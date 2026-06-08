Premium|BSE Private Banks Index : बीएसई प्रायव्हेट बँक्स इंडेक्समध्ये खासगी बँकांची वाढती ताकद स्पष्ट

प्रमोद पुराणिकखासगी क्षेत्रातील बँकांचे वाढते महत्त्व आणि त्यांची भांडवली ताकद यांचे प्रतिबिंब आता मुंबई शेअर बाजाराच्या ‘बीएसई प्रायव्हेट बँक्स इंडेक्स’मध्ये स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. निवडक १२ खासगी बँकांचा समावेश असलेल्या या निर्देशांकाचा पीई रेशो, बाजारमूल्य आणि गेल्या काही वर्षांतील वाढ पाहता, दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हा निर्देशांक महत्त्वाचा मानला जात आहे.मुंबई शेअर बाजाराचे अनेक वेगवेगळे निर्देशांक आहेत, त्यात ‘बीएसई प्रायव्हेट बँक्स इंडेक्स’ हा एक वेगळा निर्देशांक आहे. या निर्देशांकात केवळ खासगी क्षेत्रातील निवडक बँका विचारात घेतल्या आहेत. १) एयू स्मॉल फायनान्स बँक, २) ॲक्सिस बँक, ३) बंधन बॅंक, ४) सिटी युनियन बँक, ५) फेडरल बँक, ६) एचडीएफसी बँक, ७) आयसीआयसीआय बँक, ८) आयडीएफसी फर्स्ट बँक, ९) इंडसइंड बँक, १०) कोटक बँक, ११) आरबीएल बँक, १२) येस बॅंक.आपल्या लक्षात आले असेल, की या निर्देशांकात अतिशय निवडक बँका विचारात घेतल्या आहेत. हा निर्देशांक १३ एप्रिल २०२६ रोजी १९,२१८ अंशांवर होता. या सर्व बँकांचे एकूण बाजारमूल्य ३३ लाख ६७ हजार कोटी रुपये होते, तर उपलब्ध मूल्यांकन ३१ लाख कोटी रूपये एवढे होते. या निर्देशांकाचा पीई रेशो फक्त १९.३७ आहे. याचा अर्थ २,२५,२८५ कोटी रुपयांचा निव्वळ अपेक्षित नफा कमावण्यासाठी गुंतवणूकदारांची ३३.६७ लाख कोटी रुपये मोजण्याची तयारी आहे किंवा एक रुपया उत्पन्न कमावण्यासाठी १९.३७ रुपये मोजण्याची तयारी आहे किंवा या निर्देशांकाचा उत्पन्नदर ५.१६ टक्के आहे. या निर्देशांकाचे प्रतिशेअर उत्पन्न ९९२ आहे. ही अतिशय महत्त्वाची आकडेवारी आहेच; पण याचबरोबर निर्देशांकात चढ-उतार कसे झाले, याची आकडेवारी जाणून घेणेही गरजेचे आहे..Premium|Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund Performance : शेअर बाजारातील अस्थिरतेत गुंतवणुकीची संधी; 'हा' मिड कॅप फंड ठरू शकतो फायदेशीर.निर्देशांकातील चढ-उतारमागील ५२ आठवड्यात तीन फेब्रुवारी २०२६ या दिवशी हा निर्देशांक २१,७२४ अंशांच्या उच्चांकावर पोचला होता, तर दोन एप्रिल २०२६ रोजी तो १७,२७८ अंशांच्या नीचांकी पातळीवर होता. हा निर्देशांक २४ मार्च २०२० रोजी ६२५८ अंशांच्या सर्वांत नीचांकी स्तरावर होता. याचा अर्थ या निर्देशांकाच्या वाढीला मोठा वाव आहे. या निर्देशांकाचे बाजारमूल्य कमी होण्याचे मुख्य कारण एचडीएफसी बॅंक आहे. तिचे बाजारमूल्य १२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली आले, त्यामुळे या निर्देशांकाचेही बाजारमूल्य कमी झाले. परंतु, निर्देशांकातील प्रत्येक बँकेच्या बाजार मूल्यांकनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते आणि म्हणून हा निर्देशांक आणि यातील बँका यांच्यावर लक्ष ठेवले पाहिजे.बँकांचे मूल्यांकनकाही बँकांच्याबाबत बाजार मूल्यांकन आणि उपलब्ध मूल्यांकन यात फारच थोडा फरक आहे, तर त्याउलट काही बँकांबाबत उपलब्ध मूल्यांकन आणि बाजार मूल्यांकनाच्या तुलनेने फारच कमी आहे. निर्देशांकाचा पीई रेशो बघितला, त्याप्रमाणे काही बँकांचा पीई रेशो बघणेही गरजेचे आहे. एचडीएफसी बँकेचा शेअर १६ पीई रेशोवर उपलब्ध आहे. ॲक्सिस बँकेचा पीई रेशोदेखील फक्त १६ आहे. या निर्देशांकातील छोट्या बँकांचा पीई जास्त आहे. उदा. एयू स्मॉल फायनान्स बँकेचा पीई रेशो ३२ आहे..खासगी बँका चांगल्या की वाईट?सर्वसाधारणपणे बहुतांश गुंतवणूकदारांचा सरकारी मालकीच्या बँकांवर जास्त विश्वास असतो. या विश्वासाचा सरकारी बँका फायदा करून घेतात आणि त्यांचे व्याजाचे दर कमी असतात. छोट्या बँकांना जास्त दर द्यावे लागतात. आता पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण आहे, यामुळे खासगी क्षेत्रातील बँकांकडे ठेवी ठेवणारा वर्ग वाढत आहे. परंतु, या छोट्या बँका मोठ्या झाल्या, की त्यांचे व्याजदर कमी होण्यास सुरुवात होते. अशावेळी अशा बँकांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करून जास्त भांडवलवृद्धी मिळवता येते.(लेखक भांडवली बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९८२२०७८८२९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.