Premium|Family financial planning : बाजाराच्या भरवशावर राहू नका! कौटुंबिक आर्थिक नियोजनात 'आवश्यक परतावा दर' का आहे गेम-चेंजर?

राजेश जोशी - onlyva@gmail.comकौटुंबिक आर्थिक नियोजनात आवश्यक परतावा दराचे (रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स) सर्वसाधारण महत्त्व स्पष्ट करत आहे. अपेक्षित बाजार परतावा दर (एस्टिमेटेड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न्स) आपल्याला काही गुंतवणुकींमध्ये परावलंबी बनवतो. सध्या खरी गरज आहे ती आपल्या कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा आणि आपली स्वप्ने यांचे योग्य मूल्यमापन करणे व गरज कोणती व स्वप्न कोणते याचे भान ठेवून गुंतवणुका करणे. येथेच आवश्यक परताव्याचा दर (रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स) फार महत्त्वाचा ठरतो. तो सर्वसाधारणपणे कसा काढता येईल, हे पाहू..प्रथम आपली किंवा कुटुंबाची अगदी शेवटची आर्थिक गरज काय आहे, हे निश्चित करणे सर्वांत महत्त्वाचे. आपण येथे पती-पत्नी ३५ वयोगटातील असलेल्या एका कुटुंबाचे उदाहरण घेऊ. पत्नी व पती ३५ वर्षे वयाचे आणि दोन मुले; त्यापैकी थोरले मूल पाच वर्षे वयाचे आणि धाकटे मूल दोन वर्षे वयाचे धरून चालू. आता या कुटुंबाची अगदी शेवटची गरज म्हणजे कुटुंबप्रमुखाच्या निवृत्तीनंतरची तरतूद. ती जर वयाच्या ५८व्या वर्षी होईल, असे गृहीत धरले तर निवृत्तीनंतरचा पती-पत्नीच्या राहणीमानाचा खर्च बघू. (निवृत्ती म्हणजे काटकसर न करता सध्याच्या राहणीमानाचा वार्षिक खर्च) तो वार्षिक ६ लाख रुपये धरला, मुलांच्या शिक्षणाचा आणि उच्च शिक्षणाचा आजचा खर्च अंदाजे एकूण ६० लाख रुपये धरला, अजून काही खर्च उदाहरणार्थ, गृहकर्ज समजा २० लाख रुपये धरले, तर असा एकूण आजचा खर्च ८० लाख रुपये येतो..Premium|Financial planning for children : मुलांच्या आर्थिक जाणिवा समृद्ध करा; बचतीचे धडे आणि भविष्यातील तरतूद कशी असावी? .दोघा मुलांच्या शिक्षणाचा आजचा ६० लाख रुपये खर्च पुढील २५ वर्षांत महागाईचा दर वार्षिक १० टक्के धरला तरी ढोबळमानाने साडेसहा कोटी रुपयांच्या घरात जातो. आता गृहकर्ज तर फेडावे लागणारच. त्याचे नुसते व्याजच २५ वर्षांत ५५ लाख रुपये होईल. म्हणजे मुद्दल २० लाख रुपये व फक्त व्याजाचे ५५ लाख रुपये. त्यांच्या निवृत्तीनंतरचे आयुष्य (सध्याच्या वैद्यकीय प्रगतीमुळे) ८५ वर्षे इतके राहील. म्हणजे निवृत्तीनंतरची जवळपास २७ वर्षे. जर त्यांच्या आजच्या राहणीमानाचा खर्च वार्षिक सहा लाख रुपये असेल, तर निवृत्तीनंतरच्या उर्वरित आयुष्यासाठी महागाई दर अंदाजे सहा टक्के प्रतिवर्ष धरला तर आजचे वय ३५ वर्षे ते निवृत्ती वय ५८ वर्षे म्हणजे २३ वर्षांनी तो खर्च प्रतिवर्ष २२,९१,८४९ रुपये इतका असेल. म्हणजे निवृत्तीसाठी त्या जोडप्याकडे २,९८,८९,३४६ रुपये (दोन कोटी ९९ लाख रुपये) इतका निवृत्ती निधी असणे गरजेचे आहे. म्हणजे या कुटुंबाचा एकूण खर्च ढोबळमानाने ९,५०,०००,०० रुपये असेल. येथे या कुटुंबाच्या सध्याच्या गुंतवणुकी जमेस धरलेल्या नाहीत, तर फक्त आर्थिक खर्च धरला आहे. .आता या कुटुंबाकडे हा सर्व खर्च भागवण्यासाठी २३ वर्षे आहेत. आता महत्त्वाचे म्हणजे आवश्यक परतावा दर, ज्यामुळे कुटुंबाच्या सर्व गरजा साध्य होतील. तर हा आवश्यक परतावा दर दरवर्षी १२ टक्के इतका असेल व दरवर्षी या कुटुंबाला ८,१०,००० रुपये (८ लाख १० हजार) अशी गुंतवणूक करावी लागेल. हा परतावा मिळविण्यासाठी ५० टक्के म्युच्युअल फंड व शेअरमध्ये, ४० टक्के डेट मार्केट (कर्जसाधने) आणि १० टक्के गोल्ड इटीएफ असे मालमत्ता वाटप (ॲसेट ॲलोकेशन) करावे लागेल. दरवर्षी हा १२ टक्के परतावा दर मिळविण्यासाठी या कुटुंबाने लगेच गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे.गुंतवणुकीसाठी जितका उशीर होईल तितका दरवर्षी आवश्यक असलेला १२ टक्के परतावा मिळणे अवघड होईल. हा आवश्यक परतावा 'डायनॅमिक ॲसेट ॲलोकेशन'मुळे साध्य होईल.(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर- सीएफपी आहेत. ९३७१२७५२५२).