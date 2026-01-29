EV Vehicles: मध्यमवर्गासाठी खुशखबर! इलेक्ट्रिक कारचं स्वप्न पूर्ण होणार; केंद्र सरकारचा मास्टरस्ट्रोक, काय घडलं?

Sakal Money

१ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा असलेली ही योजना भारताला बॅटरी उत्पादनासाठी जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल. इलेक्ट्रिक कारच्या एकूण खर्चात बॅटरीचा वाटा मोठा असतो. जर बॅटरीच्या किमती कमी झाल्या तर कारची किंमत देखील आपोआप कमी होईल. सध्या भारत आपल्या ईव्ही बॅटरीच्या गरजांसाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. या पुरवठा साखळीचा अंदाजे ८०% भाग चीन नियंत्रित करतो.

