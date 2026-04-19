रिटायरमेंट फंडवर सरकारचा मोठा डाव! पेन्शन क्षेत्रात FDI वाढणार, मान्सून अधिवेशनात कायदा बदलणार?

FDI limit increase: दीर्घकालीन परकीय भांडवल आकर्षित करण्यासाठी सरकार पेन्शन क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची सध्याची मर्यादा वाढवण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

केंद्र सरकार पेन्शन क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकते आणि या संदर्भातील विधेयक संसदेच्या पुढील अधिवेशनात सादर होण्याची शक्यता आहे. हे पाऊल विमा क्षेत्राच्या धर्तीवर असेल, जिथे १०० टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आहे. गेल्या वर्षी संसदेने विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.

