BSNL Plan : नवीन वर्षात BSNL चे 2 दमदार प्लॅन लाँच! अनलिमिटेड कॉलिंग, 500GB डेटा आणि 450+ टीव्ही चॅनल्स फ्री; प्लॅन ऐकून थक्क व्हाल

BSNL New Plan : BSNL ने दोन नवे प्लॅन सादर केले आहेत, ज्यामध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग, 500GB डेटा, याशिवाय 450 हून अधिक मोफत टीव्ही चॅनल्स आणि OTT अ‍ॅप्सचा अ‍ॅक्सेस मिळतो. कंपनीने या दोन्ही प्लॅनची अधिकृत घोषणा केली आहे.
Vinod Dengale
New Recharge Offer : BSNL ने आपल्या ग्राहकांसाठी नवीन वर्षात दोन नवे आणि किफायतशीर प्लॅन सुरू केले आहेत. या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग, भरपूर डेटा, मोफत एसएमएस यांसोबतच 450 पेक्षा जास्त लाईव्ह टीव्ही चॅनल्स पाहण्याची सुविधा मिळते. याशिवाय काही पेड चॅनल्स आणि 9 OTT अ‍ॅप्सचाही अ‍ॅक्सेस देण्यात आला आहे. हे प्लॅन BiTV सब्सक्रिप्शनसोबत येतात, त्यामुळे टेलिकॉम सेवा आणि डिजिटल मनोरंजन दोन्हींचा फायदा यामध्ये मिळणार आहे.

