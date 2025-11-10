BSE Stock : बीएसई : (शुक्रवार बंद भाव : रु. २६७८)

मकरंद विपट - ‘सेबी’ रजिस्टर्ड रिसर्च अॅनालिस्टमुंबई शेअर बाजार (बीएसई लि.) हा मुंबईतील दलाल स्ट्रीट येथे स्थित एक प्रमुख भारतीय शेअर बाजार (स्टॉक एक्स्चेंज) आहे. ही कंपनी इक्विटी, चलने, कर्ज साधने, डेरिव्हेटिव्ह आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये व्यापार करण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देते. आशियातील पहिले स्टॉक एक्स्चेंज, बीएसई, १८७५ मध्ये स्थापन झाले. कंपनीने १९८६ मध्ये ‘एस अँड पी बीएसई सेन्सेक्स’ निर्देशांक विकसित केला, ज्यामुळे कंपनीला एक्स्चेंजच्या एकूण कामगिरीचे मोजमाप करण्याचे साधन मिळाले. कंपनी २०१७ मध्ये देशातील पहिली नोंदणीकृत स्टॉक एक्स्चेंज बनली. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ‘बीएसई’च्या शेअरची १२० रुपयांवर (बोनस आणि डिव्हिडंड ॲडजस्टेड भाव) नोंदणी झाली. कोरोना काळात या शेअरने ३१ रुपयांची नीचांकी पातळी दाखवली. .मात्र, कोविडनंतर या शेअरमध्ये मोठी तेजी आली. जून २०२५ मध्ये या शेअरने तब्बल ३०२५ रुपयांचा उच्चांक दाखविला. याच काळात शेअर बाजार नियामक संस्था ‘सेबी’ने वायदा व्यवहारांच्या नियमांमध्ये काही बदल केले. निर्देशांकाच्या वायदा व्यवहारांत महिन्याच्या शेवटी एकदा असलेली एक्सपायरी दर आठवड्याच्या गुरुवारी चालू केली, यामुळे या शेअरमध्ये जोरदार तेजी येण्यास चालना मिळाली. परंतु, मे-जून २०२५ दरम्यान, साप्ताहिक पातळीवर चालू केलेली एक्सपायरी बंद करून पुन्हा महिन्यातून एकदाच म्हणजे महिन्याच्या शेवटी सुरू करण्याचा विचार ‘सेबी’ करत असल्याच्या बातम्यांमुळे या शेअरमध्ये जवळपास ३० टक्क्यांनी घसरण झाली आणि या शेअरचा भाव २०४३ रुपयांपर्यंत खाली आला. ‘सेबी’ने असा कोणताही निर्णय घेतला नाही आणि साप्ताहिक पातळीवरील एक्सपायरी चालू ठेवली, त्यामुळे या शेअरमध्ये पुन्हा तेजीचे वारे वाहू लागले आहे..Crime News : मुलानेच केला जन्मदात्याचा खून, डोक्यात वीट मारली अन् म्हणाला....या शेअरच्या तांत्रिक विश्लेषणाचा दैनिक पातळीचा आलेख बघितल्यास, त्याचा कल लक्षात येईल. जून २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ या काळात या शेअरच्या तांत्रिक विश्लेषणाच्या दैनिक आलेखावर एक पॅटर्न तयार झाला आहे, जो हा शेअर खरेदी करण्याची शिफारस करतो. हा एक ट्रेंड रिव्हर्सल पॅटर्न आहे. या पॅटर्नला ‘इन्व्हर्टेड हेड अँड शोल्डर’ असे म्हणतात. वरील आलेखात हा पॅटर्न दाखविला आहे आणि हा पॅटर्न करताना या शेअरमध्ये खूप मोठ्या संख्येने उलाढाल पाहण्यात आली. तरी हा शेअर खरेदी करावा. या व्यवहारासाठी २५६० रुपयांचा स्टॉप लॉस लावावा. येणाऱ्या १८ ते २० दिवसांच्या कालावधीत या शेअरचा भाव ३१२५ रुपयांपर्यंत जाण्याची दाट शक्यता आहे. या व्यवहारामध्ये लाभ-व्यय गुणोत्तर हे १ः४ असून, हा शेअर खरेदी करण्यासाठी ते अतिशय पूरक आहे..(डिस्क्लेमर ः या कंपनीमध्ये माझे कसलेही आर्थिक हितसंबंध नाहीत. या कंपनीमधून मला गेल्या वर्षभरात कोणत्याही प्रकारचे कॉम्पेन्सेशन मिळालेले नाही. मी या कंपनीत कोणत्याही पदावर नाही वा या कंपनीत माझी कोणत्याही प्रकारची भागीदारी नाही; तसेच कंपनीच्या मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये माझा कोणताही सहभाग नाही.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.