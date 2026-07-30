Airport Rules: प्रवाशांना दिलासा! विमानतळावरील अतिरिक्त शुल्कांवर सरकारचा मोठा निर्णय; नियम लवकरच बदलणार?

जर तुम्ही विमानाने प्रवास करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकार विविध विमानतळ शुल्क आणि इतर गुंतागुंतीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या बदलांचा उद्देश विमानतळ व्यवस्थापन सोपे करणे, कामकाज सुव्यवस्थित करणे आणि प्रवाशांना उत्तम सेवा प्रदान करणे हा आहे. अहवालानुसार, नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने सध्याच्या विमानतळ शुल्क नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. .सध्या विमानतळांवर लँडिंग फी, पार्किंग शुल्क, वापरकर्ता विकास शुल्क आणि एअरब्रिज शुल्क यांसारखी वेगवेगळी शुल्क आकारली जातात. समितीने ही शुल्कं कमी करून केवळ तीन श्रेणींमध्ये आणण्याची शिफारस केली आहे. लँडिंग आणि पार्किंग शुल्क, वापरकर्ता विकास शुल्क (UDF) आणि इतर विमानतळ सेवा. समितीच्या मते, सध्याची प्रणाली खूपच गुंतागुंतीची आहे. ज्यामुळे विमानतळांना त्यांच्या गरजेनुसार शुल्क निश्चित करता येत नाही. .PM Kisan 24th Installment: शेतकऱ्यांना मिळणार 2,000 रुपये! पीएम किसानचा 24 वा हप्ता कधी जमा होणार? .नवीन प्रणाली लागू झाल्यावर विमानतळांना विविध मार्ग, हंगाम किंवा नवीन विमान कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी शुल्क बदलणे आणि सवलत देणे यांसारखे निर्णय अधिक सहजपणे घेता येतील. एईआरए (AERA) या बाबींवर लक्ष ठेवून राहील. केवळ शुल्कांपुरतेच नाही, तर समितीने स्वयं-प्रमाणन प्रणाली लागू करण्याची शिफारस देखील केली आहे. ज्यामुळे विमानतळ टर्मिनलमधील दुकाने, रेस्टॉरंट, लाउंज आणि इतर व्यावसायिक जागांमध्ये किरकोळ बदल करण्यासाठी प्रत्येक वेळी बीसीएएसकडून (BCAS) परवानगी घेण्याची गरज दूर होईल..याव्यतिरिक्त, विमानतळाच्या परिसरात बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींसाठी उंचीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि स्वयंचलित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. विमानतळाच्या स्थितीत कोणताही बदल न झाल्यास उंचीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची वैधता १२ वर्षांनी वाढवण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे..8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ! फिटमेंट फॅक्टरवर सरकारने पहिल्यांदाच मांडली अधिकृत भूमिका; संसदेत काय सांगितले?.ग्राउंड हँडलिंग सेवांमधील स्पर्धा वाढवण्यासाठी समितीने परदेशी वैमानिकांच्या तात्पुरत्या परवान्याचा कालावधी एका वर्षावरून दोन वर्षांपर्यंत वाढवण्याची आणि ३० किलोमीटरपर्यंतच्या लहान ड्रोनसाठी मंजुरीच्या अटी सुलभ करण्याची शिफारस केली आहे. जर सरकारने या शिफारसींना मंजुरी दिली, तर विमानतळावरील नियम अधिक सोपे होतील, व्यवसायाला चालना मिळेल आणि प्रवाशांना अधिक चांगल्या व कार्यक्षम सेवेचा लाभ मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.