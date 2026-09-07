अर्थभान : ‘सीएएस’चा नवा पेच

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकभारतीय डेरिव्हेटिव्हज बाजारात सध्या एक महत्त्वाचा विरोधाभास दिसत आहे. एका बाजूला भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन म्हणजेच ‘सीएएस’ पद्धतीमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर डेरिव्हेटिव्हजच्या सेटलमेंट प्राइस पद्धतीचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय शेअर बाजारात (एनएसई) सात सप्टेंबर २०२६ पासून प्री-ओपन सेशनमध्ये ‘सीएएस’प्रमाणेच अधिक संरचित कॉल ऑक्शन पद्धतीची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे. हा विरोधाभास समजून घेणे प्रत्येक ट्रेडरसाठी महत्त्वाचे आहे..‘सीएएस’ची धोक्याची घंटा‘सेबी’ने तीन सप्टेंबर रोजी जाहीर केले, की ‘सीएएस’ लागू झाल्यानंतर एक्सपायरीच्या दिवशी डेरिव्हेटिव्हजच्या सेटलमेंट प्राइसवर परिणाम करणाऱ्या हालचालींबाबत बाजारातील सहभागींकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही प्राइस कशी ठरवायची, याचा पुनर्विचार केला जाणार असून, प्रस्तावित बदलांवर कन्सल्टेशन पेपरही लवकरच आणला जाणार आहे. ‘सीएएस’ लागू झाल्यानंतर काही एक्सपायरी दिवशी शेअर आणि इंडेक्सच्या अंतिम भावांमध्ये अचानक मोठे बदल दिसले. तीन सप्टेंबर २०२६ रोजी ‘सेन्सेक्स’ सुमारे ३:१७ ते ३.२० मि. या तीन मिनिटांच्या कालावधीत ७६,५१० अंशांवरून ७४,३७३ अंशांपर्यंत घसरला. परिणामी काही पुट ऑप्शन्सच्या प्रीमियममध्ये काही मिनिटांत अनेक पटींनी वाढ झाली. यामुळे छोट्या ट्रेडरसाठी बाजार अधिक पारदर्शक होण्याऐवजी ओपनिंग आणि क्लोजिंग दोन्ही वेळेला अचानक प्राइस मुव्हमेंटचा धोका वाढू शकतो..‘एनएसई’चा नवा प्रयोगसात सप्टेंबरपासून ‘एनएसई’चा प्री-ओपन सेशन सकाळी ९ ते ९:१५ असा १५ मिनिटांचा असेल.९:०० ते ९:०५ : मार्केट आणि लिमिट ऑर्डर्स९:०५ ते ९:१०: फक्त लिमिट ऑर्डर्सशेवटच्या दोन मिनिटांत रँडम क्लोजर९:१० ते ९:१२ : ऑर्डर मॅचिंग आणि ओपनिंग प्राइस निश्चिती९:१२ ते ९:१५ : कंटिन्युअस ट्रेडिंगकडे संक्रमण.म्हणजे ट्रेडरला आता फक्त ३:१५ ते ३:३५च्या ‘सीएएस’कडेच नाही, तर सकाळच्या ९ ते ९:१५च्या ‘ऑक्शन’कडेही लक्ष द्यावे लागेल..ओपनिंग प्राइस कशी ठरेल?‘एनएसई’नुसार, इक्विलिब्रियम प्राइस हा जास्तीत जास्त व्यवहार होऊ शकतील, अशा किंमतीवर ठरवला जाईल. त्यानंतर ऑर्डर मॅचिंगमध्ये आधी मार्केट ऑर्डर विरुद्ध मार्केट ऑर्डर, त्यानंतर उर्वरित मार्केट ऑर्डर विरुद्ध लिमिट ऑर्डर आणि शेवटी लिमिट विरुद्ध लिमिट ऑर्डर अशी प्रायॉरिटी असेल. याचा अर्थ प्री-ओपनमधील ऑर्डर बुक समजणे आणि त्याचा वेगाने अर्थ लावणे अधिक महत्त्वाचे होणार आहे.मोठ्या संस्थांकडे अल्गो ट्रेडिंग, वेगवान डेटा फीड, मोठी भांडवली क्षमता आणि ऑर्डर बुकचे विश्लेषण करण्यासाठी अत्याधुनिक प्रणाली असतात. त्यामुळे ‘ऑक्शन’मधील बदलत्या डिमांड-सप्लायचा वेगाने फायदा घेण्याची त्यांची क्षमता छोट्या ट्रेडरपेक्षा जास्त असू शकते. याचा अर्थ मोठे ट्रेडर निश्चितपणे नफा कमावतील असा दावा नाही; मात्र अशा ऑक्शन वातावरणात माहिती, वेग व भांडवल यांचे महत्त्व वाढते..छोट्या ट्रेडरसाठी आव्हानया नव्या पद्धतीमुळे सकाळी प्री-ओपन ऑक्शन दिवसभर डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंग संध्याकाळी सीएएस एक्सपायरी सेटलमेंट म्हणजे दिवसाच्या दोन्ही टोकांना ऑक्शन-आधारित प्राइस डिस्कव्हरी असेल. ‘सेबी’ स्वतः ‘सीएएस’चा डेरिव्हेटिव्ह्ज सेटलमेंटवर होणारा परिणाम तपासत आहे. म्हणून प्रश्न ‘सीएएस’ चांगले की वाईट हा नाही. खरा प्रश्न आहे, प्राइस डिस्कव्हरी अधिक पारदर्शक करताना रिटेल ट्रेडरसाठी बाजार अधिक गुंतागुंतीचा तर होत नाही ना? कारण ‘ऑक्शन’मध्ये ज्याच्याकडे वेगवान माहिती, अल्गो, भांडवल आणि लिक्विडिटी आहे, त्याची ताकद वाढते आणि म्हणूनच पुढील काही आठवडे रिटेल विरुद्ध संस्था नव्हे, तर ‘ऑर्डर बुक विरुद्ध माहितीचा वेग’ यांची खरी परीक्षा ठरणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.