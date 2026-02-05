15 Years of media excellence : जाहिरात, डिजिटल आणि कथाकथनात नवे मापदंड; फोर्थ डायमेन्शनचा क्रिस्टल ज्यूबिली उत्सव

फोर्थ डायमेन्शन मीडिया सोल्यूशन्स आपल्या प्रवासाची, प्रभावाची आणि परिवर्तनाची 15 वर्षे पूर्ण करत असल्याचा अभिमानाने उत्सव साजरा करत आहे. हा क्रिस्टल ज्यूबिली टप्पा केवळ दीर्घायुष्याचे प्रतीक नसून, भारताच्या बदलत्या मीडिया इकोसिस्टममधील नेतृत्वाची साक्ष देणारा क्षण आहे..मीडिया आउटसोर्सिंग, स्ट्रॅटेजिक अॅड सेल्स आणि डिजिटल मार्केटिंगमधील नवकल्पनांमध्ये दीड दशकांहून अधिक उत्कृष्ट कामगिरी करत, कंपनीने मीडिया उद्योगात एक मजबूत स्थान निर्माण केले असून प्रभावी जाहिरात उपाययोजना घडवणारी अग्रणी संस्था म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. हा प्रवास एका ठाम विश्वासाने सुरू झाला. .Global Impact Forum 2026 : उद्योगांची पुढची दिशा; 'स्केल'पेक्षा 'इंटेलिजन्स' महत्त्वाचा - तज्ज्ञांचे प्रतिपादन.दक्षिण भारताला स्वतःचा आवाज, स्वतंत्र धोरण आणि वेगळी कथा सांगण्याची पद्धत मिळाली पाहिजे. या संस्थेच्या स्थापनेपासूनच फोर्थ डायमेन्शनने दक्षिण कथाकार (South Storytellers) म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. .दक्षिण भारतातील प्रेक्षकांशी भावनिक नाते निर्माण करणाऱ्या संवादांची रचना करत, कंपनीने केवळ मीडिया विक्रीपुरती मर्यादा न ठेवता, मीडिया पार्टनर्स आणि ब्रँड्स दोघांसाठीही एक प्रभावी कथाकथनाच्या माध्यमातून आपली छाप पोहचवली आहे. .Premium|Smart City: स्मार्ट शहर नव्हे, आधी स्मार्ट नियोजन हवं!.आज राष्ट्रीय स्तरावर सर्वात विश्वासार्ह मीडिया फर्म म्हणून ओळख मिळवलेल्या फोर्थ डायमेन्शन मीडिया सोल्यूशन्सने Puthiyathalaimurai News, V6 News, R Kannada, Republic Network, Velugu, Puthuyugam आणि Artcube AI यांसारख्या आघाडीच्या न्यूज आणि एंटरटेनमेंट नेटवर्क्ससोबत यशस्वी भागीदारी केली असून, जाहिरात आणि विक्रेता म्हणून मजबूतपणे पायावर उभा राहून, फोर्थ डायमेन्शनने आपल्या सेवांचा विस्तार करत क्लायंट्सच्या वाढत्या डिजिटल गरजांनुसार स्वतःला विकसित केले. .जाहिरातदारांच्या बदलत्या अपेक्षा, प्रेक्षकांचे वर्तन आणि मोजता येणाऱ्या परिणामांची गरज लक्षात घेऊन हा बदल घडवण्यात आला. आज कंपनी कंटेंट-लेड, डेटा-ड्रिव्हन, टेक-इनेबल्ड आणि एंगेजमेंट-फर्स्ट डिजिटल दृष्टिकोनाने काम करते, ज्यामुळे ब्रँड्सना सद्यकालीन ट्रेंडमध्ये आघाडीवर राहण्यास मदत होते. .व्यवसायापलीकडे जात, फोर्थ डायमेन्शनने आपल्या प्रमुख इंडस्ट्री प्लॅटफॉर्म्सद्वारे थॉट लीडर म्हणूनही ओळख निर्माण केली आहे. South India Media Summit हा एक महत्त्वाचा मंच ठरला असून, येथे मीडिया तज्ज्ञ, उद्योग नेते आणि धोरणकर्ते एकत्र येतात..यानंतर South India Digital Summit, South India Television Summit, South India Content Summit, Mobile Conclaves आणि Retail Conclaves सुरू करून विविध क्षेत्रांमध्ये अर्थपूर्ण संवाद आणि प्रभाव निर्माण करण्यात आले. या प्लॅटफॉर्म्सनी मीडिया उद्योगाच्या भविष्यास आकार देण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे..ब्रँडच्या प्रवासाबद्दल बोलताना, फोर्थ डायमेन्शन मीडिया सोल्यूशन्सचे CEO शंकर बी. म्हणाले:“15 वर्षे पूर्ण करणे हा आमच्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. एक प्रादेशिक दृष्टीकोन घेऊन सुरू झालेला हा प्रवास आज विश्वास, सातत्य आणि कामगिरी यावर आधारलेला आहे.आणि याच जोरावर फोर्थ डायमेन्शन आज राष्ट्रीय मीडिया बनला आहे. .बाजारपेठेची खोल समज आज ही समाज आमच्या पार्टनर्ससोबत वाढण्याची क्षमता हीच आमची खरी ताकद आहे.” 15 वर्षांचा टप्पा साजरा करताना, फोर्थ डायमेन्शन मीडिया सोल्यूशन्स ही केवळ इतिहास असलेली कंपनी नसून, दूरदृष्टी असलेला भागीदार म्हणून उभा आहे भारताच्या मीडिया स्टोरीचा पुढील अध्याय लिहिण्यास आम्ही सज्ज झाले आहोत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.