Premium|Health Insurance : आरोग्य विमा आर्थिक आधारस्तंभ

Why Health Insurance is Essential for Families, Professionals, and Seniorsजिगर गडाआरोग्य विमा ही एक ढाल आहे, असे म्हटले जाते. मात्र, हे केवळ संरक्षण नाही, तर तो एक स्मार्ट आर्थिक निर्णय आहे. जागतिक स्तरावर आर्थिक संकटाच्या प्रमुख कारणांमध्ये वैद्यकीय आणीबाणीचा समावेश होतो. त्यामुळे आरोग्य विमा योजना आजच्या काळात अत्यंत महत्त्वाची आहे. ती तुमच्या बचतीचे; तसेच गुंतवणुकीचे रक्षण करते आणि त्याचबरोबर दीर्घकालीन उद्दिष्टांसह तुम्ही वाटचाल करत राहाल, याची खात्रीही देत असते. अनपेक्षित वैद्यकीय खर्चाच्या आर्थिक ताणापासून ही योजना तुमचे रक्षण करते. गंभीर आजार किंवा अपघातांदरम्यान उत्तम उपचारांसाठी आधार देते, त्याचबरोबर प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवांही उपलब्ध करुन देते. आरोग्य विमा योजनेत लवकरात लवकर गुंतवणूक केल्याने कमी प्रीमियम भरावा लागतो आणि करनियोजन करण्यासही मदत होते. यामुळे आरोग्य विमा पॉलिसी केवळ एक सुरक्षितता कवच नव्हे, तर पॉलिसीधारकासाठी एक मालमत्ता बनते..सखोल माहिती असणे महत्त्वाचे आरोग्य विम्याच्या योग्य निवडीसाठी सखोल माहिती असणे महत्त्वाचे ठरते. आरोग्य विमा घेताना सर्वांत कमी प्रीमियम मिळणे आकर्षक वाटू शकते. परंतु, स्वस्त पर्याय नेहमीच चांगला नसतो. कमी किमतीच्या पॉलिसी मर्यादित विमा कवच देऊ शकतात किंवा वजावट अथवा उप-मर्यादेमुळे पॉलिसीधारकावर जास्त खर्चाचा बोजा पडू शकतो. .Premium| Trump India Tariffs: आयातशुल्क की दबावतंत्र?.त्यामुळे विमा कवचाची व्याप्ती किती आहे, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरते. बाह्यरुग्ण सेवा, रुग्णालयात दाखल करणे, निदान, मानसिक आरोग्य, मातृत्व आणि दीर्घकालीन आजारांसाठी एक विस्तृत स्वरुपातील योजना उपयुक्त ठरेल. रुग्णालयात खोली भाड्याने घेण्याची किंवा विशिष्ट प्रक्रियांची मर्यादा तपासा आणि विम्याची रक्कम सध्याच्या आरोग्यसेवेच्या महागाईशी जुळते का, हे तपासून घ्या..दाव्याची प्रक्रियाविम्याचे दावे कसे पूर्ण केले जातात, याची माहिती असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पॉलिसीनुसार, उपलब्ध रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस सुविधेमुळे विमा कंपनी आणि रुग्णालयांमध्ये थेट बिलिंगची प्रक्रिया पूर्ण करता येते. रुग्णालय विमा कंपनीच्या यादीत समाविष्ट नसेल, तर तुम्हाला परतफेड प्रक्रियेचे पालन करावे लागते. यासाठी दाव्यांसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे, दाव्यांसाठी लागणारा कालावधी, विमा कंपनीचा दावा निकाली काढण्याचे प्रमाण, ग्राहकांना उपलब्ध केली जाणारी सेवा यांबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे. एक चांगली विमा कंपनी केवळ कवच प्रदान करत नाही, तर जेव्हा ते सर्वांत गरजेचे असते तेव्हा आधारही देते..आधुनिक विमा कंपन्या आता 'वेलनेस पार्टनर' म्हणून विकसित होत आहेत. आजच्या आरोग्य धोरणांमध्ये अनेकदा टेलिकन्सल्टेशन, ई-फार्मसी, फिटनेस ट्रॅकिंग, एआय-आधारित निदान आणि प्रतिबंधात्मक काळजी आदी योजनांचा समावेश असतो. अशा एकूण आरोग्य कल्याणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि निरोगी जीवनाबद्दल लाभदायक मूल्यवर्धित सेवा प्रदान करणाऱ्या विमा कंपन्यांची निवड करणे लाभदायी ठरते. यासाठी योजना बारकाईने वाचा, प्रश्न विचारा. स्वाक्षरी करण्यापूर्वी, पॉलिसीचे माहितीपत्रक काळजीपूर्वक वाचा. वयोमर्यादा, रोग-विशिष्ट उप-मर्यादा, वगळलेले घटक आणि अटी समजून घ्या. खात्री वाटत नसेल, तर विश्वसनीय विमा सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. .Premium|UPI new rules August 2025 : बदलते व्यवहार, बदलते नियम! .काही महत्त्वाच्या बाबीयोग्य पॉलिसी ही सर्वांत स्वस्त नसते, तर ती सर्वांत जास्त गरज असताना सर्वाधिक मूल्य प्रदान करणारी असते. एकच योजना सर्वांसाठी योग्य नसते.तरुण व्यावसायिकांना अल्प प्रीमियम आणि दीर्घकालीन पॉलिसी कालावधीचा लाभ होऊ शकतो.कुटुंबांसाठी फ्लोटर पॉलिसी, ज्यात सर्व सदस्यांना एकाच छत्राखाली विमा कवच प्रदान केले जाते, ती योग्य ठरते.तुमच्या विमा योजनेत तुमची जीवनशैली, आरोग्याचे रूप प्रतिबिंबित झाले पाहिजे.पॉलिसीत मातृत्व आणि बालरोगांसाठी विमा संरक्षण आहे का, याचा शोध घेतला पाहिजे.ज्येष्ठ नागरिकांना आधीपासून-अस्तित्वात असलेले आजार आणि कमी प्रतीक्षा कालावधी असलेल्या योजना उपयुक्त असतात. तुमच्या गरजांनुसार पॉलिसी तयार करून घेतल्याने चांगले विमा कवच आणि मनःशांतीही मिळते.(लेखक लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे अध्यक्ष आहेत.)