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Cooking Oil Rule: खाद्यतेलाच्या पॅकेटमध्ये मोठा बदल! ९०० आणि ९५० ML चे पॅक बाजारातून गायब होणार; ९ स्टँडर्ड साइजमध्येच तेल मिळणार

Cooking oil new rules: केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या विक्रीसंदर्भात नवीन नियम लागू केले आहेत. आता तेल उत्पादन आणि आयात करणाऱ्या कंपन्या केवळ विशिष्ट प्रमाणित पॅक आकारातच आपली उत्पादने विकू शकतील.
Cooking oil new rule

Cooking oil new rule

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

जर तुम्ही तुमच्या घरासाठी मोहरी, सोयाबीन किंवा रिफाइंड तेल खरेदी करत असाल, तर पुढच्या वेळी तुम्हाला बाजारात एक मोठा बदल दिसू शकतो. केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या पॅकेजिंगबाबत नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, देशात विकले जाणारे बहुतेक खाद्यतेल आता केवळ नऊ निश्चित आकारांच्या पॅकमध्येच विकले जाईल. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे ग्राहकांना वेगवेगळ्या तेल ब्रँडच्या किमतींची तुलना करणे सोपे होईल आणि बाजारात पारदर्शकता वाढेल.

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