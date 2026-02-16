Copper Investment : तांबे म्हणजे भविष्यातील ‘सोने’?

Sakal Money

Copper investment strategies : तांबे हा धातू भविष्यात 'सोने' म्हणून ओळखला जातो. त्याची मागणी वाढत असून, त्यात गुंतवणूक करण्यासाठी विविध पर्याय आहेत. ईटीएफ, म्युच्युअल फंड, तांबे उत्पादक कंपन्यांचे शेअर किंवा थेट तांब्याची खरेदी करून गुंतवणूक केली जाऊ शकते.
सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. वीरेंद्र ताटके- गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासक

तुमच्या घरात जुनी तांब्याची भांडी आहेत का? आणि जागेची अडचण होते म्हणून तुम्ही ती मोडीत विकण्याचा विचार करत आहत का? थोडं थांबा. तांब्याची ही भांडी आपल्या कुटुंबाच्या आठवणींचा आणि वारसा आहेतच; शिवाय आर्थिकदृष्ट्याही विचार केला तरी जुनी तांब्याची भांडी मोडीत विकणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. तांब्याचे भाव वाढलेले असले तरी ‘स्क्रॅप’ म्हणून विकताना त्याचा खरा भाव मिळत नाही.

