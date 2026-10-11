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Corporate Earnings: कमाईत तेजी, बाजारात मंदी

Why Strong Company Profits Are Not Lifting the Stock Market: कंपन्यांच्या कमाईत तेजी, पण शेअर बाजारात मंदी; नेमके कारण काय?
Company Profits Grow While Stock Market Falls Understanding the Gap Between Earnings Growth and Investor Expectations in India

Company Profits Grow While Stock Market Falls Understanding the Gap Between Earnings Growth and Investor Expectations in India

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सकाळ वृत्तसेवा
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-गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्‍लेषक

भारतीय शेअर बाजारात सध्या एक महत्त्वाचा विरोधाभास दिसत आहे. कंपन्यांच्या नफ्यात दमदार वाढ अपेक्षित असताना शेअर बाजार मात्र घसरणीच्या दबावाखाली आहे. मोतीलाल ओसवाल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसच्या ऑक्टोबरमधील अहवालानुसार, जागतिक अनिश्चितता, परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री आणि वाढते व्याजदर यामुळे बाजारावर दबाव निर्माण झाला आहे.

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