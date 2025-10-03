Sakal Money

Premium | Business Growth Vision : व्यवसायवृद्धीचे मोठे ‘व्हिजन’ महत्त्वाचे!

Entrepreneur success tips: व्यवसाय करण्याचं अनेकांचं स्वप्न असतं. तो सुरू तर होतो पण व्यवसाय वाढवण्यासाठी नेमकं काय करायचं, त्यासाठी कशापद्धतीने काम केलं पाहिजे, याचा दृष्टिकोन आवश्‍यक आहे.
धंदा हा वाढला पाहिजे, मोठा झाला पाहिजे, अशी प्रत्येक व्यापाऱ्याची, व्यावसायिकाची इच्छा असते. मात्र, ही वाढ कशी करायची, याची अनेकांना माहिती नसते. व्यवसायवृद्धीसाठी एक महत्त्वाची गुरुकिल्ली आहे, ती म्हणजे मोठी स्वप्ने पाहणे, मोठे ‘व्हिजन’ ठेवणे आणि यादिशेने शिस्तबद्ध पद्धतीने काम करणे. आपल्या व्यवसायात किती, कशी आणि किती कालावधीत वाढ अपेक्षित आहे, याचा एक दृष्टिकोन असणे आवश्‍यक आहे. भविष्याचा वेध घेऊन दूरदृष्टीपणाने केलेले नियोजन वाढ घडवू शकते. हे काम प्रत्येक व्यावसायिकाचे असते.

