेशानुसार, ब्रिटानियाला प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियासह सर्व माध्यमांमधून दिशाभूल करणारी जाहिरात तातडीने थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, या आदेशाचं पालन केल्याचा अहवाल 15 दिवसांच्या आत सादर करण्यास सांगितलं आहे..Jio IPO: जिओ धन धना धन! एकाच दिवसात 3,000 रुपयांचा नफा? अलॉटमेंट फायनल; पाहा GMP, लिस्टिंग प्राइस आणि महत्त्वाचे अपडेट्स.फक्त 62% गहूCCPA च्या निरीक्षणानुसार, पॅकेजिंगवर ठळकपणे दिलेल्या ‘100% Whole Wheat Bread’ या दाव्यामुळे ग्राहकांना हा ब्रेड पूर्णपणे संपूर्ण गव्हाच्या पिठापासून बनवलेला असल्याचं वाटू शकतं. मात्र, उत्पादनाच्या घटकांच्या यादीत गव्हाचं पीठ (आटा) केवळ 62 टक्केच आहे..75% गहू आवश्यक प्राधिकरणाने स्पष्ट केलं की, अन्नपदार्थांच्या लेबलिंगसंबंधी नियमांनुसार एखाद्या उत्पादनाला ‘Whole Wheat Bread’ म्हणण्यासाठी निर्धारित रचनेत संपूर्ण गव्हाच्या पिठाचं प्रमाण किमान 75% असणं आवश्यक आहे. ‘100%’ हा दावा संपूर्ण उत्पादनाबाबत नसून त्यातील गव्हाच्या घटकाबाबत होता, असा कंपनीचा युक्तिवादही CCPA ने मान्य केला नाही..Government IPO: मोदी सरकारचा मोठा प्लॅन! 3 सरकारी कंपन्यांचे IPO आणण्याची तयारी; जाणून घ्या डिटेल्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.