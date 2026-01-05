BSNL Plan : नवीन वर्षात BSNL चे 2 दमदार प्लॅन लाँच! अनलिमिटेड कॉलिंग, 500GB डेटा आणि 450+ टीव्ही चॅनल्स फ्री; प्लॅन ऐकून थक्क व्हाल

New Recharge Offer : BSNL ने आपल्या ग्राहकांसाठी नवीन वर्षात दोन नवे आणि किफायतशीर प्लॅन सुरू केले आहेत. या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग, भरपूर डेटा, मोफत एसएमएस यांसोबतच 450 पेक्षा जास्त लाईव्ह टीव्ही चॅनल्स पाहण्याची सुविधा मिळते. याशिवाय काही पेड चॅनल्स आणि 9 OTT अॅप्सचाही अॅक्सेस देण्यात आला आहे. हे प्लॅन BiTV सब्सक्रिप्शनसोबत येतात, त्यामुळे टेलिकॉम सेवा आणि डिजिटल मनोरंजन दोन्हींचा फायदा यामध्ये मिळणार आहे. .Bank Closed : बँक व्यवहार सलग ३ दिवस बंद राहणार? बँक कर्मचारी संपावर; कधी, कुठे आणि कोणाला बसणार फटका?.BSNL तेलंगणाने आपल्या अधिकृत X (ट्विटर) अकाउंटवर या दोन प्लॅनची घोषणा केली आहे. हे प्लॅन अनुक्रमे 299 रुपये आणि 399 रुपयांत उपलब्ध आहेत. दोन्ही प्लॅनमध्ये वापरकर्त्यांना 500GB डेटा दिला जातो, जो 20Mbps स्पीडने वापरता येतो..299 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये संपूर्ण भारतात अनलिमिटेड कॉलिंगची सुविधा आहे. 500GB डेटा संपल्यानंतरही 2Mbps स्पीडने अनलिमिटेड इंटरनेट वापरता येते. या प्लॅनमध्ये 415 फ्री-टू-एअर चॅनल्स आणि 45 पेड चॅनल्स पाहण्याची सोय आहे, त्यामुळे कमी किमतीत आता ग्राहकांना भरपूर मनोरंजन मिळेल..399 रुपयांच्या प्लॅनमध्येही अनलिमिटेड कॉलिंग आणि 20Mbps स्पीडने 500GB डेटा मिळतो. डेटा संपल्यानंतर 2Mbps स्पीडने अनलिमिटेड इंटरनेट चालू राहते. या प्लॅनमध्ये 415 फ्री-टू-एअर आणि 57 पेड चॅनल्स मिळतात. तसेच, 9 OTT अॅप्सचाही अॅक्सेस दिला जातो, ज्यामुळे मनोरंजनाचे पर्याय आणखी वाढतात..New IPO : गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर! ४ नवे IPO येणार बाजारात; एक IPO तब्बल १३०० कोटींचा; जाणून घ्या कोणते आणि कधी येणार?.दरम्यान, BSNL लवकरच देशभरात 5G सेवा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. अलीकडेच कंपनीने संपूर्ण भारतात 4G सेवा सुरू केली असून, नववर्षाच्या निमित्ताने VoWiFi सेवा देखील लाँच केली आहे. या सेवेच्या मदतीने नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही कॉलिंग शक्य होणार असून, कॉल ड्रॉपची समस्या कमी होण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.