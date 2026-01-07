Gratuity Rule: दोन नोकऱ्या केल्या असतील तर ग्रॅच्युइटी दोनदा मिळणार? स्पष्टीकरण देत सरकारकडून नवे नियम लागू

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी, ग्रॅच्युइटी हा फक्त एक शब्द नाही, तर तो निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षेची हमी आहे. पण जर तुम्ही दोन वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांमध्ये काम केले असेल तर काय? तुम्हाला ग्रॅच्युइटी दोनदा मिळेल का, की सरकार दुसऱ्या टर्मसाठी पैसे कापेल? हा गोंधळ दूर करण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. .राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केलेल्या या नवीन आदेशात तुमची ग्रॅच्युइटी कधी मर्यादित केली जाईल. तुम्हाला त्याचा पूर्ण लाभ कधी मिळेल हे स्पष्ट केले आहे. सरकारने त्यांच्या निवेदनासाठी "सीसीएस (एनपीएस अंतर्गत ग्रॅच्युइटी पेमेंट) सुधारणा नियम, २०२५" च्या नियम ४अ चा आधार दिला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हा नियम "दुहेरी लाभ" प्रतिबंधित करतो. .KCC Loan: शेतकऱ्यांना ५ लाखांपर्यंतचे किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज कधीपासून मिळणार? मोठी अपडेट आली समोर.विभागाने स्पष्ट केले आहे की, जर एखादा सरकारी कर्मचारी निवृत्त झाला आणि त्याला आधीच त्यांची ग्रॅच्युइटी मिळाली असेल, तर त्यांना पुन्हा नोकरीवर दुसऱ्या टर्मसाठी वेगळी ग्रॅच्युइटी दिली जाणार नाही. याचा अर्थ असा की, एकदा सरकारी तिजोरीतून निवृत्ती ग्रॅच्युइटी मिळाल्यानंतर ते त्याच प्रणालीमध्ये पुन्हा नोकरीवर पुन्हा ग्रॅच्युइटीचा दावा करू शकत नाहीत..या आदेशात सार्वजनिक उपक्रम किंवा स्वायत्त संस्थेकडून योग्य परवानगी घेतल्यानंतर केंद्र सरकारी सेवेत प्रवेश केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी थोडे वेगळे नियम आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी थोडीशी दिलासा देणारी आहे, परंतु एका अटीसह. जर तुम्ही एखाद्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीतून आला असाल, तर तुम्हाला तुमची ग्रॅच्युइटी तिथेच ठेवता येईल आणि केंद्र सरकारमधील तुमच्या सेवेसाठी तुम्हाला ग्रॅच्युइटी देखील मिळेल. सरकारने येथे कमाल मर्यादा घातली आहे..नियमांनुसार, दोन्ही ठिकाणांहून मिळणारी एकूण ग्रॅच्युइटी ही जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने त्यांची संपूर्ण सेवा (PSU + केंद्र सरकार) केंद्र सरकारमध्ये सतत केली असती तर त्याला मिळालेल्या रकमेपेक्षा जास्त असू शकत नाही. राज्य सरकारी नोकरी सोडून केंद्र सरकारमध्ये सामील झालेल्यांनाही हेच सूत्र लागू होते. एकूणच, पैसे दोन खिशातून येतील. परंतु एकूण मर्यादा तुमच्या अंतिम पगार आणि एकूण सेवा कालावधीनुसार निश्चित केली जाईल..LIC Policy : तुम्ही सिंगल आहात? आता तुमच्यासाठी Single Premium Policy देखील आली...आयुष्यभर विमा आणि सुरक्षित बचत! LIC ची भन्नाट ऑफर.या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा दिलासा आपल्या माजी सैनिकांना आहे. लष्करी सेवेनंतर नागरी सेवेत सामील होणाऱ्यांचे काय होईल याबद्दल सरकारला असंख्य प्रश्न पडले आहेत. खर्च विभागाशी सल्लामसलत केल्यानंतर, सरकारने स्पष्ट केले आहे की ग्रॅच्युइटी मर्यादा नियम माजी सैनिकांना लागू होणार नाही. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्याने सैन्यात सेवा केली असेल आणि त्याला ग्रॅच्युइटी मिळाली असेल, तर त्याला नागरी सेवेत सामील झाल्यावर त्याची संपूर्ण नागरी सेवा ग्रॅच्युइटी मिळेल. मिळालेल्या लष्करी ग्रॅच्युइटीमुळे त्याच्या नागरी सेवा ग्रॅच्युइटीमध्ये एक रुपयाही कमी होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.