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अर्थभान : ‘सीएएस’चा नवा पेच

डेरिव्हेटिव्ह्ज सेटलमेंटवरील ‘सीएएस’चा परिणाम तपासत असताना एनएसई प्री-ओपनमध्ये कॉल ऑक्शनचा विस्तार; दिवसाच्या दोन्ही टोकांना ऑक्शन-आधारित प्राइस डिस्कव्हरीमुळे रिटेल ट्रेडरसाठी नवे धोके व संधी
CAS and pre-open auctions reshape derivatives trading

CAS and pre-open auctions reshape derivatives trading

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्‍लेषक

भारतीय डेरिव्हेटिव्हज बाजारात सध्या एक महत्त्वाचा विरोधाभास दिसत आहे. एका बाजूला भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन म्हणजेच ‘सीएएस’ पद्धतीमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर डेरिव्हेटिव्हजच्या सेटलमेंट प्राइस पद्धतीचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय शेअर बाजारात (एनएसई) सात सप्टेंबर २०२६ पासून प्री-ओपन सेशनमध्ये ‘सीएएस’प्रमाणेच अधिक संरचित कॉल ऑक्शन पद्धतीची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे. हा विरोधाभास समजून घेणे प्रत्येक ट्रेडरसाठी महत्त्वाचे आहे.

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SEBI regulations on buybacks
SEBI approved weather contracts
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