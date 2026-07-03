‘मळभ’ मनावरचे

पावसाळी दिवसांत आकाशात मळभ आले, की मनावरही मळभ आल्यासारखे वाटते. विशेष काही मानसिक ताण वा समस्या नसतानाही! कुंद-दमट हवेत, बाहेर पाऊस पडत असताना अंगात आळस भरतो, उगाच उदास वाटते, काही काम करू नयेसे वाटते. कधी कधी वैताग येतो. हे ‘वाटणे’ त्या पावसाळी हवामानापुरते असते. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...असे का होत असावे?l पावसाळ्यात सूर्यप्रकाश कमी असतो. ढग दाटून आल्यावर सगळीकडे अंधारे वातावरण होते. आपल्या शरीराचे घड्याळ दिवस-रात्रीशी बांधलेले असते. जेव्हा दिवसा आकाशात मळभ आणि कमी प्रकाश असतो तेव्हा काही जणांना कमी उत्साह वाटू शकतो. झोपाळल्यासारखे वाटते.l पाऊस कमी असो वा जास्त, आपल्या दैनंदिन आयुष्यावर त्याचा परिणाम होतोच. काही जण रोज बाहेर व्यायामाला जातात, त्यांना या दिवसांत घरी थांबावे लागते, ऑफिसला जाताना लवकर निघावे लागते, बाहेर पडल्यावर रेनकोट-छत्री असतानाही थोडे भिजावे लागते. ‘रुटिन’वर परिणाम झाला की वैताग होतो.l पावसात लोक कामाशिवाय बाहेर जाणे शक्यतो टाळतात. हालचाल कमी झाली की आळस येतो.l ऋतूंमध्ये होणारे बदल काही लोकांना विशेष प्रकर्षाने जाणवतात..काय करता येईल?l खिडकीत उभे राहून आजूबाजूचे जग पहा. पाऊस नसताना बाहेर फेरफटका मारून या.l घरातल्या घरात ‘स्ट्रेचिंग’चे व्यायाम, योगासने करा. १५-२० मिनिटांच्या व्यायामानेही चांगले वाटेल.l पावसाळ्याने दैनंदिनीवर परिणाम झाला, तरी ठरलेली कामे वेळच्या वेळीच करण्याचा प्रयत्न करा. उदा. ठरलेल्या वेळेला उठणे व झोपणे, जेवणाच्या वेळा पाळणे इ.l कुटुंबीयांशी, शेजाऱ्यांशी गप्पा मारा. नातेवाईक-मित्रमैत्रिणींना आवर्जून फोन करा.l मोकळ्या वेळात तुम्हाला आवडणारी एखादी गोष्ट करा. उदा. छंद जोपासणे. त्याने मनाला प्रसन्न वाटेल.l ऋतूबदलानुसार जेवणखाण योग्य असेल याकडे लक्ष द्या.l पावसाळी हवामानामुळे कंटाळवाणे वाटले, तरी निष्कारण दिवसा झोप नको! त्याने रात्रीच्या झोपेवर परिणाम होऊ शकतो. झोपेचे चक्र नेहमीसारखे राहील याकडे लक्ष द्या..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...हेही वाचा-पावसाळी वातावरणात अधूनमधून ‘मूड’वर परिणाम होणे सामान्य आहे. पण मनावर मळभ आल्याची भावना टिकून राहात असेल, त्याचा आयुष्यावर, कामावर आणि नात्यांवर परिणाम जाणवत असेल, आवडणाऱ्या गोष्टीही कराव्याशा वाटत नसतील, तर त्यासाठी पात्र चिकित्सकांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. ते कमकुवतपणाचे लक्षण नसून स्वत:च्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.