Copper Investment : तांबे म्हणजे भविष्यातील ‘सोने’?

डॉ. वीरेंद्र ताटके- गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकतुमच्या घरात जुनी तांब्याची भांडी आहेत का? आणि जागेची अडचण होते म्हणून तुम्ही ती मोडीत विकण्याचा विचार करत आहत का? थोडं थांबा. तांब्याची ही भांडी आपल्या कुटुंबाच्या आठवणींचा आणि वारसा आहेतच; शिवाय आर्थिकदृष्ट्याही विचार केला तरी जुनी तांब्याची भांडी मोडीत विकणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. तांब्याचे भाव वाढलेले असले तरी 'स्क्रॅप' म्हणून विकताना त्याचा खरा भाव मिळत नाही..भविष्यातील सोने?एकेकाळी केवळ औद्योगिक वापरापुरता मर्यादित असलेला हा धातू आता जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याशी जोडला गेला आहे. त्यामुळेच अनेक तज्ज्ञ तांबे या धातूला 'भविष्याचं सोने' म्हणू लागले आहेत. वीजवहन, बांधकाम, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उत्पादन क्षेत्रात त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहने, सौर व पवन ऊर्जा प्रकल्प, डेटा सेंटर यांमुळे तांब्यासाठीची मागणी भविष्यात प्रचंड वाढणार आहे. एका बाजूला मागणी वाढत असताना दुसरीकडे पुरवठ्याचा प्रश्न अवघड बनत चालला आहे. तांबे मुख्यतः खाणींमधून मिळणाऱ्या धातूपासून तयार केले जाते. प्रथम खडकांमधून धातू काढून त्यावर प्रक्रिया करून अशुद्ध घटक वेगळे केले जातात. पुढे इलेक्ट्रोलाइटिक शुद्धीकरण करून सुमारे ९९ टक्के शुद्ध तांबे तयार होते. याशिवाय जुन्या तांब्याच्या तारा, भांडी व औद्योगिक स्क्रॅपचा पुनर्वापर करूनही तांबे तयार केले जाते. नव्या खाणी उघडणे हे खर्चिक, वेळखाऊ आणि पर्यावरणीय नियमांमुळे अवघड असते; तसेच अनेक जुन्या खाणींमध्ये उत्पादन घटत आहे. परिणामी, जागतिक बाजारात तांब्याचा तुटवडा जाणवू लागला असून, त्याचे प्रतिबिंब भावामध्ये स्पष्टपणे दिसून येते..गुंतवणूक कशी करावी? कमोडिटी बाजार व्यवहारमल्टीकमोडिटी एक्स्चेंज या भारतातील प्रमुख कमोडिटी एक्स्चेंजवर तांब्यासारख्या धातूंचे फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स व्यवहार केले जातात. याद्वारे कमी भांडवलात मोठ्या भावाचा सौदा करता येतो. त्यामुळे अधिक नफा कमविणे शक्य होते, अर्थात अशा व्यवहारात जोखीम देखील खूप मोठी असते. त्यामुळे त्यातील जोखीम समजून घेऊन आणि नियमित अभ्यास करूनच यामध्ये प्रवेश करणे योग्य ठरते.ईटीएफ आणि म्युच्युअल फंडभारतात सध्या थेट तांब्यावर आधारित ईटीएफ फारच मर्यादित आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना तांब्यात थेट गुंतवणूक करण्याऐवजी अप्रत्यक्ष मार्गांचा वापर करावा लागतो. यासाठी प्रामुख्याने इंटरनॅशनल कमोडिटी फंड उपलब्ध आहेत. ज्या गुंतवणूकदारांना ईटीफच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणे शक्य नसेल, त्यांच्यासाठी त्या क्षेत्रात गुंतवणूक करणारे सेक्टोरल म्युच्युअल फंड उपयोगी ठरतात. उदाहरणार्थ, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल कमोडिटीज फंड, डीएसपी नॅचरल रिसोर्सेस अँड न्यू एनर्जी फंड..तांबे उत्पादक कंपन्यांचे शेअरशेअर बाजारातून तांब्याच्या खाणी, प्रक्रिया किंवा वायर-केबल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे शेअर खरेदी करून तांब्याच्या भाववाढीचा फायदा घेता येतो. उदाहरणार्थ, हिंदुस्थान कॉपर लि, हिंदाल्को लि , वेदांत लि.प्रत्यक्ष तांब्याची खरेदीतांब्याच्या धातूत गुंतवणूक करण्याचा सर्वांत सोपा मार्ग म्हणजे प्रत्यक्ष दुकानात जाऊन तांबे खरेदी करणे. यामध्ये मालकी हक्क सांगणे सोपे असले तरी साठविण्यासाठी जागा, त्यासाठी करावा लागणारा खर्च, विक्रीवेळी भेडसावणाऱ्या अडचणी, शुद्धतेबाबत फसवणूक या अडचणी असतात..सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी काय करावे?तज्ज्ञांचे मत स्पष्ट आहे, की तांब्याच्या धातूमध्ये एकरकमी मोठी गुंतवणूक टाळावी. त्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करणे अधिक सुरक्षित ठरते. दीर्घकालीन दृष्टी ठेवून किमान दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधी गृहीत धरल्यास चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे आपल्याला योग्य वाटेल त्या पर्यायातून दीर्घकाळासाठी तांब्यामध्ये सातत्याने गुंतवणूक करत राहणे अधिक योग्य ठरेल.