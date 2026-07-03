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‘मळभ’ मनावरचे

Mental wellness tips for a happier and healthier life: पावसाळी ढगांबरोबर मनात दाटणाऱ्या उदासीचे विज्ञान, दैनंदिन सवयीतील बदल आणि हलक्या व्यायाम-छंदांच्या मदतीने मनावरचे मळभ दूर करण्याचे सोपे उपाय
Mental Well-being Matters: Overcoming the 'Clouds on the Mind'

Mental Well-being Matters: Overcoming the 'Clouds on the Mind'

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सकाळ डिजिटल टीम
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पावसाळी दिवसांत आकाशात मळभ आले, की मनावरही मळभ आल्यासारखे वाटते. विशेष काही मानसिक ताण वा समस्या नसतानाही! कुंद-दमट हवेत, बाहेर पाऊस पडत असताना अंगात आळस भरतो, उगाच उदास वाटते, काही काम करू नयेसे वाटते. कधी कधी वैताग येतो. हे ‘वाटणे’ त्या पावसाळी हवामानापुरते असते.

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Childrens Mental Health
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