स्मार्ट सल्ला : क्रेडिट स्कोअर आणि नोकरी...

नोकरी देताना कंपन्या आणि बँका आता उमेदवाराचा क्रेडिट स्कोअरही तपासत असून आर्थिक शिस्त करिअरमध्ये निर्णायक ठरत आहे.
Credit Score’s Growing Role in Hiring

Credit Score’s Growing Role in Hiring

सुधाकर कुलकर्णी
Updated on

क्रेडिट स्कोअरचा संबध आता केवळ कर्ज मिळण्यापुरता राहिला नसून, आता नोकरी देताना अन्य बाबींसोबत क्रेडिट स्कोअरसुद्धा विचारात घेतला जात आहे. आजच्या स्पर्धात्मक युगात उत्तम शैक्षणिक पात्रता, अनुभव व विशेष कौशल्य असूनही नोकरी नाकारली जात असल्याचे काहीवेळा दिसून येते, याचे प्रमुख कारण म्हणजे संबंधित उमेदवाराचा क्रेडिट स्कोअर समाधानकारक नसणे, हे होय. विशेषतः बँका, वित्तीय संस्था, व्यवस्थापनातील मोठ्या जबाबदारीचे पद अशा ठिकाणी अंतिम निवड करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीचा क्रेडिट स्कोअर पाहाण्यासाठी अनुमती घेतली जाते आणि क्रेडिट स्कोअर समाधानकारक नसेल, तर इतर निकषांवर उमेदवार योग्य असला, तरी या कारणावरून नाकारले जाते.

Related Stories

No stories found.