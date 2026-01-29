EV Vehicles: मध्यमवर्गासाठी खुशखबर! इलेक्ट्रिक कारचं स्वप्न पूर्ण होणार; केंद्र सरकारचा मास्टरस्ट्रोक, काय घडलं?

१ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा असलेली ही योजना भारताला बॅटरी उत्पादनासाठी जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल. इलेक्ट्रिक कारच्या एकूण खर्चात बॅटरीचा वाटा मोठा असतो. जर बॅटरीच्या किमती कमी झाल्या तर कारची किंमत देखील आपोआप कमी होईल. सध्या भारत आपल्या ईव्ही बॅटरीच्या गरजांसाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. या पुरवठा साखळीचा अंदाजे ८०% भाग चीन नियंत्रित करतो. .२०३० पर्यंत ३०% कार आणि ८०% दुचाकी रस्त्यावर येण्याचे भारताचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय साध्य होऊ शकत नाही. जोपर्यंत बॅटरी उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल, जसे की लिथियम आणि निकेल, भारतात प्रक्रिया केला जात नाही. सरकारच्या या नवीन धोरणाचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल. जेव्हा भारतात बॅटरी तयार केल्या जातात. तेव्हा इलेक्ट्रिक कार आणि स्कूटरच्या किमती २०% ते ३०% कमी होऊ शकतात..निवृत्त कर्मचाऱ्यांना धक्का! निवृत्तीवेळी आता 'ही' खास भेट मिळणार नाही; प्रशासनाने कठोर निर्णय घेण्याचं कारण काय?.सरकार केवळ प्लांट बसवण्यास मदत करत नाही तर त्यांच्या ऑपरेशनला पूर्ण पाठिंबा देईल. या योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. लिथियम प्रक्रिया प्लांटना त्यांच्या वार्षिक निव्वळ विक्री उलाढालीच्या ४०% पर्यंत आणि निकेल प्लांटना २५% पर्यंत आर्थिक लाभ मिळू शकतात. सुरुवातीच्या योजनेअंतर्गत सरकार दोन मोठे लिथियम आणि दोन निकेल प्रकल्प निवडेल जे २०३० पर्यंत देशाची संपूर्ण मागणी एकट्याने पूर्ण करण्याची क्षमता ठेवतील..सर्वांनाच ही सबसिडी मिळणार नाही. सरकारने यासाठी कठोर मानके निश्चित केली आहेत. लिथियम रिफायनरीजची क्षमता किमान ३०,००० मेट्रिक टन असणे आवश्यक आहे. निकेल रिफायनरीजची क्षमता ५०,००० मेट्रिक टन असणे आवश्यक आहे. सरकारचे प्राथमिक लक्ष प्रगत तंत्रज्ञानासह भारतात प्रवेश करणाऱ्या कंपन्यांवर आहे. रिलायन्स, जेएसडब्ल्यू आणि अदानी सारख्या प्रमुख उद्योग समूहांनी आधीच या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ही सबसिडी त्यांच्यासाठी केकवर एक आयसिंग ठरू शकते..February 1 Rule Changes: १ फेब्रुवारीपासून सामान्यांच्या खिशावर परिणाम करणारे ५ मोठे बदल!.२०२३ मध्ये भारताने लिथियम आणि निकेलसह २० खनिजांना "महत्वाचे" म्हणून सूचीबद्ध केले. सरकार आता भारतात खाणकामापासून प्रक्रिया करण्यापर्यंत या खनिजांसाठी एक संपूर्ण परिसंस्था विकसित करण्यासाठी काम करत आहे. अहवालांनुसार, भारत सरकारने लिथियम रिफायनिंग तंत्रज्ञानासाठी ऑस्ट्रेलिया आणि चिली सारख्या देशांशी चर्चा देखील तीव्र केली आहे. जर ही योजना यशस्वी झाली, तर भारत केवळ स्वतःच्या गरजा पूर्ण करणार नाही तर जगभरात प्रक्रिया केलेले लिथियम आणि निकेल निर्यात करण्यास देखील सक्षम असेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.