अर्थभान : ‘सीएएस’: संधी की धोका?

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकभारतीय शेअर बाजारात तीन ऑगस्ट २०२६ पासून क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (सीएएस) ही नवी व्यवस्था लागू झाली आहे. या व्यवस्थेचा उद्देश अधिक पारदर्शक पद्धतीने शेअरचा अधिकृत बंद भाव निश्चित करणे हा आहे. मात्र, नुकत्याच झालेल्या घटनांनी ‘सीएएस’च्या कालावधीतील प्रचंड अस्थिरतेचा मुद्दा चर्चेत आणला आहे..‘सीएएस’ नेमके काय आहे?‘सीएएस’ म्हणजे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन. हे सत्र दुपारी ३:१५ ते ३:३५ या २० मिनिटांच्या कालावधीत चालते. या काळात खरेदी आणि विक्रीच्या ऑर्डर एकत्र जमा केले जातात. ज्या भावावर सर्वाधिक व्यवहार होऊ शकतात, त्याआधारे बंद भाव (क्लोजिंग प्राइस) निश्चित केला जातो..नुकतीच घडलेली धक्कादायक घटनामासिक एक्सपायरीच्या दिवशी २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी ‘सेन्सेक्स’मध्ये ‘सीएएस’दरम्यान प्रचंड हालचाल झाली. सुमारे ३:१८ ते ३:२३ या अवघ्या पाच मिनिटांत ‘सेन्सेक्स’ २२०० पेक्षा अधिक अंशांनी घसरला. त्यानंतर पुढील सात मिनिटांत जवळपास २००० अंशांची रिकव्हरी झाली. अखेरीस ‘सेन्सेक्स’ ७६,९३४ अंशांवर बंद झाला, म्हणजे मागील दिवसापेक्षा ५३९ अंशांनी खाली..‘सेन्सेक्स’ आणि ‘निफ्टी’मध्ये फरकही घटना विशेष होती कारण त्याच वेळी ‘निफ्टी’मध्ये तुलनेने कमी हालचाल झाली.‘निफ्टी’ सुमारे १०० अंशांनी घसरला, पण नंतर जवळपास ६० अंशानी सावरला. यामागे ‘बीएसई’वरील तुलनेने कमी ट्रेडिंग व्हॉल्युम आणि लिक्विडिटी हा एक महत्त्वाचा घटक असल्याचे बाजारातील विश्लेषणात नमूद करण्यात आले.. ‘रिलायन्स’मध्ये काही मिनिटांत उलथापालथ‘सीएएस’दरम्यान ‘सेन्सेक्स’मधील सर्वाधिक वजन असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरमध्येही मोठी हालचाल झाली.‘सीएएस’ सुरू झाल्यानंतर ३:१५ ते ३:३० या कालावधीत रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरमध्ये मोठी अस्थिरता दिसली. सुमारे ३:१८ ते ३:२३ या कालावधीत शेअरचा भाव अंदाजे १,२८९ रुपयांवरून १,२५० रुपयांपर्यंत घसरला. म्हणजेच काही मिनिटांत जवळपास तीन टक्क्यांनी घसरण झाली. या शेअरमधील चढ-उतारांचा ‘सेन्सेक्स’वरही मोठा परिणाम झाला..याआधीही ‘सीएएस’मध्ये गंभीर घटनातेरा ऑगस्ट २०२६ रोजी ‘सेन्सेक्स’मध्ये काही सेकंदांत मोठी वाढ दिसली. एका प्रसंगी ‘सेन्सेक्स’ दोन सेकंदांत ३६२ अंशांनी वाढला. दुसऱ्या घटनेत २८ सेकंदांत ४०५ अंशांची वाढ झाली. या प्रकरणात ‘सेबी’ने दोन संस्थांविरुद्ध कारवाई केली आणि अनुचित पद्धतीने भावांवर परिणाम केल्याचा आरोप केला. एकूण कथित चुकीचा फायदा सुमारे ३.६७ कोटी रुपयांचा असल्याचे नमूद करण्यात आले..एक अनोखा आकडा‘सीएएस’च्या पहिल्याच दिवशी ५१५ गुंतवणूकदारांनी सहभाग घेतला आणि त्यांच्या माध्यमातून ५६,७७३ पॅनधारकांनी व्यवहार केले. यावरून या नव्या व्यवस्थेबद्दल बाजारातील सहभाग किती मोठा आहे, हे स्पष्ट होते..ऑप्शन ट्रेडरसाठी याचा अर्थ काय?‘सीएएस’दरम्यान इंडेक्समध्ये काही मिनिटांत हजारो अंशांची हालचाल झाल्यास ऑप्शन प्रीमियममध्ये प्रचंड बदल होऊ शकतो..गुंतवणूकदारांनी काय करावे?फक्त स्वस्त प्रीमियम पाहून ऑप्शन खरेदी करू नका.व्होलॅटिलिटी आणि लिक्विडिटी समजून घ्या.पोझिशन सायझिंग अत्यंत महत्त्वाचे आहे.स्टॉपलॉस आणि पूर्वनिश्चित रिस्क आवश्यक आहे.एक्सपायरीच्या दिवशी विशेष काळजी घ्या.‘काही मिनिटांत मोठा नफा’ हे वाक्य आकर्षक आहे; पण खरे कौशल्य नफा किती कमावला यात नाही, तर जोखीम किती नियंत्रित ठेवली यात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.