CM विजयचा मोठा निर्णय! आता मोबाईलवरूनच दारूची बुकिंग करता येणार; कमी पैशात दारू मिळणार?

Liquor News Update: सध्या डिजिटल काळात ऑनलाइन ऑर्डरचे प्रमाण वाढले आहे. यातच आता मद्य पिणाऱ्या ग्राहकांसाठी मोठा बदल करण्यात आला आहे. तमिळनाडू राज्य सरकारच्या मालकीच्या TASMAC (तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन)ने नवीन मोबाईल अॅप सुरू केले असून मद्यपींना आता दारूच्या विविध ब्रँडचा स्टॉक, किंमत आणि जवळच्या दुकानांची माहिती मोबाईलवरच पाहता येणार आहे. तर पुढच्या काही काळात ते ऑनलाइन ऑर्डरही करू शकतील..4,000 दुकानांमध्ये सुविधातमिळनाडूमधील ही डिजिटल सेवा राज्यातील सुमारे 4,038 रिटेल दुकानांमध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहे. अॅपच्या मदतीने ग्राहकांना त्यांच्या परिसरातील दुकानांमध्ये कोणते ब्रँड उपलब्ध आहेत, त्यांची किंमत किती आहे आणि कोणत्या दुकानात स्टॉक आहे याची माहिती सहज मिळणार आहे..RBI Rules: EMI भरला नाही तर मोबाइल लॉक होणार? RBI चा नवा नियम काय सांगतो? पाहा .अॅप सुरू करण्यामागचं कारणगेल्या काही महिन्यांत काही TASMAC कर्मचाऱ्यांकडून ग्राहकांकडून MRP पेक्षा जास्त पैसे आकारल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि ग्राहकांना निश्चित दरात दारू मिळावी यासाठी हे अॅप विकसित करण्यात आले असल्याचे सांगितले जाते..ऑनलाइन बुकिंगची प्रक्रिया कशी असेल?ग्राहक मोबाईल अॅपमध्ये लॉगिन करून उपलब्ध ब्रँड आणि त्यांचे दर पाहू शकतील. त्यानंतर इच्छित उत्पादन निवडून ऑनलाइन पेमेंट करता येईल. पेमेंट पूर्ण झाल्यानंतर ग्राहकाला QR Code मिळेल. हा QR Code संबंधित TASMAC दुकानात दाखविल्यानंतर ऑर्डर केलेली दारू मिळेल. यामुळे दुकानांबाहेरील मोठ्या रांगा टाळता येतील आणि खरेदी प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल..ग्राहकांना कोणते फायदे?दारूच्या ब्रँडची आणि किंमतीची माहिती आधीच उपलब्ध होईल.MRPपेक्षा जास्त पैसे आकारण्याच्या प्रकारांवर नियंत्रण मिळेल.डिजिटल पेमेंटमुळे व्यवहार अधिक जलद होतील.दुकानांमध्ये उभ्या राहणाऱ्या लांबच लांब रांगांपासून दिलासा मिळेल..Gold Rate Today: सोन्याने 3 दिवसांतच ग्राहकांना रडवले! असं काय घडलं? मुंबई-पुण्यातील ताजा भाव पाहा.इतर राज्यांमध्येही अशी सुविधातमिळनाडूपूर्वी काही राज्यांनीही ऑनलाइन दारू बुकिंगची सुविधा सुरू केली आहे. यामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये ई-रिटेल पोर्टलद्वारे ऑनलाइन ऑर्डर करता येते. तर ओडिशामध्ये परवानाधारक विक्रेते आणि अधिकृत प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून घरपोच दारू वितरणाची सुविधाही उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.