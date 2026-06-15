अर्थभान : पैशांचे सोंग आणता येत नाही...

डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकजाणकार लोक म्हणतात, की पैशांचे सोंग आणता येत नाही. म्हणजे पैसा, संपत्ती किंवा आर्थिक क्षमता ही केवळ दिखाव्याने निर्माण करता येत नाही. कदाचित काही काळासाठी श्रीमंतीचा आव आणता येईल; पण प्रत्यक्ष व्यवहार, जबाबदाऱ्या आणि संकटाच्या वेळी खरी आर्थिक स्थिती उघड होतेच. एकेकाळी भारतातील सर्वांत मौल्यवान स्टार्ट-अप म्हणून गौरवल्या गेलेल्या ‘बायजूज’ कंपनीच्या उदाहरणातून या म्हणीचा पुनर्प्रत्यय आला आहे. .बायजू रवींद्रन यांनी स्थापन केलेल्या ऑनलाइन शिक्षण सुविधा देणाऱ्या या कंपनीचे मूल्यांकन वर्ष २०२२ मध्ये तब्बल २२ अब्ज डॉलर होते. परंतु, आज कंपनीची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर देणी यांची रक्कम लक्षात घेतल्यास कंपनीचे मूल्यांकन शून्य रुपयांपेक्षा खाली जाऊन उणे (निगेटिव्ह) झाले आहे..अल्पकाळात मोठी भरारीकोरोना महासाथीच्या काळात ऑनलाइन शिक्षणाची मागणी झपाट्याने वाढली होती. या संधीचा लाभ घेत ‘बायजूज’ने मोठी भरारी घेतली. प्रचंड प्रमाणात व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूक, आक्रमक विस्तार धोरण आणि महत्त्वाकांक्षा यामुळे कंपनीने अल्पावधीत जागतिक पातळीवर आपली ओळख निर्माण केली. स्मार्टफोन आणि इंटरनेटचा वाढता वापर लक्षात घेऊन ॲनिमेशन, व्हिडीओ आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शिक्षण अधिक आकर्षक बनवले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी लागली आणि पालकांचाही या पद्धतीवर विश्वास बसला. कंपनीने शालेय शिक्षणाबरोबरच वेगवेगळ्या परीक्षांसाठीही दर्जेदार सामग्री उपलब्ध करून दिली..नेमके काय चुकले?याच काळात कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. आर्थिक अहवाल सादर करण्यास झालेला विलंब होऊ लागला, कंपनीवर कर्जाचा बोजा वाढत गेला. याचाच परिणाम म्हणजे गुंतवणूकदारांशी निर्माण झालेले मतभेद आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाला. त्याचवेळी अनेक प्रमुख अधिकाऱ्यांनी कंपनी सोडली. दुसरीकडे कंपनीवर अब्जावधी रुपयांचे कर्ज झाल्याने खर्च कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात करण्यात आली. हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या, तर अनेकांना वेतन आणि इतर देणीदेखील वेळेवर मिळाली नाहीत. त्यातच ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांकडूनही अनेक तक्रारी पुढे आल्या. कंपनीविरुद्ध विविध देशांमध्ये न्यायालयीन खटले सुरू झाले आणि व्यवस्थापनातील सदस्यांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागला. परिणामी, एकेकाळी २२ अब्ज डॉलर मूल्यांकन असलेल्या कंपनीचे मूल्य जवळजवळ संपुष्टात आले..सर्वसामान्य माणूस आणि स्टार्ट-अपसाठी धडे‘बायजूज’चा प्रवास हा सुरुवातीला प्रचंड यश आणि त्यानंतर अपयश असा आहे. या उदाहरणातून सर्वसामान्य माणूस, स्टार्ट-अप आणि छोटे उद्योजक अशा सर्वांनाच महत्त्वाचे धडे मिळतात.तात्पुरती प्रसिद्धी, जाहिराती आणि उच्च मूल्यांकन याचा अर्थ आर्थिक स्थैर्य असतेच असे नाही.व्यवसायाच्या दीर्घकाळातील यशासाठी आर्थिक शिस्त अत्यंत महत्त्वाची असते.उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च आणि त्याच्या जोडीला कर्जाचा अतिरेक चांगल्या व्यवसायाला संकटात आणू शकतो.केवळ ग्राहकसंख्या, उत्पन्न आणि कंपनीचे मूल्यांकन वाढवून पुरेसे होत नाही, तर ‘पॉझिटिव्ह बॉटमलाइन’ म्हणजेच दीर्घकाळात व्यवसायात नफा कमविणे महत्त्वाचे असते. व्यवसायासाठी कागदावरील मूल्यांकनापेक्षा हातातील रोख रक्कम आणि आर्थिक तरलता अधिक महत्त्वाची असते.व्यवसाय अति वेगाने वाढण्याच्या प्रयत्नात घेतलेले मोठे कर्ज व्यवसायाला संकटात ढकलू शकते.थोडक्यात, काही काळासाठी प्रसिद्धी, मूल्यांकन आणि बाह्य झगमगाट या गोष्टी टिकवता येतात; परंतु शेवटी योग्य व्यवसायाची निवड, आर्थिक शिस्त, नफा मिळविण्याची क्षमता, खर्चांवर नियंत्रण, प्रामाणिक व्यवस्थापन यांचाच कस लागतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.