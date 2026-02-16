AI in Finance : गुंतवणुकीसाठी ‘एआय असिस्टंट’

नंदिनी वैद्य‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागारमागील दोन-तीन वर्षांमध्ये जगात ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (एआय) या शब्दाने खळबळ उडवली आहे. कोणत्याही क्षेत्रात काही काळ गेला, की त्या क्षेत्राची संपूर्णपणे उलथापालथ करणारा एखादा शोध लागतो आणि तो चालू प्रवाहाची दिशा पालटून टाकतो. सध्या अगदी तसेच आयटी क्षेत्राच्या बाबतीत ‘एआय’मुळे घडत आहे.अमेरिकेतील एक कंपनी ‘ओपन एआय’ यांनी ChatGPT नावाचा एक कृत्रिम सहायक तयार केला, जो ‘गुगल सर्च’च्या फार पुढे जाऊन आपल्याला मदत करू शकतो. हा सहायक मजकूर समजू शकतो, तयार करू शकतो, विचार करू शकतो, लिहू शकतो आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून समस्या सोडविण्यास मदत करू शकतो. ChatGPT आपला प्रश्न वाचतो, अर्थ आणि संदर्भ समजतो, शक्य तितक्या पुढील शब्दांचा अंदाज लावतो आणि सोप्या नैसर्गिक भाषेत प्रतिसाद देतो..Premium|AI and Parenting: माझ्या मुलाच्या चिडचिडीचं कारण एआय सांगेल का? तुम्ही चॅटबॉटला प्रश्न विचारता का?.आता आपल्या मूळ विषयाकडे वळताना आपली जी वैयक्तिक आर्थिक गुंतवणूक असते, त्यामध्ये CHATGPT मुळे फार मोठी मदत होते. अलिकडे CHATGPT सारखेच अनेक AI सहायक आपण वापरू शकतो. परंतु, CHATGPT आधी आले आणि सर्वांना नावाने अधिक परिचित असल्यामुळे आपण आज त्याचा विचार करू या. सामान्यतः ‘गुगल’ सर्च इंजिनवर आपण CHATGPT असे टाईप केले, की आपल्याला प्रश्न विचारता येतील असा टेक्स्ट बॉक्स दिसतो आणि तिथून आपण सुरुवात करू शकतो. आपण अशी कल्पना करू शकलो, की आपल्यासमोर एक हुशार व्यक्ती बसली आहे जी आपले अधिकाधिक प्रश्न सोडवण्यास समर्थ आहे, इतकेच नाही तर ती आपल्याला प्रतिप्रश्न करून अजून अधिक काही माहिती हवी आहे का, असेही विचारते. या सगळ्याने आपल्या खूप प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे लगेच मिळतात..मुख्यतः पुढील प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यास त्याची खूपच मदत होते जसे, कीGoal based financial planning,Investment Planning and review,Portfolio review and balancing,Retirement Planning,Post retirement Investments,Tax efficient investing,Stock specific help,Behavioural coaching.आता प्रत्यक्ष आपण कसे प्रश्न टाईप करू शकतो हे बघू म्हणजे गुंतवणूकदारांना त्याचा एक प्रयोग करून बघणे सोपे जाईल.Do retirement planning for meReview my portfolioWhere should my next 1 lakh go?Should I sell this stock or hold?.आता अशा प्रश्नांची उत्तरे तर तो देतोच; पण त्यामध्ये स्वतःच्या बुद्धिमत्तेचा वापर करून उत्तम बदलही सुचवतो. स्पष्ट निर्णय आणि कृती कशी असावी हेदेखील सुचवतो. परंतु एक महत्त्वाची लक्षात ठेवण्याची बाब म्हणजे जरी तो आपल्याला सल्लागारासारखी मदत करत असला तरीही कायदेशीरदृष्ट्या तो सल्लागार मानला जात नाही जसे, की आपण त्याला ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार म्हणू शकत नाही. मानवी भावभावना त्याच्यात नाही, तसेच त्याने पुरवलेली माहिती बरेचदा थोडी जुनी असते अथवा अपूर्ण असते. त्यामुळे आपण असे म्हणू शकतो, की कृत्रिम सहायक हा आपला उत्तम मदतनीस आहे. परंतु, त्याचा वापर करताना त्याच्या मर्यादा ओळखून त्याची मदत घेतली तर आपले काम सोपे होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.