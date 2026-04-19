रिटायरमेंट फंडवर सरकारचा मोठा डाव! पेन्शन क्षेत्रात FDI वाढणार, मान्सून अधिवेशनात कायदा बदलणार?

केंद्र सरकार पेन्शन क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकते आणि या संदर्भातील विधेयक संसदेच्या पुढील अधिवेशनात सादर होण्याची शक्यता आहे. हे पाऊल विमा क्षेत्राच्या धर्तीवर असेल, जिथे १०० टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आहे. गेल्या वर्षी संसदेने विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. .यापूर्वी २०१५ मध्ये विमा कायदा, १९३८ मध्ये सुधारणा करून थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पेन्शन क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा वाढवण्याच्या उद्देशाने, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) कायदा, २०१३ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक विविध मंजुऱ्या मिळाल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात किंवा हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाऊ शकते. .सध्या पेन्शन फंडांमधील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के आहे. याव्यतिरिक्त, सूत्रांनी सांगितले की, या सुधारणा विधेयकात एनपीएस ट्रस्टला पीएफआरडीएपासून वेगळे करण्याची तरतूद देखील समाविष्ट केली जाऊ शकते. त्यांनी सांगितले की, सध्या पीएफआरडीए विनियम, २०१५ अंतर्गत विहित केलेले एनपीएस ट्रस्टचे अधिकार, कार्ये आणि कर्तव्ये आता धर्मादाय ट्रस्ट किंवा कंपनी कायद्याच्या कक्षेत येऊ शकतात. .एनपीएस ट्रस्टला निवृत्तीवेतन नियामकापासून वेगळे करणे आणि १५ सदस्यांच्या सक्षम मंडळाद्वारे त्याचे व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे, हा यामागील उद्देश आहे. यापैकी बहुतेक सदस्य सरकारी असण्याची शक्यता आहे, कारण राज्यांसोबतच सरकारे देखील या निधीमध्ये सर्वात मोठे योगदान देतात.पेन्शन क्षेत्राच्या सुव्यवस्थित विकासाला चालना देण्यासाठी आणि तो सुनिश्चित करण्यासाठी पीएफआरडीएची (PFRDA) स्थापना करण्यात आली, ज्याला पेन्शन निधी, केंद्रीय अभिलेख-ठेवणारी संस्था आणि इतर मध्यस्थांवर महत्त्वपूर्ण अधिकार आहेत. ते सदस्यांच्या हिताचे रक्षण देखील करते. .भारत सरकारने निश्चित लाभ पेन्शन प्रणालीची जागा घेण्यासाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) सुरू केली. १ जानेवारी २००४ पासून केंद्र सरकारच्या सेवेत रुजू होणाऱ्या सर्व नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस अनिवार्य करण्यात आली (सुरुवातीला सशस्त्र दलांना सूट देण्यात आली होती), आणि १ मे २००९ पासून सर्व नागरिकांसाठी ती ऐच्छिक आधारावर लागू करण्यात आली आहे. .वाढत्या आणि अव्यवस्थित पेन्शन बिलामुळे, सरकारने निश्चित लाभ, 'पे-ॲज-यू-गो' पेन्शन योजनेतून निश्चित योगदान पेन्शन योजनेकडे (NPS) वळण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला. या बदलाचा उद्देश सरकारची मर्यादित संसाधने अधिक उत्पादक आणि विकासात्मक सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रांसाठी मोकळी करणे हा होता.