Cigarette Rate: आता ब्रँड नाही, लांबी पाहून किंमत ठरणार! लहान सिगारेट स्वस्त, लांब सिगारेट महाग; तुमची सिगारेट किती महागणार? वाचा...

जर तुम्ही धूम्रपान करत असाल तर पुढील महिन्यापासून म्हणजेच १ फेब्रुवारी २०२६ पासून तुमची ही सवय तुम्हाला पूर्वीपेक्षा जास्त महागात पडणार आहे. केंद्र सरकारने तंबाखू उत्पादनांवरील, विशेषतः सिगारेटवरील कर रचनेत एक मोठा आणि महत्त्वाचा बदल केला आहे. आतापर्यंत तुम्ही सिगारेटचा ब्रँड किंवा पॅकेट पाहून किंमत मोजत होता, परंतु आता सिगारेटची 'लांबी' दुकानदाराला तुम्हाला किती पैसे द्यावे लागतील हे ठरवेल. .वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) व्यतिरिक्त सरकारने पुन्हा एकदा 'विशिष्ट केंद्रीय उत्पादन शुल्क' लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. जो थेट सिगारेटच्या आकार आणि श्रेणीवर आधारित असेल. सरकारकडून लागू करण्यात येणाऱ्या नवीन प्रणालीनुसार, प्रत्येक १००० सिगारेटच्या काड्यांमागे उत्पादन शुल्क मोजले जाईल. प्रत्येक सिगारेटवरील कर आता त्याच्या लांबीनुसार बदलेल. जर तुम्ही ६५ मिमी पेक्षा कमी लांबीचे सिगारेट फिल्टरशिवाय ओढत असाल तर त्यांना आता प्रति सिगारेट २.०५ रुपये उत्पादन शुल्क आकारले जाईल. .PAN Card Validity : तुमचं पॅनकार्ड एक्स्पायर होणार ? किती वर्षांची असते मुदत? जाणून घ्या काय आहे सत्य....जर सिगारेट फिल्टर केलेल्या परंतु ६५ मिमी पेक्षा कमी लांबीच्या असतील तर प्रति सिगारेट २.१० रुपये उत्पादन शुल्क आकारले जाईल. मध्यम श्रेणीच्या फिल्टर सिगारेटसाठी (६५ ते ७० मिमी) तुम्हाला प्रति सिगारेट फक्त ₹३.६० ते ₹४ उत्पादन शुल्क भरावे लागेल. जे ७० ते ७५ मिमी सिगारेट वापरतात त्यांना प्रति स्टिक ₹५.४० चा बोजा पडेल. जे प्रीमियम आणि लांब सिगारेट (७५ मिमी पेक्षा जास्त) ओढतात त्यांना सर्वाधिक फटका बसेल. जिथे कर ₹८.५० किंवा त्याहून अधिक असू शकतो..२०१७ नंतर तंबाखू उत्पादनांवरील ही नवीन करप्रणाली सर्वात मोठा बदल मानली जात आहे. जेव्हा देशात जीएसटी लागू करण्यात आला तेव्हा सिगारेटवरील उत्पादन शुल्क नाममात्र रकमेपर्यंत कमी करण्यात आले. त्यावेळी बहुतेक श्रेणींमध्ये ते प्रति १००० काड्यांसाठी फक्त ५ रुपये होते, जे प्रतीकात्मक होते. आता लागू होत असलेली नवीन रचना अत्यंत कडक आहे..आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ही नवीन उत्पादन शुल्क सध्याच्या जीएसटीवर आकारली जाईल. तंबाखू उत्पादनांवर आधीच १८ ते ४० टक्के जीएसटी आकारला जातो. सरकारने जीएसटी भरपाई उपकर काढून टाकला असला तरी, नवीन कराच्या जोडणीमुळे उत्पादनाच्या किमतीच्या सुमारे ५३ टक्के कराचा भार पडेल. या कठोर निर्णयामागे अर्थ मंत्रालयाचे अनेक स्पष्ट उद्दिष्टे आहेत. पहिले आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य. .Stocks to Buy : 35% पर्यंत रिटर्नची संधी! गुंतवणूकदारांसाठी एक्स्पर्ट्सनी निवडले 'हे 3' सुपर शेअर्स .सरकारचा असा विश्वास आहे की, सिगारेटच्या किमती वाढवल्याने त्यांचा वापर कमी होईल. ज्यामुळे दीर्घकालीन आरोग्य धोके कमी होतील. शिवाय करचोरी रोखणे आणि सरकारी महसूल वाढवणे हे देखील एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जागतिक स्तरावर, जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) शिफारस करते की तंबाखू उत्पादनांच्या किरकोळ किमतीच्या किमान ७५ टक्के कर आकारला जावा. या लक्षणीय वाढीनंतरही, भारताचा एकूण कर भार WHO मानकांपेक्षा कमी आहे. सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी सरकार हळूहळू त्यांचे तंबाखू कर धोरण या जागतिक मानकांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.