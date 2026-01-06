8th Pay Commission News : केंद्रीय कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! DA अन् DR मध्ये लवकरच वाढीचे संकेत

Sakal Money

Latest DA and DR Hike Upate : २०२६ हे वर्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक उत्तम वर्ष ठरणार आहे. कारण, महागाईची नवीन आकडेवारी आली आहे आणि यातून स्पष्ट संकेत मिळत आहेत की,  तुमचा पगार आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे. सरकारने आठव्या वेतन आयोगाबाबतही हालचालींना वेग दिला आहे. त्यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की येत्या काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या खिशात अधिक पैसे दिसतील.

कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याबाबत (डीए) एक मोठी अपडेट आली आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक (एआयसीपीआय-आयडब्ल्यू) मध्ये नोव्हेंबरमध्ये ०.५ अंकांची वाढ झाली, ज्यामुळे तो १४८.२ वर पोहोचला. गेल्या पाच महिन्यांपासून हा निर्देशांक सातत्याने वाढत आहे. नोव्हेंबरच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, महागाई भत्ता आता ५९.९३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

याचा अर्थ असा की जानेवारी २०२६ पासूनचा महागाई भत्ता गेल्या वर्षीच्या ५८ टक्के पेक्षा ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. जर डिसेंबरचा डेटा वाढून आला तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ दिसून येईल. तथापि, अंतिम निर्णय सरकार घेईल, त्यामुळे आता २ टक्के किंवा ३ टक्के वाढ अपेक्षा करणे घाईचे ठरेल.

सरकार दर सहा महिन्यांनी महागाईच्या डेटाचा आढावा घेते आणि त्या आधारे कर्मचाऱ्यांसाठी डीए आणि पेन्शनधारकांसाठी डीआर निश्चित करते. सध्याचा डेटा जुलै ते नोव्हेंबरचा आहे. जानेवारीपासून लागू होणाऱ्या नवीन दरांसाठी डिसेंबरचा डेटा हा अंतिम टप्पा असेल.

