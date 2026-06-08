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Premium|BSE Private Banks Index : बीएसई प्रायव्हेट बँक्स इंडेक्समध्ये खासगी बँकांची वाढती ताकद स्पष्ट

Private Banking Sector Growth : खासगी बँकांच्या वाढत्या भांडवली ताकदीचे प्रतिबिंब बीएसई प्रायव्हेट बँक्स इंडेक्समध्ये दिसत असून, या निर्देशांकाची कामगिरी आणि मूल्यांकन दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे संकेत देत आहेत.
Private Banking Sector Growth

Private Banking Sector Growth

esakal

सकाळ मनी
Updated on

प्रमोद पुराणिक

खासगी क्षेत्रातील बँकांचे वाढते महत्त्व आणि त्यांची भांडवली ताकद यांचे प्रतिबिंब आता मुंबई शेअर बाजाराच्या ‘बीएसई प्रायव्हेट बँक्स इंडेक्स’मध्ये स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. निवडक १२ खासगी बँकांचा समावेश असलेल्या या निर्देशांकाचा पीई रेशो, बाजारमूल्य आणि गेल्या काही वर्षांतील वाढ पाहता, दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हा निर्देशांक महत्त्वाचा मानला जात आहे.

मुंबई शेअर बाजाराचे अनेक वेगवेगळे निर्देशांक आहेत, त्यात ‘बीएसई प्रायव्हेट बँक्स इंडेक्स’ हा एक वेगळा निर्देशांक आहे. या निर्देशांकात केवळ खासगी क्षेत्रातील निवडक बँका विचारात घेतल्या आहेत. १) एयू स्मॉल फायनान्स बँक, २) ॲक्सिस बँक, ३) बंधन बॅंक, ४) सिटी युनियन बँक, ५) फेडरल बँक, ६) एचडीएफसी बँक, ७) आयसीआयसीआय बँक, ८) आयडीएफसी फर्स्ट बँक, ९) इंडसइंड बँक, १०) कोटक बँक, ११) आरबीएल बँक, १२) येस बॅंक.

आपल्या लक्षात आले असेल, की या निर्देशांकात अतिशय निवडक बँका विचारात घेतल्या आहेत. हा निर्देशांक १३ एप्रिल २०२६ रोजी १९,२१८ अंशांवर होता. या सर्व बँकांचे एकूण बाजारमूल्य ३३ लाख ६७ हजार कोटी रुपये होते, तर उपलब्ध मूल्यांकन ३१ लाख कोटी रूपये एवढे होते. या निर्देशांकाचा पीई रेशो फक्त १९.३७ आहे. याचा अर्थ २,२५,२८५ कोटी रुपयांचा निव्वळ अपेक्षित नफा कमावण्यासाठी गुंतवणूकदारांची ३३.६७ लाख कोटी रुपये मोजण्याची तयारी आहे किंवा एक रुपया उत्पन्न कमावण्यासाठी १९.३७ रुपये मोजण्याची तयारी आहे किंवा या निर्देशांकाचा उत्पन्नदर ५.१६ टक्के आहे. या निर्देशांकाचे प्रतिशेअर उत्पन्न ९९२ आहे. ही अतिशय महत्त्वाची आकडेवारी आहेच; पण याचबरोबर निर्देशांकात चढ-उतार कसे झाले, याची आकडेवारी जाणून घेणेही गरजेचे आहे.

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