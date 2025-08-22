Premium|wealth creation: चातुर्मासातील अर्थव्रत

Discipline, Savings, and Growth: Financial Rules for Chaturmasआनंद पोफळेanandpophale@gmail.comआषाढी एकादशीपासून ते कार्तिक शुद्ध एकादशीपर्यंतच्या चार महिन्यांना चातुर्मास म्हणतात. या चार महिन्यांत भारतभर संत, ज्ञानी व्यक्ती एकांतवासात मनन, चिंतन, वाचन आणि साधना करून अाध्यात्मिक प्रगती करतात. चातुर्मासात भोजनविषयी नियमांचे पालन, दानधर्माचे महत्त्वदेखील सांगितले आहे. याच अनुषंगाने आपली आर्थिक प्रगती करण्यासाठी नेमके कोणते नियम, व्रत, साधना आपण या चातुर्मासात करू शकतो, याचा आढावा घेऊ. चातुर्मासातील उपासना अधिक पुण्य फळ देते, असे म्हणतात, गुंतवणूकदारांनादेखील चातुर्मासातील हे अर्थव्रत फलदायी ठरेल. .चातुर्मासातील अर्थव्रत करताना एक चतु:सूत्री महत्त्वाची आहे. यामध्ये पहिले सूत्र आहे ते म्हणजे मनन आणि चिंतन. यामध्ये आपण आतापर्यंत आर्थिक प्रवासात झालेल्या आपल्या चुकांची उजळणी करून त्या पुन्हा न करण्याचा संकल्प करू या. गुंतवणुकीमध्ये हमखास होणाऱ्या या काही चुका टाळल्यास आर्थिक प्रवासातील आपले पुढील उद्दिष्ट नक्कीच लवकर प्राप्त करता येईल..१. खर्च आणि कर्ज यांचे जास्त प्रमाण २. पैशांचा हिशेब ठेवण्यासाठी वेळ न देणे; तसेच बजेट न आखता खरेदी ३. स्पष्ट आर्थिक उद्दिष्ट न ठरवता गुंतवणूक करणे४. इमर्जन्सी फंडाचे नियोजन न करणे ५. निवृत्तीसाठी संदर्भातील नियोजनात चालढकल६. केवळ रिअल इस्टेटमध्ये अधिक गुंतवणूक७. शेअर बाजारात अभ्यास न करता जोखमीच्या व्यवहारात उलाढाल८. गुंतवणूक म्हणून अनावश्यक इन्शुरन्स पॉलिसी घेणे ९. क्रिटिकल इलनेस आणि अपघातासाठी विमा न घेणे.वाचन आणि अध्ययन केवळ गुंतवणूक करणे हेच उद्देश न ठेवता, त्या संदर्भातील चांगले लेख, पुस्तक यांचा संग्रह करून ती वाचण्याचे व्रत घेऊ या. चातुर्मासातील भोजनविषयक नियम पाळून जसे आपण शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपतो तसेच, गुंतवणुकीच्या प्रवासात वाचनाचे हे व्रत आपल्याला एक परिपूर्ण गुंतवणूकदार होण्यास मदत करेल. अर्थात, ‘सकाळ मनी’सारख्या पर्सनल फायनान्स या विषयाला वाहिलेल्या मासिकाचे नियमित वाचन हा संकल्प आपण सर्वांनी केला असेलच, अशी खात्री आहे. याच बरोबरीने या चातुर्मासात प्रत्येक महिन्यात एक अशी चार गुंतवणूक विषयातील चांगली पुस्तकं वाचण्याचा संकल्प करू यात. आपल्या गुंतवणुकीच्या प्रवासात कायम मार्गदर्शक ठरतील, अशा चार पुस्तकांचा संक्षिप्त परिचय पुढे दिला आहे. . Psychology of Money- Morgan Housel आर्थिक निर्णय घेताना आपली मानसिकता आणि भावना कशाप्रकारे परिणाम करतात याचे अनेक उदाहरणांसह स्पष्टीकरण या पुस्तकात आहे. तर्कसंगत आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी या पुस्तक-वाचनाचा नक्की उपयोग होईल. या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद ‘पैशाचे मानसशास्त्र’ देखील उपलब्ध आहे..Value Investing and Behavioural Finance - Parag Parikh आपल्या गुंतवणुकीच्या सवयी त्याचे परिणाम ठरवतात, तेव्हा गुंतवणुकीतील अनेक बारकावे समजून सांगत या पुस्तकामध्ये गुंतवणुकीच्या चांगल्या सवयी कशा आत्मसात करायच्या हे विशद केले आहे. याचबरोबर शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना योग्य पद्धतीने गुंतवणूक करण्यासाठी ‘व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग’चे (Value Investing) तंत्रदेखील यामध्ये सविस्तर सांगितले आहे. यामध्ये, कंपनीचे आर्थिक विवरणपत्र अभ्यासणे, कंपनीच्या मालमत्तेचे आणि उत्पन्नाचे विश्लेषण करणे व कंपनीच्या भविष्यातील वाढीचा अंदाज घेणे यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे..The 80-20 Money Makeover - Arun Kumarआयुष्यातील बहुतेक क्षेत्रांमध्ये २० टक्के प्रयत्नांमुळे ८० टक्के परिणाम मिळतात, हे सांगणारे पॅरेटोचे तत्त्व (ज्याला ८०:२० चा नियम असे देखील म्हणतात) आपल्या आर्थिक व्यवस्थापनात कसे अमलात आणता येईल, हे या पुस्तकात सांगितले आहे. कमीत कमी प्रयत्नांनी उत्कृष्ट दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम साध्य करण्यासाठी हे पुस्तक अत्यंत मार्गदर्शक आहे. संपत्ती निर्माणासाठी एक स्वयंचलित यंत्रणा आपण कशी तयार करू शकतो, याचे अनेक उदाहरणांसह उत्तम स्पष्टीकरण यात आहे. .The Almanack of Naval Ravikant - Eric Jorgensenसंपत्ती मिळवणे आणि आनंदी राहणे ही कौशल्ये आहेत, जी आपण थोड्या प्रयत्नांनी प्राप्त करू शकतो आणि ती आपण कशी मिळवू शकतो, त्यासाठीचे प्रयत्न करताना कोणती तत्वे पाळायला हवीत आणि यामुळे आपल्यात होणारा बदल कसा दिसतो हे या पुस्तकात सविस्तर सांगितले आहे. उद्योजक, तत्वज्ञ आणि गुंतवणूकदार नवल रविकांत यांच्या अनुभवाचे बोल त्यांचा स्वतःच्या शब्दांतून मांडले आहेत. आनंदी आणि संपन्न आयुष्याकडे कशी वाटचाल करावी याचे उत्तम वर्णन या पुस्तकात आहे. आपल्या आर्थिक प्रवासात या पुस्तकातील तत्व नक्कीच मार्गदर्शक ठरतील. या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद ‘संपत्तीचे व आनंदाचे रहस्य’देखील उपलब्ध आहे..या सर्व पुस्तकांच्या वाचनाचे सार म्हणजे आर्थिक बाबींतील आपली समज वाढणे आणि आपण गुंतवणुकीबाबत तर्कशुद्ध विचार करायला शिकणे. प्रसिद्ध मॅनेजमेंटगुरू पीटर ड्रकर म्हणतात, ‘‘प्रत्येक स्तरावर योग्य निर्णय घेणे हे एक महत्त्वाचे कौशल्य आहे.’’ (Making good decisions is a crucial skill at every level) तेव्हा आपल्या आर्थिक प्रवासातील निर्णयप्रक्रियेत या पुस्तकांच्या वाचनाने नक्कीच मदत आणि वाचनाची ही सवय आपल्याला आपला आर्थिक प्रवास अधिक संपन्न करेल..आर्थिक प्रगतीसाठी नियम या छोट्या गोष्टीतून आर्थिक प्रगतीसाठीचे नियम समजून घेऊ. एक आधुनिक नगर होतं, सर्व सोयीसुविधांनी युक्त, लोक मोठ्या प्रमाणावर अलिशान गाड्या, कपडेलत्ते, महागड्या वस्तू सर्रास खरेदी करत होते. हातात मिळणारा पैसा मोठ्या प्रमाणावर खर्चदेखील होत होता. आयुष्याचा पुरेपूर उपभोग घेणे म्हणजे मजा करणे हाच सर्वांच्या आयुष्याचा उद्देश झाला होता. एकूणच आपण इतरांपेक्षा अधिक श्रीमंत कसे आहोत आणि ते कसे दाखवता येईल याची एक स्पर्धाच चालू झाली होती. यातूनच ‘योलो’ (YOLO - You Live Only Once) आणि ‘फोमो’ (FOMO - Fear Of Missing Out) विचारसरणी लोकांच्या मनावर पकड घेत होती. वरवर चांगले दिसणारे हे दृश्य आतून पोकळ आहे, याचा विचार करायला कोणाला वेळच नव्हता. नगरातील काही जाणकार लोक याबाबत काळजी करत होते, नव्या पिढीला हे योग्य नाही असे सांगायचा प्रयत्न करत होते; पण त्यांचे ऐकायला वेळ कोणाला होता? परंतु, अचानक काळ बदलला, नगरावर मोठे संकट आले, अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली, बेरोजगारीचे संकट वाढू लागले, अनिश्चिततेचे संकट अधिकच गडद झाले, पूर्वीची जीवनशैली आता अशीच पुढे चालू ठेवणे अवघड आहे हे लोकांना पटू लागले, अचानक भविष्याबाबत चिंता वाटू लागली, याआधी अशा अनिश्चिततेसाठी, भविष्यासाठी तरतूद करून ठेवली असती, तर बरे झाले असते असे वाटू लागले. तेव्हा सर्व जण जाणकारांचा सल्ला घेण्यासाठी त्यांच्याकडे गेले. प्रत्येक दिवस सारखा नसतो, आलेले संकट नक्की टळेल, चांगले दिवस पुन्हा येतील; पण त्यासाठी संयम ठेवा, असा सल्ला जाणकारांनी दिला. आता यापुढे असे संकट आले, तर आपली त्याचा सामना करायची तयारी, भविष्यासाठी तरतूद आतापासूनच करण्याचे वचन त्यांनी सर्वांकडून घेतले आणि या संकटावर मात करण्यासाठी सर्वांनी अर्थव्रत आचरण्यात आणण्याचा सल्लाही जाणकारांनी दिला. .या व्रताचे आचरण पुढीलप्रमाणे करावे- १. उतू नका मातु नका, अर्थाच्या अभावाने आणि अर्थाच्या प्रभावाने विचलित होऊ नका. २. संयम आणि शिस्तीच्या गुरुकिल्लीने दिलेल्या आर्थिक नियमांचे पालन करत आर्थिक संकटावर मात करा.३. मिळालेल्या पगारातून कमीत कमी २० टक्के रकम बचत करून, योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करा. ४. आपल्या खर्चाचे योग्य नियोजन करून, अनावश्यक खर्चांना कात्री लावत, आपली बचत दरमहा वाढवत ठेऊन गुंतवणूकदेखील वाढवा.५. आपत्कालीन खर्चाचे नियोजन त्वरित करा. निदान ६ ते १२ महिन्यांच्या खर्चाची रक्कम बाजूला काढून ठेवा. ६. आपली आर्थिक उद्दिष्टे स्पष्ट ठेवा आणि त्यानुसारच गुंतवणूक करण्याचा निर्धार पक्का करा. ७. कमीतकमी वेळात अधिकाधिक परताव्याच्या मागे न धावता गुंतवणुकीतील धोके ओळखूनच दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे धोरण अवलंबा.८. आपल्या गुंतवणूक प्रवासातील संभाव्य धोके ओळखून त्यासाठी आवश्यक तेवढेच म्हणजे आयुर्विमा, आरोग्यविमा, क्रिटिकल इलनेस आणि अपघातासाठी विमा कवच घ्या.९. आपल्या गुंतवणुकीसाठी जाणकारांचा सल्ला घ्यायला विसरू नका.आधुनिक नगरातील नव्या पिढीने जाणकारांचा हा सल्ला ऐकून अर्थव्रताचे आचरण सुरू केले आणि त्यांना खूप चांगले बदल जाणवू लागले. आर्थिक संकटांना न घाबरता आता त्याचा सामना करण्याचा आत्मविश्वास त्यांना मिळाला. भविष्याची चिंता कमी झाली. आपणही आपल्या आर्थिक प्रगतीसाठी संयम आणि शिस्त यांचे पालन करण्याचा संकल्प आणि आणि आर्थिक प्रगतीसाठीचे नियम पालन करण्याची सवय या चातुर्मासाच्या निमित्ताने लावून घेऊ या. चातुर्मासातील अर्थव्रताच्या या चतु:सूत्रीने आपली आर्थिक बैठक अधिक दृढ करून अधिक ‘अर्थ’समृद्ध होऊ या. आपल्या या अर्थव्रताची साठा उत्तराची कहाणी पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण होवो! आपल्या ‘समृद्ध’ आर्थिक प्रवासासाठी शुभेच्छा! .सेवाव्रत जोपासू या!चातुर्मासात दानधर्माचे महत्त्व सांगितले आहे. त्यानुसार, या चतु:सूत्रीत त्याचाही समावेश करणे आवश्यक आहे. आपल्या परिचयातील गरजू कुटुंबाला/व्यक्तींना आर्थिक पातळीवर काय मदत करू शकतो, याचे नियोजन करता येईल का? याचा विचार करू या. अर्थात, ही मदत केवळ एखाद्या वेळीच न करता दीर्घकालीन करता येईल का? याचा विचार करता येईल. उदा. आपल्या परिचयातील गरजू व्यक्तीच्या मुलांच्या भविष्यातील शिक्षणासाठी त्यांना आर्थिक मदत म्हणून दरमहा काही रक्कम म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणे, आपल्याकडे काम करणाऱ्या सेवा कर्मचाऱ्यांसाठी आयुर्विमा, आरोग्यविमा यांसारख्या सुविधा देणे. इतकेच नाही, तर आपल्या आर्थिक ज्ञानाचा, अनुभवाचा फायदा समाजातील गरजू घटकांसाठी करणे यांसारख्या गोष्टींचाही आवर्जून विचार करायला हवा. या चातुर्मासाच्या निमित्ताने ही दातृत्वाने समृद्ध होण्याची क्षमता आपल्याला अधिक काम करण्याची प्रेरणा देत राहील.(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर आणि विमर्श कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे संचालक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 