LPG कनेक्शन नियमांमध्ये मोठा बदल! PNG ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारचा नवा निर्णय लागू; ग्राहकांना फायदा

केंद्र सरकारने सोमवारी एलपीजी नियंत्रण आदेशात एक नवीन सुधारणा लागू केली आहे. यामुळे घरगुती गॅस ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता तुम्ही तुमच्या घरात पाईप गॅस बसवल्यास, तुमचे जुने एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन वाया जाणार नाही. सरकारने 'लिक्विड पेट्रोलियम गॅस सुधारणा आदेश, २०२६' अधिकृतपणे अधिसूचित केला आहे..सरकारच्या मते, या नवीन सुधारणेचा मुख्य उद्देश, आपल्या घरात पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू जोडणी बसवणाऱ्या एलपीजी ग्राहकांना मोठा दिलासा आणि सोय उपलब्ध करून देणे हा आहे. आता, या ग्राहकांना त्यांची जुनी एलपीजी सिलेंडर जोडणी परत करण्याची किंवा गमावण्याची चिंता करावी लागणार नाही. ग्राहक पीएनजी मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत आपली एलपीजी जोडणी रद्द करू शकतात किंवा हस्तांतरण व्हाउचर मिळवू शकतात..सरकारने घेतलेला हा धोरणात्मक आणि व्यावहारिक निर्णय देशातील मध्यमवर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून घेण्यात आला आहे. ही व्यवस्था विशेषतः अशा कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल ज्यांची वारंवार इतर शहरांमध्ये बदली होते. याशिवाय, यामुळे स्थलांतरित कुटुंबे, वारंवार जागा बदलणारे भाडेकरू, वसतिगृहात किंवा भाड्याच्या खोल्यांमध्ये राहणारे विद्यार्थी आणि ज्या निमशहरी किंवा ग्रामीण भागांमध्ये पीएनजी नेटवर्क अद्याप उपलब्ध नाहीत, तिथे स्थलांतर करण्याची योजना आखणाऱ्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल..देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये पीएनजी नेटवर्कचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. एलपीजीच्या तुलनेत पीएनजी अधिक सुरक्षित आणि किफायतशीर मानले जाते. पूर्वी ग्राहकांना अशी भीती होती की, पीएनजीवर स्विच केल्यानंतर जर त्यांनी आपले जुने एलपीजी कनेक्शन परत केले, तर त्यांना नंतर स्थलांतर करण्यास भाग पाडले जाईल आणि मोठी अनामत रक्कम भरण्याचा व असंख्य कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचा त्रास सहन करावा लागेल. या सुधारणेद्वारे, सरकारने ही भीती कायमस्वरूपी दूर केली आहे, ज्यामुळे या दोन इंधनांमध्ये बदल करणे अधिक सोपे झाले आहे..त्याचबरोबर, ज्यांच्याकडे घरगुती एलपीजी कनेक्शन आहे आणि जे नंतर पीएनजी कनेक्शनवर स्विच करतात, त्यांना आता त्यांचे एलपीजी सिलेंडर त्वरित रिफिल करता येणार नाही. ग्राहकांना पीएनजी कनेक्शनवर स्विच केल्याच्या ३० दिवसांच्या आत एलपीजी कनेक्शन रद्द करण्यासाठी अर्ज करावा लागेल किंवा पीएनजी नसलेल्या भागांमध्ये भविष्यातील वापरासाठी ट्रान्सफर व्हाउचर मिळवावे लागेल. पीएनजी उपलब्ध असलेल्या भागांमध्ये घरगुती एलपीजीचा दुहेरी वापर रोखणे, हा सरकारचा उद्देश आहे.