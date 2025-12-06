Crop Insurance : आजचा एक निर्णय शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान टाळू शकतो; शासनाचा ‘तो’ विमा अजून घेतला नसेल तर…

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : रब्बी हंगाम सुरू होताच शेतकरी बांधवांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आली आहे. आपल्याकडे शेती मोठ्या प्रमाणात हवामानावर अवलंबून आहे. कधी गारपीट, कधी अतिवृष्टी, तर कधी दुष्काळ, या सर्व घटनांमुळे पिकांचे नुकसान होण्याचा धोका नेहमीच असतो. पण आता काळजी करण्याची गरज नाही..सरकारने प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत रब्बी 2025-26 साठी 1 डिसेंबरपासून फसल विमा आठवड्याची सुरुवात केली आहे. शेतकरी आपली पिके नैसर्गिक आपत्तींंपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी या योजनेत अर्ज करू शकतात. या योजनेचा उद्देश प्रत्येक शेतकऱ्याला सोप्या पद्धतीने आणि कमी किंमतीत विमा मिळावा आणि त्यांचे पिक हवामानाच्या बदलांपासून सुरक्षित राहावे हा आहे..31 डिसेंबरपर्यंत अर्ज करू शकतारब्बी पिकांच्या विम्यासाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर 2025 आहे.शेतकऱ्यांना सल्ला दिला जातो की शेवटच्या क्षणाचा अवलंब करू नये, कारण शेवटी वेबसाइटवर गर्दी किंवा तांत्रिक अडचणी येतात आणि अनेक जण मागे राहतात. वेळेत केलेला विमा संपूर्ण हंगामात संरक्षणाची खात्री देतो..Gold Rate Today : RBI निर्णयानंतर सोनं महागलं, चांदी 2 लाखांच्या जवळ; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे भाव.कमी प्रीमियममध्ये मोठा फायदाआपल्याकडे शेतीमध्ये हवामान कधी बदलले जाईल हे सांगणे कठीण असते. गारपीट, वादळ किंवा अवकाळी पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. अशा वेळी पीक विमा शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरतो. रब्बी हंगामासाठी या योजनेत केवळ 1.5% प्रीमियम आहे, आणि राहिलेला वाटा सरकार देते. जर तुमच्या पिकाचे नुकसान झाले तर बीमा कंपनी नियमानुसार योग्य भरपाई देते. यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटातून वाचतो..घरबसल्या करा अर्जआता या विमा योजनेची अर्ज प्रक्रिया खूप सोपी केली आहे. शेतकऱ्यांना कुठेही कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. घरी बसूनच पीक विमा करता येतो. यासाठी 'क्रॉप इन्शुरन्स अॅप' वापरू शकतात किंवा PMFBY च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन सहज नोंदणी करू शकतात. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ घेणे सोपे झाले आहे..Repo Rate : RBI चा मोठा निर्णय! कर्जदारांना मोठा दिलासा, व्याजदर देखील होणार कमी... पण FD चं काय?.मदतीसाठी येथे संपर्क कराशेतकऱ्यांना पीक विमा नोंदणी करताना जर समस्या आली किंवा योजनेविषयी कोणतीही माहिती हवी असेल तर हेल्पलाइन नंबर 14447 वर संपर्क करू शकता. तसेच व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट नंबर 7065514447 वर मेसेज करूनही आपण माहिती मिळवू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.