Sakal Money

Cigarette Rate: आता ब्रँड नाही, लांबी पाहून किंमत ठरणार! लहान सिगारेट स्वस्त, लांब सिगारेट महाग; तुमची सिगारेट किती महागणार? वाचा...

Cigarette Length Based Price: सिगारेटच्या लांबीवर आधारित नवीन उत्पादन शुल्क लादण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. यामुळे लहान सिगारेटवर कमी कर लागणार आहे. तर मोठ्या सिगारेटवर जास्त कर लागेल.
Cigarette Length Based Price

Cigarette Length Based Price

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

जर तुम्ही धूम्रपान करत असाल तर पुढील महिन्यापासून म्हणजेच १ फेब्रुवारी २०२६ पासून तुमची ही सवय तुम्हाला पूर्वीपेक्षा जास्त महागात पडणार आहे. केंद्र सरकारने तंबाखू उत्पादनांवरील, विशेषतः सिगारेटवरील कर रचनेत एक मोठा आणि महत्त्वाचा बदल केला आहे. आतापर्यंत तुम्ही सिगारेटचा ब्रँड किंवा पॅकेट पाहून किंमत मोजत होता, परंतु आता सिगारेटची 'लांबी' दुकानदाराला तुम्हाला किती पैसे द्यावे लागतील हे ठरवेल.

Loading content, please wait...
Central Government
State Excise Department
tobacco
Cigarette
Maharashtra State Excise Duty Department
central government news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com