Coal Rate: आता वीज बिल वाढणार नाही! कोल इंडियाचा मोठा निर्णय; उद्योग आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा

Electricity bill control: उत्पादन खर्च वाढत असूनही कोल इंडिया लिमिटेडने कोळशाच्या विक्री दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे सर्वसामान्य जनतेची वाढीव वीज बिले टळतील.
Vrushal Karmarkar
Updated on

सरकारी मालकीची कोल इंडिया लिमिटेड कोळशाच्या वाढत्या किमतींपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी वाढता उत्पादन खर्च स्वतः सोसत आहे. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे स्फोटके आणि औद्योगिक डिझेल यांसारख्या अत्यावश्यक सामग्रीच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

