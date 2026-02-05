Business

15 Years of media excellence : जाहिरात, डिजिटल आणि कथाकथनात नवे मापदंड; फोर्थ डायमेन्शनचा क्रिस्टल ज्यूबिली उत्सव

Industry platforms : मीडिया आउटसोर्सिंग, स्ट्रॅटेजिक अ‍ॅड सेल्स आणि डिजिटल मार्केटिंगमध्ये नेतृत्व करत, दक्षिण भारताचा आवाज राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवण्याचे स्वप्न साकार करणारी ही वाटचाल आज एका ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचली आहे.
Fourth Dimension Media Solutions celebrates 15 years of leadership

सकाळ वृत्तसेवा
फोर्थ डायमेन्शन मीडिया सोल्यूशन्स आपल्या प्रवासाची, प्रभावाची आणि परिवर्तनाची 15 वर्षे पूर्ण करत असल्याचा अभिमानाने उत्सव साजरा करत आहे. हा क्रिस्टल ज्यूबिली टप्पा केवळ दीर्घायुष्याचे प्रतीक नसून, भारताच्या बदलत्या मीडिया इकोसिस्टममधील नेतृत्वाची  साक्ष देणारा क्षण आहे.

