Premium|cooperative banks: सहकारी बँकां भविष्य घडवतील!

Inside Cosmos Cooperative Bank: Vision for India’s Inclusive Financial Future‘सहकाराविना नाही उद्धार’ असे ब्रीद घेऊन देशात आणि राज्यात सहकाराची चळवळ रुजली. सर्वसामान्यांना सहजपणे आर्थिक मदत देण्यात सहकारी बँकांनी मोलाची कामगिरी केली. बँकिंग गावागावात पोहोचविण्यात सहकारी बँकांचे योगदान मोठे आहे. सहकारी चळवळीने उद्योगक्षेत्रालाही चालना दिली. सहकारी बँकांमध्ये पुण्यातील कॉसमॉस को-ऑप. बँकेचे स्थान महत्त्वाचे आहे. या बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापकीय मंडळाचे अध्यक्ष मिलिंद काळे यांची सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर सुधाकर कुलकर्णी यांनी खास ‘सकाळ मनी’च्या दिवाळी अंकासाठी घेतलेली मुलाखत…प्रमुख सहकारी बँकांपैकी एक अशा कॉसमॉस को-ऑप बँक या बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या (मल्टी स्टेट) अध्यक्षपदाची धुरा दीर्घकाळ सांभाळणारे व सध्या बँकेच्या व्यवस्थापकीय मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असणारे; तसेच नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज लि. नवी दिल्ली (NAFCUB) या ॲपेक्स संस्थेचे उपाध्यक्षही असणारे मिलिंद काळे यांचा सहकार क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना निश्चितच मार्गदर्शक आहे. त्यांच्याशी केलेल्या बातचितीचा सारांश. .प्रश्न : सहकारी बँकांची रचना ही व्यापारी बँकापेक्षा वेगळ्या पद्धतीची असते. या व्यवस्थेचे व्यापारी बँकांच्या तुलनेने फायदे-तोटे काय आहेत?काळे : बँकिंग हा व्यवसाय म्हणून पाहिले, तर व्यवसायिक बँका व सहकारी बँका एकाच प्रकारचे काम करतात. मात्र, सामाजिक बांधिलकी जोपासणाऱ्या बँका या सहकारी बॅंकाच असतात. परस्परांचे हित व परस्परांवर विश्वास ही संकल्पना इथे प्रत्यक्षात दिसून येते. बहुतांश खातेदार व सर्व कर्जदार बँकेचे सभासद असतात. यामुळे सभासदांनी सभासदांसाठी चालविलेली बँक ही भावना दिसून येते. व्यापारी बँकांमध्ये अशी भावना दिसत नाही. परस्परांना समजून घेणे व आपलेपणा यामुळे नागरी सहकारी बँका सर्वसामान्यांना जवळच्या वाटतात. सध्या भारतात सुमारे ४५-५० व्यापारी बँका आहेत, तर नागरी सहकारी बँका सुमारे १४०० आहेत. यांच्या बँकिंग व्यवसायातील वाटा तुलेनेने खूप कमी असला, तरी या बँका समाजाची गरज आहे, कारण व्यापारी बँका व नागरी सहकारी यांचा ग्राहक वेगळा आहे, तो खेड्यापाड्यात राहणारा आहे व त्याची गरज केवळ नागरी सहकारी बँकाच भागवू शकतात..प्रश्न : सहकार क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन केले आहे, याचा सहकारी क्षेत्राला कसा फायदा होईल?काळे : स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन होऊन आता तीन वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक क्रमवारीमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे व ती लवकरच तिसऱ्या क्रमांकावर जाण्याची अपेक्षा आहे, ही निश्चितच अभिमानाची बाब आहे. देशातील १४० कोटी लोकांपैकी सुमारे ८०-८५ कोटी लोकांपर्यंत नागरी सहकारी बँकामार्फतच अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा लाभ पोहोचविता येईल, याची जाणीव सरकारला आहे. यामुळे सहकारी बँकाचे जाळे सर्वदूर पोहोचणे आवश्यक आहे. आजही देशातील कित्येक जिल्ह्यात नागरी सहकारी बँकाच नाहीत. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक तरी नागरी सहकारी बँक असली पाहिजे, असे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा म्हणतात. स्वतंत्र सहकार मंत्रालयामुळे रिझर्व्ह बँकेचा नागरी बँकांच्या विस्ताराबाबतचा दृष्टिकोन सकारात्मक झाला आहे, यामुळे नागरी सहकारी बँकांचा विस्तार नक्कीच झपाट्याने होऊ शकेल..Premium|Bank deposit insurance :ठेवींवरील विमा संरक्षणात वाढ हवीच!.प्रश्न : नुकतीच त्रिभुवन विद्यापीठाचीही स्थापना झाली आहे. याचा काय उद्देश आहे आणि नागरी सहकारी बँकांना याचा काय फायदा होईल?काळे : विविध व्यवसायांसाठी प्रशिक्षित कर्मचारी सहजगत्या मिळावेत यासाठी बऱ्याच शैक्षणिक संस्था भारतात कार्यरत आहेत, यातून व्यापारी बँकांना प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, सहकारविषयक वेगळा अभ्यासक्रम सहसा अशा शैक्षणिक संस्थातून शिकविला जात नाही, त्यामुळे सहकाराबाबत आवश्यक ती जाण असणारा परिपक्व कर्मचारी सहजासहजी उपलब्ध होत नाही, हे लक्षात घेऊन सहकार केंद्रस्थानी ठेवून अभ्यासक्रम या त्रिभुवन विद्यापीठात शिकविला जाणार आहे. यामुळे नजीकच्या भविष्यात सहकारातील प्रशिक्षित कर्मचारी सहजपणे मिळणे शक्य होईल व सहकाराच्या निकोप वाढीस चालना मिळेल. .प्रश्न : सायबर सुरक्षा, रिस्क मॅनेजमेंट, डिजिटल बँकिंग या विषयातील तज्ज्ञ, अनुभवी संस्थाचालक, कर्मचारी लहान नागरी सहकारी बँकांना मिळू शकतात का? या अनुषंगाने येणारा खर्च अशा बँकांना परवडणारा नसेल, तर त्यांच्याकडे काय पर्याय आहेत?काळे : सायबर सुरक्षा, रिस्क मॅनेजमेंट, डिजिटल बँकिंग यापासून असणारा धोका आजकाल सर्वच व्यवसायांना आहे. बँकिंगही त्याला अपवाद नाही. मोठ्या व्यवसायिक व सहकारी बँकांना यासाठी येणारा खर्च परवडू शकतो. मात्र, छोट्या नागरी सहकारी बँकांना नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर व त्यातील सुधारणांसाठीचा (अपग्रेडेशन) खर्च परवडणारे नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्व नागरी सहकारी बँकांना परवडेल, अशा खर्चात नवे तंत्रज्ञान आणि त्यातील सुधारणा करेल, अशी एकछत्री (अम्ब्रेला) संस्था असावी, याबाबत रिझर्व्ह बँक सातत्याने आग्रही होती. यातूनच नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज लि.ची (NAFCUB) स्थापना झाली. ही संस्था आता या सुविधा लहान सहकारी बँकांना कमी खर्चात देऊ करणार आहे. यासाठीचे आवश्यक ते भांडवल (जवळपास ९० टक्के) संस्थेकडे जमा झाले असून, यात केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक व नाबार्ड यांचा मोठा सहभाग आहे..प्रश्न : सहकारी बँकांचे ठेवीवरील व्याजदर हे व्यापारी बँकांच्या तुलनेने थोडे जास्त असतात याचा नफ्यावर परिणाम होतो, त्यादृष्टीने नफावाढीसाठी नागरी सहकारी बँकांनी काय उपाय योजना करणे आवश्यक आहे?काळे : सर्वच व्यवसायांसाठी प्रॉफिट मार्जिन ही एक महत्त्वाची बाब आहे. सध्या सरकारी बँका, खासगी बँका; तसेच एनबीएफसी यांचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन दबावाखाली आहे. नागरी सहकारी बँकासुद्धा याला अपवाद नाहीत. यावरचा उपाय म्हणजे व्यवसाय वाढविणे व ते केवळ बँकेचा विस्तार होण्यावर अवलंबून असते. गेली कित्येक वर्षे नव्या सहकारी बँकेला परवाना मिळालेला नाही; तसेच सक्षम असणाऱ्या नागरी सहकारी बँकेला शाखा विस्तारासाठी आवश्यक असणारे परवाने मिळालेले नाहीत. मात्र, यात आता सकारात्मक बदल होत असून, नजीकच्या काळात व्यवसायविस्तार होऊ शकेल, असे आशादायी चित्र आहे व यातूनच या समस्येवर मात करता येईल.प्रश्न : आजकाल आर्थिक सर्वसमावेशन (फायनान्शियल इन्क्लूजन) हा परवलीचा शब्द झाला आहे, सहकारी बँकांच्या यातील सहभागाविषयी आपले काय मत आहे?काळे : सरकारी, खासगी बँका किंवा बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचा (एनबीएफसी) एक विशिष्ठष्ट ग्राहकवर्ग असतो. तो सर्वसमावेशक नसतो. आपल्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ ३५ ते ४० कोटी लोकांपर्यंत त्यांच्या सेवा मर्यादित आहेत. याउलट सर्व प्रकारच्या सहकारी बँकांचा (उदा. नागरी सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका) यांचा ग्राहकवर्ग हा सर्वसमावेशक असतो. कारण या बँका समाजाच्या सर्व स्तरावर पोहोचल्या असल्याने उर्वरित लोकांपर्यंत केवळ सहकारी बँकाच पोहोचतात. त्यामुळे आजकाल आर्थिक समावेशन (फायनान्शियल इन्क्लूजन) ही संकल्पना सहकारी बँका खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात आणत आहेत. .Premium | Diwali Market : दिवाळीत बाजाराचा उत्साह पण कधीपर्यंत टिकेल?.प्रश्न : सहकारी बँकांचे एकत्रिकरण (मर्जर) हा एक विवादास्पद विषय आहे. बहुतांश टीअर-१ आणि २ श्रेणीच्या बँका यासाठी उत्सुक नसतात. आर्थिक संकट आले, तरच हा पर्याय स्वीकारला जातो. याबाबत आपले काय मत आहे? आपल्या बँकेने अनेक छोट्या बँकांना आपल्या बँकेत समाविष्ट करून घेतले आहे. आर्थिक सक्षमता व स्थैर्य या दृष्टिकोनातून आपण याचे समर्थन करता का?काळे : बँकांच्या एकत्रिकरणास आता बऱ्यापैकी गती आली आहे. सहकारी बँकांची संख्या पूर्वी दोन हजारांच्या आसपास असणाऱ्या संख्या होती, ती आता १४०० वर आली आहे. यातील काही बँका बंद पडल्या असल्या, तरी बऱ्याच छोट्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम; तसेच कमकुवत नागरी सहकारी बँका गेल्या काही वर्षांत स्वत: होऊन मोठ्या सहकारी बँकेत विलीन झाल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेने ही प्रक्रिया आता सुलभ केली आहे. लहान बँका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्या, तरी आजच्या स्पर्धेच्या युगात आपले अस्तित्व फार काळ टिकवू शकणार नाहीत, त्यापेक्षा योग्य वेळी एखाद्या मोठ्या सहकारी बँकेत विलीन होणे निश्चितच शहाणपणाचे असेल. माझ्या मते, नजीकच्या काळात लहान नागरी सहकारी बँकांचे मोठ्या नागरी सहकारी बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विलीनीकरण होण्यास गती येईल. हे नागरी सहकारी बँकांसाठी हितावह आणि गरजेचे आहे. .प्रश्न : बुलडाणा अर्बन, लोकमान्य, ज्ञानदीप यांसारख्या पतसंस्थांचा व्यवसाय बऱ्याच नागरी सहकारी बँकांपेक्षा जास्त आहे. अशा पतसंस्थांनी नागरी सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणे गरजेचे आहे का? काळे : निश्चितच अशा मोठ्या पतसंस्थाचे नागरी सहकारी बँकेत रुपांतर होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने ‘नॅफकॅब’ने तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. तिने अभ्यास करून सुमारे ५० मोठ्या सक्षम पतसंस्थांचे रुपांतर करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाकडे शिफारस केली आहे. लवकरच याबाबत निर्णय होऊ शकतो, त्यामुळे या मोठ्या पतसंस्था आता नागरी सहकारी बँकांमध्ये रूपांतरित होऊ शकतात.प्रश्न : सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँक व रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी असे दुहेरी नियंत्रण असते, याबाबत आपले काय मत आहे?काळे : आता बँकांवर रिझर्व्ह बँक व रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी यांचे दुहेरी नियंत्रण हा प्रश्न फारसा राहिलेला नाही. आता बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटचे काम बँकिंग रेग्युलेशननुसार होत असल्याची काळजी घेत असून, संचालक मंडळ सहकार व बँकिंग रेग्युलेशननुसार धोरणात्मक निर्णय घेत आहे. विशेष म्हणजे आता रिझर्व्ह बँक आणि सेंट्रल व स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑप. सोसायटी यांचा चांगला समन्वय असल्याने हा अडसर राहिलेला नाही.प्रश्न : गेल्या काही वर्षांत स्मॉल फायनान्स बँकांचा व्यवसाय झपाट्याने वाढत आहे, ही नागरी सहकारी बँकांसाठी चिंतेची बाब वाटते का?काळे : दोन्ही प्रकारच्या बँकांचा ग्राहकवर्ग सारखाच असला, तरी त्यांची व आमची कार्यपद्धती वेगळी आहे. आमच्या कार्यपद्धती सोप्या वाटणारा ग्राहक आजही आमच्याकडेच येतो. आपली लोकसंख्या विचारात घेता अजूनही सुलभ बँकिंग सेवा देणाऱ्या बँकांची गरज आहे. त्यामुळे स्मॉल फायनान्स बँकाच्या स्पर्धेची चिंता नाही..प्रश्न : कमर्शियल रिअल इस्टेट कर्जाची आधीची मर्यादा आता निम्मी केली आहे, याचा नागरी बँकांवर काय परिणाम होईल?काळे : कर्जमर्यादेबाबतचा नियम बदलला असला, तरी ही मर्यादा दहा टक्क्यांवरून एकदम पाच टक्क्यांवर आणणे अपेक्षित नाही. जसजशी या कर्जांची वसुली होईल, त्या प्रमाणात रिअल इस्टेट कर्जे कमी होतील आणि त्याचप्रमाणे जोपर्यंत रिअल इस्टेट कर्जे पाच टक्क्यांपर्यंत येत नाहीत, तोपर्यंत नव्याने कर्जे दिली जाणार नाहीत, यामुळे वसुलीतून येणारा पैसा अन्य कर्जांसाठी वापरता येईल. यामुळे संबंधित बँकेचा कर्ज व्यवसाय आणखी विकेंद्रीत होऊन जोखीम कमी होण्यास मदत होईल.प्रश्न : नागरी सहकारी बँका, ग्राहक व समाजमाध्यमांना आपण काय सांगू इच्छिता?काळे : नागरी सहकारी बँकांचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा तुलनेने कमी असला, तरी त्या समाजाच्या अविभाज्य घटक आहेत, सहकारी बँकांमध्ये संख्यांत्मक व गुणात्मक वाढ होणे, आर्थिक सेवा सुविधा तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यासाठी समाज माध्यमांनीही पुढाकार घरून नागरी सहकारी बँकांचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. सरकार; तसेच रिझर्व्ह बँकेचा सहकाराविषयीचा बदललेला दृष्टिकोन, केंद्रात सहकारासाठी स्वतंत्र मंत्रालय, नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑप. बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज या संस्थेची स्थापना यामुळे नागरी सहकारी बँकांचे भवितव्य उज्ज्वल आहे.प्रश्न : आपली बँक, सारस्वत बँक, शामराव विठ्ठल बँक यांसारख्या व्यवसायाने मोठ्या असणाऱ्या सहकारी बँकांचे व्यापारी बँकेत रूपांतरित होण्यासाठी काही प्रयत्न सुरू आहेत का?काळे : खरे तर आता तशी गरज राहिलेली नाही. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच मोठ्या नागरी सहकारी बँकांचा व्यवसाय १०,००० कोटींहून जास्त आहे. त्यांची कार्यपद्धती खूपच पारदर्शी असून, त्यांच्यावरील नियंत्रणसुद्धा व्यापारी बँकासारखेच आहे; तसेच सहकार कायद्याचा आता अडसर वाटत नाही. या बँकासुद्धा आता सक्षम असून, व्यावसायिक दृष्टिकोन वापरत आहेत, त्यामुळे व्यवसायवाढीसाठी व्यापारी बँकेत रुपांतरीत होण्याचा काही विशेष फायदा आहे, असे मला वाटत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 