कॅपिटल गेन अकाउंट स्कीममधील व्यापक बदल

डॉ. दिलीप सातभाई (ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए )दीर्घकालीन भांडवली लाभ करमुक्त होण्यासाठी गुंतवणूक करण्याकरिता अधिक कालावधी आवश्यक असणाऱ्या करदात्यांच्या सोयीसाठी कॅपिटल गेन अकाउंट स्कीम (सीजीएएस) राबविली जात होती. १९८८ पासून अस्तित्वात असलेल्या या योजनेत शेवटचे बदल २०१२ मध्ये करण्यात आले होते. या योजनेतील ठेवी प्रामुख्याने चेक किंवा डिमांड ड्राफ्टने ठेवल्या जात असत. या ठेवी ठेवण्यासाठी काही विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि आयडीबीआय बँकेची अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली होती. हे ठेव खाते बंद करताना प्राप्तिकर अधिकाऱ्याची सही असलेल्या फॉर्म १५ जीसोबत करदात्याला बँकेत प्रत्यक्ष जावे लागे, त्यासाठी असलेले पासबुक हेच एकमेव वैध खाते स्टेटमेंट मानले जात असे. ही संपूर्ण प्रक्रिया किचकट होती. आता अर्थ मंत्रालयाने १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी 'कॅपिटल गेन अकाउंट (दुसरी सुधारणा) स्कीम, २०२५' अधिसूचित करून ही योजना अधिक व्यापक, आधुनिक व करदात्यांसाठी अनुकूल बनवली आहे. यातील सुधारणा करदात्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत..'सीजीएएस'साठी १९ खासगी बँकापूर्वी या ठेवी फक्त काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि आयडीबीआय बँकेतच ठेवता येत असत. आता सरकारने एचडीएफसी, आयसीआयसीआय बँक, ॲक्सिस, कोटक महिंद्र, इंडसइंड, येस बँक, आयडीएफसी फर्स्ट, फेडरल बँक, सिटी युनियन बँक, फेडरल बँक, जम्मू आणि काश्मीर बँक, कर्नाटक बँक, करूर वैश्य बँक, कोटक महिंद्रा बँक, आरबीएल बँक, साउथ इंडियन बँक, धनलक्ष्मी बँक, बंधन बँक आणि तमिळनाडू मर्केंटाइल बँक यांसह एकूण १९ खासगी क्षेत्रातील, लघु वित्त व प्रादेशिक बँकांना 'सीजीएएस' ठेव स्वीकारण्यास अधिकृत केले आहे. मात्र, बँकांच्या ग्रामीण शाखांवरील निर्बंध आजही कायम असून, फक्त १० हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ठिकाणच्या शाखांनाच ही ठेव स्वीकारण्याची परवानगी आहे..विस्तारित डिजिटल सुविधाया खात्यात पूर्वी फक्त चेक आणि डिमांड ड्राफ्टद्वारे ठेव ठेवता येत असे. आता नव्या नियमांनुसार, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेटबँकिंग, यूपीआय, आयएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस; तसेच भीम-पे यांसारख्या सर्व प्रचलित ऑनलाइन माध्यमांतून ठेव ठेवता येणार आहे. तसेच एक एप्रिल २०२७ पासून 'सीजीएएस' खाते बंद करणेही पूर्णपणे ऑनलाइन, डिजिटल स्वाक्षरी किंवा इलेक्ट्रॉनिक पडताळणी कोडद्वारे शक्य होईल. भौतिक पासबुकऐवजी इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंटची मुभा देऊन प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. या डिजिटल दस्तावेजामुळे कागदपत्रे कमी झाली असून, खाते व्यवस्थापन अधिक सोपे झाले आहे..करसवलतीच्या व्यापक तरतुदीयापूर्वी 'सीजीएएस' फक्त कलम ५४, ५४बी, ५४डी, ५४जी व ५४जीबी पुरती सीमित होती. आता या योजनेची व्याप्ती कलम ५४जीए समाविष्ट करून वाढविण्यात आली आहे. नागरी भागातून औद्योगिक उपक्रम शहरी भागातून 'औद्योगिक एकक विशेष आर्थिक विभागात' (एसईझेड) मध्ये हलवल्यानंतर उत्पन्न होणारा भांडवली लाभदेखील या योजनेत आता जमा करणे शक्य होणार आहे. हा बदल अनेकांच्या फायद्याचा ठरणार आहे. करदात्यांना मालमत्ता विक्रीच्या तारखेपासून दोन किंवा तीन वर्षांच्या आत घरातील वा इतर पुनर्गुंतवणूक पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत पुनर्गुंतवणूक न झाल्यास भांडवली लाभ या खात्यात जमा ठेवून करसवलतीचा कालावधी वाढवता येतो..ठेव तारीख स्पष्टतापूर्वी ठेवींबाबत सूट घेण्यासाठी प्रभावी तारखेची अस्पष्टता जाणवत होती. आता ज्या दिवशी बँकेला पेमेंट किंवा इलेक्ट्रॉनिक सूचना मिळेल आणि या खात्यात ठेव ठेवण्याचा अर्ज प्राप्त होईल, ती ठेवीची प्रभावी तारीख असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासह भांडवली लाभावरील करासाठी नवे तर्कसंगत दर, इंडेक्सेशनची समाप्ती, एकसमान करधोरण, निवासी-अनिवासी समानता आणि रोल-ओव्हर फायदे कायम ठेवणे या सर्व सुधारणांचा लाभ होणा्र आहे..