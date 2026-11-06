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Tata Group: दिवाळीनंतर टायटनमधून नोएल टाटा यांची एक्झिट! 23 वर्षांनंतर पद सोडणार; टाटा समूहात पुढे काय घडणार?

Noel Tata Titan Company Exit: नोएल टाटा 12 नोव्हेंबर रोजी टायटन कंपनीच्या उपाध्यक्ष आणि संचालकपदावरून निवृत्त होणार आहेत. ऑगस्ट 2003 पासून सुरू असलेल्या त्यांच्या 23 वर्षांच्या प्रवासाचा शेवट होत असताना, टायटनच्या नेतृत्वात पुढे कोणाची वर्णी लागणार आणि कंपनीची तिमाही कामगिरी कशी राहिली?
Tata Group: Noel Tata to Retire from Titan After 23 Years; Who Will Succeed Him?

Tata Group: Noel Tata to Retire from Titan After 23 Years; Who Will Succeed Him?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Noel Tata to Retire from Titan After 23 Years: गेल्या काही महिन्यांपासून टाटा समूह जास्तच चर्चेत असतानाच आता टाटा ग्रुपशी संबंधित महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. नोएल टाटा हे 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी 'टायटन' कंपनीच्या उपाध्यक्षपदासह संचालकपदावरून निवृत्त होणार आहेत. ऑगस्ट 2003 पासून ते कंपनीच्या संचालक मंडळाचा भाग होते. जवळपास 23 वर्षांच्या त्यांच्या या प्रवासाचा आता शेवट होणार आहे.

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