Gratuity Rule: दोन नोकऱ्या केल्या असतील तर ग्रॅच्युइटी दोनदा मिळणार? स्पष्टीकरण देत सरकारकडून नवे नियम लागू

Central Government Gratuity Rule: ग्रॅच्युइटीबाबत सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे दुहेरी फायदे मिळणार आहेत. याबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी, ग्रॅच्युइटी हा फक्त एक शब्द नाही, तर तो निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षेची हमी आहे. पण जर तुम्ही दोन वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांमध्ये काम केले असेल तर काय? तुम्हाला ग्रॅच्युइटी दोनदा मिळेल का, की सरकार दुसऱ्या टर्मसाठी पैसे कापेल? हा गोंधळ दूर करण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे.

