Corporate Earnings: कमाईत तेजी, बाजारात मंदी

-गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकभारतीय शेअर बाजारात सध्या एक महत्त्वाचा विरोधाभास दिसत आहे. कंपन्यांच्या नफ्यात दमदार वाढ अपेक्षित असताना शेअर बाजार मात्र घसरणीच्या दबावाखाली आहे. मोतीलाल ओसवाल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसच्या ऑक्टोबरमधील अहवालानुसार, जागतिक अनिश्चितता, परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री आणि वाढते व्याजदर यामुळे बाजारावर दबाव निर्माण झाला आहे. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...अशा वेळी गुंतवणूकदारांनी अभ्यासपूर्वक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.शेअर बाजारात घसरण का?l परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री : परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून होणारी विक्री बाजारातील तेजीला मर्यादा घालत आहे.l जागतिक व्याजदर : वाढते रोखे उत्पन्न आणि महागाईची भीती यामुळे गुंतवणूकदारांचा कल शेअर बाजारापासून दूर जाऊ शकतो.l भू-राजकीय तणाव : पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि कच्च्या तेलाच्या दरांमधील अनिश्चितता कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चावर परिणाम करू शकते.l जागतिक भांडवलाचा बदलता प्रवाह : कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांकडे जागतिक गुंतवणुकीचा मोठा ओघ वळत आहे..घसरणीचे महत्त्वाचे आकडेसप्टेंबर २०२४ च्या उच्चांकापासून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ‘निफ्टी ५०’चे फॉरवर्ड पी/ई मूल्यांकन ३१ टक्के, मिड-कॅपचे ३६ टक्के आणि स्मॉल-कॅपचे सात टक्क्यांनी कमी झाले आहे. ‘निफ्टी ५०’ आणि मिड कॅपचे मूल्यांकन त्यांच्या दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा अनुक्रमे १८ टक्के आणि चार टक्क्यांनी खाली आले आहे. मात्र, स्मॉल-कॅप अजूनही सरासरीपेक्षा २४ टक्क्यांनी महाग आहेत. जागतिक उदयोन्मुख बाजारांच्या तुलनेत भारतीय शेअर बाजाराचे मूल्यांकन प्रीमियमही ३५ टक्क्यांपर्यंत घसरले असून, तो दीर्घकालीन सरासरी ७२ टक्क्यांपेक्षा खूप कमी आहे.शेअर बाजार घसरत आहे; पण कंपन्यांच्या कमाईची क्षमता सुधारण्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र, नफ्यात वाढ अपेक्षित असणे आणि शेअरचे भाव वाढणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. बाजाराची पुढील दिशा जागतिक परिस्थिती, गुंतवणुकीचा प्रवाह आणि प्रत्यक्ष निकाल यांवर अवलंबून असेल. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी सध्याच्या परिस्थितीत घाई करण्यापेक्षा योग्य कंपन्या, वाजवी मूल्यांकन आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक यांना प्राधान्य देणे महत्त्वाचे ठरेल..गुंतवणूकदारांनी काय करावे?l बाजारातील घसरणीमुळे घाईघाईने निर्णय घेण्याऐवजी कंपन्यांची नफावाढ, मूल्यांकन आणि व्यवसायाची गुणवत्ता तपासावी.l बँकिंग, वित्तीय सेवा, धातू आणि दूरसंचार क्षेत्रांतील अपेक्षित नफावाढीवर लक्ष ठेवावे.l स्मॉल-कॅप कंपन्यांची नफावाढ २९ टक्के अपेक्षित असली, तरी त्यांचे मूल्यांकन दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा २४ टक्क्यांनी अधिक आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात निवडक गुंतवणूक महत्त्वाची आहे.l पुढील दोन तिमाहींतील प्रत्यक्ष निकाल, परदेशी गुंतवणूकदारांचे व्यवहार आणि कंपन्यांचे भविष्यातील मार्गदर्शन यांवर लक्ष ठेवावे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...कंपन्यांच्या कमाईत मोठी वाढ अपेक्षितमोतीलाल ओसवाल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसच्या अहवालानुसार, जुलै ते सप्टेंबर २०२६ या तिमाहीसाठी कंपन्यांच्या नफ्यात व्यापक वाढ होण्याचा अंदाज आहे. ‘निफ्टी ५०’ कंपन्यांची २७ टक्क्यांची नफावाढ ही १७ तिमाहींतील सर्वोच्च ठरू शकते.निर्देशांक/ कंपन्यांचा समूह अपेक्षित नफावाढ (टक्के)निफ्टी ५० २७लार्ज-कॅप कंपन्या २३मिड-कॅप कंपन्या २०स्मॉल-कॅप कंपन्या २९ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.