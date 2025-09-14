Premium|Financial Research Trend : वित्तीय संशोधनातील संधी

डॉ. राजेश राऊतdr.rwraut@gmail.comकोणते निर्णय योग्य आहेत, जोखीम कशी मोजायची आणि दीर्घकालीन योजना कशा करायच्या, हे सामान्य माणसाला संशोधनातून कळते. अर्थशास्त्राच्या वर्गात बसून पुस्तके वाचणे, आकड्यांवर चर्चा करणे किंवा पॉलिसी डिझाइन करणे एवढेच नव्हे, तर रोजच्या आयुष्यातील छोटे निर्णयही वित्तीय संशोधनाची फलित असू शकतात. वित्तीय संशोधन म्हणजे नेमके काय, त्यात सध्या कोणत्या विषयांवर संशोधन होत आहे आणि ‘व्यावहारिक वित्त’ व ‘फिनटेक’ या दोन क्षेत्रांमध्ये कोणत्या नव्या संधी आहेत, ईएसजी गुंतवणूक म्हणजे काय, याविषयीची माहिती देणारा हा लेख....लॉकडाउन (२०२०) सुरू होते त्या दरम्यानची गोष्ट. पुण्यातील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात मीरा नावाची शिक्षिका आणि एका बँकेत लिपिक म्हणून काम करत असलेला तिचा पती रवी, हे दोघे त्यांच्या स्वयंपाकघरातील टेबलवर बसून बचतीबाबत चर्चा करत होते. त्यांच्या खात्यात जमा झालेले पैसे स्थिर होते; पण त्यावर बँक केवळ तीन टक्के व्याज देत होती. दुसरीकडे, त्यांनी ऐकलं होतं, की शेअर बाजार भरभराटीला आहे. मीरा विचारात पडली, “आपण पैसे गमावले तर?” रवीने ‘एसआयपी’बद्दल माहिती दिली आणि दरमहा दोन हजार रुपये गुंतवण्याचा प्रस्ताव दिला. थोडा विचार करून त्यांनी सुरुवात केली आणि दोन वर्षांत त्यांना चांगला परतावा मिळाला..Premium| Managing Inherited Money: वारसा हक्कातून मिळालेल्या संपत्तीचं योग्य नियोजन कसं कराल?.या गोष्टीमधून एक साधा, पण महत्त्वाचा धडा मिळतो - वित्तीय निर्णय केवळ भावना किंवा ऐकीव माहितीवर न घेता, योग्य अभ्यास, सल्ला आणि संशोधनाच्या आधारावर घ्यायला हवेत. त्यांची ही लहानशी गुंतवणूक त्यांच्यासाठी एक शिकवण बनली आणि अनेक कुटुंबांसाठी प्रेरणा ठरली; पण या पलीकडे, त्यांनी घेतलेला निर्णय एका मोठ्या संशोधन प्रक्रियेचा भाग होता. त्यात माणसांचे आर्थिक वर्तन, जोखीम घेण्याची तयारी आणि दीर्घकालीन फायद्याचा विचार यांचा समावेश आहे. ही केवळ एक वैयक्तिक आर्थिक यशोगाथा नाही, तर वित्तीय संशोधनाच्या प्रभावाचे जिवंत उदाहरण आहे. कोणते निर्णय योग्य आहेत, जोखीम कशी मोजायची आणि दीर्घकालीन योजना कशा करायच्या, हे याच प्रकारचे संशोधन सामान्य माणसाला समजावते. अर्थशास्त्राच्या वर्गात बसून पुस्तके वाचणे, आकड्यांवर चर्चा करणे किंवा पॉलिसी डिझाइन करणे एवढेच नव्हे, तर रोजच्या आयुष्यातील छोटे निर्णयही वित्तीय संशोधनाचे फलित असू शकतात.वित्तीय संशोधन म्हणजे नेमके काय, त्यात सध्या कोणत्या विषयांवर संशोधन होत आहे आणि ‘व्यावहारिक वित्त’ व ‘फिनटेक’ या दोन क्षेत्रांमध्ये कोणत्या नव्या संधी आहेत, हे आपण या लेखात आपण पाहू. यासोबतच ईएसजी गुंतवणुकीचे उदाहरणही पाहू. सध्या जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनले आहे..वित्तीय संशोधन म्हणजे काय?लोक ‘फायनान्स’ म्हणजे फक्त बँकिंग, गुंतवणूक आणि शेअर बाजार असे समजतात; पण वित्तीय संशोधन म्हणजे या सर्व गोष्टींचा सखोल अभ्यास. माणसे, संस्था आणि सरकार हे घटक आर्थिक निर्णय कसे घेतात, कशा पद्धतीने जोखीम स्वीकारतात आणि संपत्ती कशी निर्माण करतात हे समजून घेण्याचा प्रयत्न हे संशोधन करते.संशोधनाचे प्रकार सैद्धांतिक संशोधन : आर्थिक मॉडेल्स तयार करणे. प्रायोगिक किंवा डेटा-आधारित संशोधन : प्रत्यक्ष आकडे वापरून सिद्धांतांची तपासणी करणे. उपयोजित संशोधन : व्यवसाय किंवा धोरणासाठी त्वरित उपयोग होणारी साधने तयार करणे..Premium|Retirement Planning : सेवानिवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन कसे करायचे?.सैद्धांतिक संशोधन (Theoretical Research) उद्देश : संकल्पनात्मक मॉडेल्स, सिद्धांत व चौकट तयार करणे. उदाहरण : कॅपिटल ॲसेट प्रायसिंग मॉडेल (CAPM- सीएपीएम) हा एक सिद्धांत आहे. तो असे सांगतो, की एखाद्या मालमत्तेचा अपेक्षित परतावा तिच्या जोखमीवर आधारित असतो. वास्तव उदाहरण : भारतातील एका मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटमधील संशोधकांनी मुंबई शेअर बाजारातील १०० कंपन्यांचा डेटा वापरून ‘सीएपीएम’चा उपयोग केला. त्यांनी सांगितले, की बहुतांश कंपन्यांमध्ये ‘सीएपीएम’ने अंदाज बांधलेला परतावा प्रत्यक्ष परताव्यापेक्षा वेगळा निघतो. त्यामुळे भारतीय बाजारासाठी अधिक स्थानिक घटक लक्षात घेणारी नवीन मॉडेल्स आवश्यक आहेत. सार : हे संशोधन प्रामुख्याने आर्थिक मॉडेल सिद्ध करण्यासाठी असते. ते नंतर इतर संशोधन प्रकारांमध्ये वापरले जाते.\t.प्रायोगिक (डेटा-आधारित) संशोधन (Empirical/Data-Driven Research)उद्देश : आकडेवारी आणि डेटा वापरून पूर्वीच्या सिद्धांतांची खातरजमा करणे किंवा नवे नमुने शोधणे.उदाहरण : भारतातील नागरिकांचा ‘एसआयपी’मध्ये (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) गुंतवणुकीचा कलवास्तव उदाहरण : एका विद्यापीठातील संशोधकांनी २०२२मध्ये १० शहरांमधील १० हजार गुंतवणूकदारांचा डेटा गोळा केला. त्यांनी ‘एसआयपी’ गुंतवणुकीत सहभागी होणाऱ्यांचे वय, उत्पन्न, शिक्षण आणि माहितीच्या स्रोतांवर आधारित परस्परसंबंधांचे विश्लेषण केले. त्यातून निष्कर्ष असा निघाला, की सोशल मीडियावर अधिक सक्रिय असलेल्या तरुणांकडून ‘एसआयपी’ गुंतवणूक जास्त होते.सार : अशा प्रकारचे संशोधन डेटावर आधारित असते आणि प्रत्यक्ष घटनांचा अभ्यास करून सामान्य नियम किंवा निष्कर्ष काढले जातात..Premium| Investment Timing : गुंतवणूक करत असाल तर वेळेचं गणित पक्कं हवं! .उपयोजित संशोधन (Applied Research) उद्देश : विशिष्ट समस्या सोडवण्यासाठी किंवा त्वरित उपाय तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे संशोधन. उदाहरण : ग्रामीण भारतासाठी नवीन क्रेडिट स्कोअरिंग मॉडेल वास्तव उदाहरण : एक स्टार्टअप आणि एका शासकीय बँकेने मिळून असा प्रयोग केला, की पारंपरिक क्रेडिट स्कोअर नसलेल्या ग्रामीण नागरिकांसाठी मोबाइल रिचार्ज, वीजबिल भरणा, आणि ई-कॉमर्स व्यवहार यावर आधारित एक नवीन एआय मॉडेल तयार करण्यात आलं. संशोधनात हे मॉडेल अशा ग्राहकांमध्ये कर्ज परतफेडीचा अंदाज ७५ टक्के अचूकतेने लावू शकत होते. सार : हे संशोधन लगेच वापरता येते आणि कंपन्या, बँका किंवा सरकार त्याचा थेट उपयोग करून योजना आखतात किंवा उत्पादने विकसित करतात.. महत्त्व : हे संशोधन व्यावसायिकांना त्यांच्या गुंतवणुकीसाठी आणि धोरणनिर्मितीसाठी मदत करते. नागरिकांना बचत-गुंतवणूक योग्य प्रकारे करण्याचे शिक्षण देते आणि सरकारला प्रभावी आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी आधार पुरवते. एकंदरीत, हे संशोधन आर्थिक स्थैर्य आणि समाजातील न्याय्य संधी यासाठी मूलभूत आहे. वाढत्या आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, संशोधन आधारित निर्णय ही काळाची गरज बनली आहे..प्रमुख वित्तीय संशोधन क्षेत्रेव्यावहारिक वित्त (Behavioral Finance)केस स्टडी : गेमस्टॉप आणि गर्दीची मानसिकता२०२१मध्ये अमेरिकेतील रेडिटवरील r/WallStreetBets या ग्रुपने गेमस्टॉप (GameStop) या कंपनीचे शेअर मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून अचानक भाव वाढवला. हजारो लहान गुंतवणूकदारांनी शेअर खरेदी केले आणि त्या शेअरचा दर १७ डॉलरवरून ४८३ डॉलरपर्यंत गेला. या निर्णयामागे कोणतीही तर्कशुद्ध आर्थिक माहिती नव्हती, केवळ भावना, बंडखोरी, आणि सोशल मीडियाचा प्रभाव होता. या घटनेमुळे संपूर्ण शेअर बाजार हादरला. हेज फंडांना अब्जावधी डॉलरचा तोटा झाला. त्या वेळी अनेक प्रस्थापित गुंतवणूकदारांनी याला ‘irrational exuberance’ असे म्हटले; पण व्यावहारिक वित्तीय अभ्यासकांकरिता हा संशोधनासाठी एक मौल्यवान डेटा पॉइंट होता. रिचर्ड थेलर या नोबेल पुरस्कारविजेत्याने हे दाखवून दिले, की आर्थिक निर्णय घेताना भावना, पूर्वग्रह आणि सामाजिक प्रभाव यांचा मोठा वाटा असतो. .उपयोजित संशोधन (Applied Research) उद्देश : विशिष्ट समस्या सोडवण्यासाठी किंवा त्वरित उपाय तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे संशोधन. उदाहरण : ग्रामीण भारतासाठी नवीन क्रेडिट स्कोअरिंग मॉडेल वास्तव उदाहरण : एक स्टार्टअप आणि एका शासकीय बँकेने मिळून असा प्रयोग केला, की पारंपरिक क्रेडिट स्कोअर नसलेल्या ग्रामीण नागरिकांसाठी मोबाइल रिचार्ज, वीजबिल भरणा, आणि ई-कॉमर्स व्यवहार यावर आधारित एक नवीन एआय मॉडेल तयार करण्यात आलं. संशोधनात हे मॉडेल अशा ग्राहकांमध्ये कर्ज परतफेडीचा अंदाज ७५ टक्के अचूकतेने लावू शकत होते. सार : हे संशोधन लगेच वापरता येते आणि कंपन्या, बँका किंवा सरकार त्याचा थेट उपयोग करून योजना आखतात किंवा उत्पादने विकसित करतात.. महत्त्व : हे संशोधन व्यावसायिकांना त्यांच्या गुंतवणुकीसाठी आणि धोरणनिर्मितीसाठी मदत करते. नागरिकांना बचत-गुंतवणूक योग्य प्रकारे करण्याचे शिक्षण देते आणि सरकारला प्रभावी आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी आधार पुरवते. एकंदरीत, हे संशोधन आर्थिक स्थैर्य आणि समाजातील न्याय्य संधी यासाठी मूलभूत आहे. 