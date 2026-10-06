Content Creator Earning: ₹60 हजारांच्या नोकरीला बाय-बाय! फक्त 14 हजार फॉलोअर्सवर महिन्याला कमावते ₹1.12 लाख

Income through Social Media: आजच्या डिजिटल जगात सोशल मीडिया हे फक्त मनोरंजनाचं माध्यम राहिलेलं नाही, तर कमाईचा एक मार्गही बनला आहे. तुमच्याकडे खरंच कला आणि काहीतरी करण्याची इच्छाशक्ती असेल, तर घरबसल्या तुम्ही स्वतःचं आयुष्य बदलू शकता. दिल्लीतील 23 वर्षीय उपासना हिची कहाणी याचं उदाहरण आहे. तिने चांगल्या पगाराची कॉर्पोरेट नोकरी सोडून कंटेंट क्रिएशनमध्ये करिअर करण्याचा निर्णय घेतला आणि आता ती सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणून चांगली कमाई करत आहे..उपासना गेल्या दीड वर्षापासून सोशल मीडियावर कंटेंट तयार करत आहे. त्यापूर्वी ती एका कॉर्पोरेट कंपनीत नोकरी करत होती. त्यावेळी तिला महिन्याला सुमारे 60 हजार रुपये पगार मिळत होता. मात्र, स्वतःचं काहीतरी करण्याची इच्छा असल्याने तिने नोकरी सोडून पूर्णवेळ कंटेंट क्रिएशनकडे वळण्याचा निर्णय घेतला.तिच्या या निर्णयाचं आता चांगलंच फळ मिळताना दिसत आहे. सप्टेंबर महिना तिच्यासाठी आतापर्यंतचा सर्वाधिक कमाईचा महिना ठरला. विशेष म्हणजे, त्यावेळी तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर फक्त 14 हजार फॉलोअर्स होते. तरीही ब्रँड कोलॅबोरेशनच्या माध्यमातून तिने एका महिन्यात 1 लाख रुपयांहून अधिक कमाई केली..Gold Price Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! उच्चांकापासून ₹31,000 स्वस्त; दसऱ्याआधी किती रुपयांना विकलं जातंय सोनं?.ब्रँड डीलमधून 1.12 लाख रुपयेउपासनाने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर करत सप्टेंबरमधील आपल्या कमाईचा आकडा सांगितला. या महिन्यात तिला एकूण 6 ब्रँड कोलॅबोरेशन मिळाले. यापैकी 5 डील तिच्या स्वतःच्या इन्स्टाग्राम पेजवर कंटेंट पोस्ट करण्यासाठी होत्या. तर एका डीलमध्ये UGC म्हणजेच User Generated Content तयार करण्याचं काम होतं.UGC डीलमधून उपासनाला 15 हजार रुपये मिळाले. तर उर्वरित 5 ब्रँड डीलमधून तिने एकूण 97 हजार रुपये कमावले. अशा प्रकारे तिच्या 6 कोलॅबोरेशनची एकूण कमाई 1.12 लाख रुपये झाली..कमी फॉलोअर्स असूनही मोठी कमाई कशी?उपासनाची ही स्टोरी सोशल मीडियावर कमाई करण्यासाठी किंवा फेमस होण्यासाठी लाखो फॉलोअर्स लागतात हा समज खोडून काढते. ब्रँड्स केवळ फॉलोअर्सची संख्या पाहून क्रिएटरची निवड करत नाहीत. त्यांचा कंटेंट, ऑडियन्ससोबतचा एंगेजमेंट आणि क्रिएटरचा ठराविक Niche यांनाही मोठं महत्त्व असतं. जर क्रिएटरचा कंटेंट दर्जेदार असेल आणि त्याच्या ऑडियन्सचा त्याच्यावर विश्वास असेल, तर कमी फॉलोअर्स असतानाही ब्रँड्सकडून चांगल्या कोलॅबोरेशन मिळू शकतात. .RBI Repo Rate: 7 ऑक्टोबरला मोठा निर्णय! FD करणाऱ्यांना मिळणार मोठा फायदा? जाणून घ्या काय बदलणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.