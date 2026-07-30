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Airport Rules: प्रवाशांना दिलासा! विमानतळावरील अतिरिक्त शुल्कांवर सरकारचा मोठा निर्णय; नियम लवकरच बदलणार?

Airport tariff reforms in India: जर तुम्हीही विमानतळावरील अतिरिक्त शुल्कामुळे त्रस्त असाल, तर त्यावर लवकरच तोडगा निघणार आहे. नीती आयोगाने विमानतळ दरांमध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात सूचना केल्या आहेत.
Airport tariff reforms in India

Airport tariff reforms in India

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

जर तुम्ही विमानाने प्रवास करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकार विविध विमानतळ शुल्क आणि इतर गुंतागुंतीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या बदलांचा उद्देश विमानतळ व्यवस्थापन सोपे करणे, कामकाज सुव्यवस्थित करणे आणि प्रवाशांना उत्तम सेवा प्रदान करणे हा आहे. अहवालानुसार, नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने सध्याच्या विमानतळ शुल्क नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे.

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