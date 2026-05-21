Maruti Suzuki Car Rate: मारुती सुझुकीच्या गाड्या महागणार! ३० हजार रुपयांपर्यंत दरवाढ होणार; पण कधीपासून? जाणून घ्या...

देशात वाढत्या महागाईचा परिणाम जाणवू लागला आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या वाढत्या दरांमधून लोक सावरू शकत नाहीत आणि त्याच वेळी, देशातील सर्वात मोठी कार विक्री करणारी कंपनी मारुती सुझुकीने पुढील महिन्यापासून म्हणजेच जून २०२६ पासून कारच्या दरात ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. .कंपनीचे म्हणणे आहे की, उत्पादन खर्चात सतत वाढ होत असल्यामुळे त्यांना कारच्या किमती वाढवणे भाग पडले आहे. त्यामुळे, जर तुम्ही सध्या मारुती सुझुकीची डिझायर सेडान, एर्टिगा एमपीव्ही, ब्रेझा एसयूव्ही किंवा बलेनो हॅचबॅक किंवा इतर कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही या महिन्यात खरेदी करून पैसे वाचवू शकता, अन्यथा पुढील महिन्यात तुमच्या खिशावरचा भार वाढणार आहे. महागाईचा परिणाम आता लोकांसाठी एक मोठी समस्या बनत आहे. .आलिशान आणि आरामदायी गाड्यांच्या, तसेच दूध आणि भाजीपाला यांपासून ते पेट्रोल आणि सीएनजीपर्यंतच्या अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींची बातमी निश्चितच चिंताजनक आहे. मारुती सुझुकीने एक निवेदन जारी करून स्पष्ट केले आहे की, गेल्या काही महिन्यांपासून उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. ग्राहकांवर बोजा पडू नये म्हणून खर्च कमी करण्याचे अनेक प्रयत्न करण्यात आले असले तरी, आता परिस्थिती आव्हानात्मक बनली आहे. .महागाईच्या दबावामुळे, म्हणजेच उच्च चलनवाढीच्या दरांमुळे, उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे किंमतींमध्ये सुधारणा करण्यास कंपनी भाग पडली आहे, असे मारुती सुझुकीने म्हटले आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की ग्राहकांवरील परिणाम कमी करण्यासाठी ही दरवाढ किमान ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. खर्चाचा काही भार आता ग्राहकांवर टाकला जाईल..सध्या तरी कंपनीने केवळ एवढेच जाहीर केले आहे की, संपूर्ण प्रॉडक्ट पोर्टफोलिओच्या किमतीत जास्तीत जास्त ₹३०,००० पर्यंत वाढ होईल. किमतीतील बदलाची नेमकी रक्कम प्रत्येक मॉडेलनुसार वेगवेगळी असेल. ती मॉडेलनुसार ₹३०,००० च्या मर्यादेत ठरवली जाईल. सध्या, मारुती सुझुकीच्या अरेना आणि नेक्सा शोरूममध्ये विकल्या जाणाऱ्या गाड्यांच्या किमती ₹३.५० लाख पासून सुरू होऊन ₹२८.६१ लाख पर्यंत जातात. जर तुम्हाला ही दरवाढ टाळायची असेल, तर तुमच्याकडे जून २०२६ पूर्वी डीलरशिपवर जाऊन तुमची कार बुक करण्याची संधी आहे.