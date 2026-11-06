Tata Group: दिवाळीनंतर टायटनमधून नोएल टाटा यांची एक्झिट! 23 वर्षांनंतर पद सोडणार; टाटा समूहात पुढे काय घडणार?

Noel Tata to Retire from Titan After 23 Years: गेल्या काही महिन्यांपासून टाटा समूह जास्तच चर्चेत असतानाच आता टाटा ग्रुपशी संबंधित महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. नोएल टाटा हे 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी 'टायटन' कंपनीच्या उपाध्यक्षपदासह संचालकपदावरून निवृत्त होणार आहेत. ऑगस्ट 2003 पासून ते कंपनीच्या संचालक मंडळाचा भाग होते. जवळपास 23 वर्षांच्या त्यांच्या या प्रवासाचा आता शेवट होणार आहे..टायटन कंपनीने स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या माहितीत नोएल टाटा यांच्या योगदानाचा उल्लेख केला आहे. विशेषतः ग्राहकांशी संबंधित व्यवसाय आणि रिटेल क्षेत्रातील त्यांचा अनुभव कंपनीच्या धोरणात्मक निर्णयांसाठी महत्त्वाचा ठरल्याचं कंपनीने म्हटलं आहे..Gold Silver Rate Today Mumbai: धनत्रयोदशीला सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! खरेदीदारांना दिलासा; जाणून घ्या सोनं-चांदीचा ताजा भाव.टाटांच्या जागी कोण?नोएल टाटा यांची निवृत्तीही अशा वेळी होती आहे जेव्हा टाटा समूहात व्यवस्थापकीय पदावरून संघर्ष असताना दिसत आहे. त्यामुळे नोएल टाटा यांच्यानंतर टायटन मध्ये त्यांच्या जागी कोण संचालक बनणार याबाबत आता लोकांना उत्सुकता लागली आहे. मात्र याबाबत टाटा समूहाने कोणतेही अपडेट अद्याप दिलेले नाही..नफा दुप्पट टायटन कंपनीने आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या दुसऱ्या तिमाहीचे आर्थिक निकालही जाहीर केले आहेत. जुलै ते सप्टेंबर 2026 या तिमाहीत टायटनच्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात वर्षभराच्या तुलनेत 113.7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. कंपनीचा नफा 2,393 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यंदा नफ्यात झालेल्या वाढीमागे दागिने, घड्याळे आणि आयकेअर व्यवसायाची चांगली कामगिरी महत्त्वाची ठरली..दागिन्यांच्या व्यवसायाचा बुस्टर टायटनच्या दागिन्यांच्या व्यवसायात 24 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. बुलियन आणि डिजिटल गोल्डची विक्री वगळता या विभागाचा महसूल 17,495 कोटी रुपये झाला. कंपनीच्या Tanishq, Mia आणि Zoya यांसारख्या ब्रँड्सना ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. 'फेस्टिव्हल ऑफ डायमंड्स'सारख्या विशेष प्रचार मोहिमांमुळे हिऱ्यांच्या दागिन्यांच्या मागणीलाही चालना मिळाली..Business: 13व्या वर्षी खिशात फक्त 35 रुपये! हॉटेलमध्ये फरशी पुसण्यापासून सुरुवात; पावभाजीने बदललं नशीब, आज उभा केला 111 कोटींचा ब्रँड!.घड्याळांच्या व्यवसायातही वाढटायटनच्या घड्याळांच्या व्यवसायानेही चांगली कामगिरी केली. यामध्ये महसुलात 27 टक्क्यांची वाढ होऊन तो 1,881 कोटी रुपयांवर पोहोचला. प्रीमियम घड्याळांची वाढती मागणी आणि पारंपरिक अॅनालॉग घड्याळांमधील ग्राहकांची आवड यामुळे या व्यवसायाला फायदा झाला.कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय चावला यांनी या तिमाहीत विविध व्यवसायांमध्ये वाढ झाल्याचं सांगितलं. त्यांच्या मते, मागील वर्षीची मजबूत कामगिरी आणि सणांच्या तारखांमधील बदल असूनही ग्राहकांची मागणी टिकून राहिली. दागिन्यांमधील नवनवीन डिझाइन्स, प्रीमियम घड्याळे आणि आयकेअरमधील ग्राहक अनुभव सुधारण्यावर कंपनीने भर दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.