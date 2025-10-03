Premium | Business Growth Vision : व्यवसायवृद्धीचे मोठे ‘व्हिजन’ महत्त्वाचे!

Raise the Bar: How Entrepreneurs Can Achieve Long-Term Goalsचकोर गांधीchakorgandhi@gmail.comधंदा हा वाढला पाहिजे, मोठा झाला पाहिजे, अशी प्रत्येक व्यापाऱ्याची, व्यावसायिकाची इच्छा असते. मात्र, ही वाढ कशी करायची, याची अनेकांना माहिती नसते. व्यवसायवृद्धीसाठी एक महत्त्वाची गुरुकिल्ली आहे, ती म्हणजे मोठी स्वप्ने पाहणे, मोठे ‘व्हिजन’ ठेवणे आणि यादिशेने शिस्तबद्ध पद्धतीने काम करणे. आपल्या व्यवसायात किती, कशी आणि किती कालावधीत वाढ अपेक्षित आहे, याचा एक दृष्टिकोन असणे आवश्यक आहे. भविष्याचा वेध घेऊन दूरदृष्टीपणाने केलेले नियोजन वाढ घडवू शकते. हे काम प्रत्येक व्यावसायिकाचे असते..व्यवसाय वाढावा असे नुसते स्वप्न असून उपयोग नाही. असे म्हणतात, की स्वप्नांवर तारीख घाला म्हणजे ती सत्यात उतरतील. स्वप्न पाहणे सोपे असते, पण ते स्वप्न प्रत्यक्षात कधी आणायचे हे निश्चित करणे आवश्यक आहे; तरच त्यादृष्टीने काम केले जाते. हे काम मालकाचे असते. मालकाला प्रथम आपल्या व्यवसायातील संभाव्य वाढ दिसली पाहिजे. त्यासाठी स्वप्न-व्हिजनही मोठे असले पाहिजे. .मला काय शक्य आहे, हा विचार करून व्हिजन ठरवू नये. मोठे स्वप्न डोळ्यासमोर ठेवून, ते कसे प्रत्यक्षात आणणे शक्य आहे, याचा विचार केला पाहिजे. अनेकदा लोक मोठी स्वप्ने पाहायला घाबरतात. हे शक्य नाही, असा विचार करतात आणि सुरुवात करण्याआधीच माघार घेतात. असे न करता ‘विशफुल थिंकिंग’ करावे. त्यालाच ‘रेझ द बार’ असे म्हणतात.स्वप्ने मोठी असतील, तर त्या दिशेने प्रयत्न करून ती साध्य करता येतात किंवा त्याच्या जवळपास तरी पोहोचता येते. स्वप्नेच लहान असतील, तर त्यापुढे निश्चित जाता येत नाही. डोळ्यासमोर मोठे लक्ष्य असलेच पाहिजे. यशस्वी उद्योजक कंपन्या मोठे व्हिजन घेऊन पुढे जातात. उद्दिष्ट साध्य नाही करू शकलो, तर काय, ही भीती असते. त्यातून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. व्हिजन मोठी असेल विचार मोठे असतील, तर आपोआप मार्ग सापडत जातील..Premium|Health insurance portability :आरोग्य विमा पॉलिसी ‘पोर्ट’ करायची असेल तर काय करायचं?.‘व्हिजन’ दीर्घकालीन असावे...व्हिजन तीन ते पाच वर्षांचे असावे. ते टर्नवर अथवा नफा या आकड्यांमध्ये असू शकते किंवा मार्केट शेअरवर असू शकते किंवा देश पातळीवरून जागतिक पातळीवर व्यवसाय नेण्याबाबत असू शकते. मोठ्या व्हिजनवरून वार्षिक, मासिक उद्दिष्ट ठरवता येते व ते नियमित पोचतोय का, हे पाहता येते. याला ‘गोल’ म्हणतात. समजा, आपण स्टेशनवर गेलो व तीच ट्रेन त्याच ठिकाणी पोहोचणारी पकडली, तर आपण तेथेच पोहोचू. त्यापेक्षा अधिक लांब कोठे पोहोचायचे आहे, हे ठरवले तरच लांब पल्ल्यापर्यंत पोहोचता येते. कोठे जायचे हेच नक्की नसेल, तर प्रवास दिशाहीन होऊ शकतो. एकदा मोठे स्वप्न किंवा व्हिजन तयार झाले, तर अनेक दारे उघडतात. व्हिजन ठरल्यानंतर संपूर्ण टीमबरोबर चर्चा करून सर्वांना बरोबर घेऊन पुढे जाता येते. .संधीची अनेक दारे उघडतात, त्या ग्राहकाबरोबर धंदा वाढवता येतो. नव्या ग्राहकाबरोबर धंदा वाढवता येतो, नव्यान एरियामध्ये मार्केट वाढवता येते, नवे उत्पादन आणून वाढ होऊ शकते, नवी संधी येऊ शकते, बाजारात असलेले इतर धंदे विकत घेता येतात, नवे संशोधन करून वेगळे उत्पादन किंवा सर्व्हिस वाढवता येते, इतर धंद्याबरोबर, मर्जर किंवा ॲक्विझेशन करता येते, याशिवाय आणखी दारे उघडू शकतात. व्हिजन ठरवताना मार्केट किती मोठे आहे, याचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. हे सर्व मनाची ताकद किती आहे, त्यावरही अवलंबून असते..कृतिआराखडा आवश्यकवार्षिक ‘गोल’ ठरले की मग ती वाढ कशी आणायची हे ठरवावे लागते, त्यामध्ये सर्व टीमचा सहभाग लागतो. एकत्रित बसून कृती आराखडा बनवावा लागतो. नुसते विचार करून भागत नाही कृतीमध्ये उतरावे लागते. मग मोठ्या व्हिजन करता काय, काय लागेल याचा विचार करावा लागतो. त्याची आखणी करावी लागते. अधिक जागा, अधिक मशिनरी, अधिक मॅनपावर, अधिक पैसे लागतील. त्याची आखणी करून जुळवाजुळव करावी लागते. ही कामे टीमबरोबर वाटून घेऊन करावी लागतील. हे थोडे अवघड असेल, मात्र अशक्य मुळीच नाही. अवघड काम केल्याशिवाय कधीच वाढ व पैसे मिळत नाहीत. लक्ष्य पुढील पाच वर्षांवर ठेवून दिवसागणिक काम करायला पाहिजे. .Premium| ₹5 Lakh Emergency Fund: आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ₹५ लाखांचा इमर्जन्सी फंड कसा तयार कराल?.त्याच्यामुळे उत्साह व प्रेरणा निश्चित मिळते. वाढ मिळालीच पाहिजे हे ठरवून काम करावे लागते. परंतु, ती वाढ मिळवल्यानंतर त्याचे समाधान व आनंद वेगळाच असतो. तुमच्यासाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही वाढ, विकास हवाच असतो, कारण त्यांचीही प्रगती त्यामुळे होणार असते. त्यामुळे उद्दिष्ट साध्य झाले, की त्यांनाही अधिक काम करण्यासाठी, नवे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रेरणा मिळते. त्यांचा उत्साह वाढतो. ही आपल्या व्यवसायासाठी अधिक सकारात्मक बाब आहे.तेव्हा सर्व कार्याच्या सुरुवातीला ज्याची पूजा केली जाते, ज्याच्या आराधनेने नव्या कामाचा श्रीगणेशा केला जातो, त्या श्री गणरायाच्या उत्सवात नव्या व्हिजनच्या दिशेने काम करण्याचा शुभारंभ करू या. श्री गणेशाचे नाव घेऊन मोठी स्वप्ने, मोठे विचार, मोठे व्हिजन मनात आणू या आणि व्यवसाय खूप मोठा करू या....उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी...कोणतेही उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी स्वतःमध्येही काही बदल करण्याची गरज असते. जास्त मेहनत, योग्य त्या ठिकाणी वेळेचा वापर व सर्व गोष्टी जुळवाव्या लागतील. बदलांशिवाय वाढ शक्य नाही. मालकाचे काम असते ‘व्हिजन’ ठरवणे. त्यासाठी बाजारपेठेतील घडामोडींचा दररोज मागोवा घेणे हे असते. बँकांना, तुमच्या टीमला, तुमच्या सप्लायरला, तुमच्या ग्राहकांना अधिक वाढ हवी असते. टर्नओव्हर मध्ये वाढ, नफ्यात वाढ, शेअरमध्ये वाढ होऊ शकते. अनेक चांगल्या कंपन्या वर्षानुवर्ष चांगल्या पद्धतीने वाढत आहेत. कारण त्यांचे व्हिजन मोठी असते. लहान व्हिजन किंवा लहान स्वप्ने पाहणे, हे निश्चितच धंद्याच्या वाढीसाठी घातक आहे. 