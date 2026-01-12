Sakal Money

Crypto Currency Regulations India : क्रिप्टो गुंतवणुकीला आता कायद्याचे 'सुरक्षा कवच'; ४९ एक्सचेंजची सरकारकडे अधिकृत नोंदणी!

Digital Asset Investment : भारतात ४९ क्रिप्टो एक्सचेंजेसची FIU कडे नोंदणी झाल्याने या क्षेत्राला कायद्याचे संरक्षण मिळाले असून, अस्थिरता टाळण्यासाठी 'एसआयपी' (SIP) हा गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम मार्ग ठरत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ॲड.सुनील टाकळकर - ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व विमा सल्लागार

​गेल्या काही वर्षांत ‘डिजिटल मालमत्ता’ किंवा क्रिप्टो करन्सी हा विषय जागतिक पातळीवर गाजला आहे. भारतातही यातील गुंतवणुकीचे आकर्षण वाढत असताना, त्यातील अनिश्चिततेमुळे अनेक सुज्ञ गुंतवणूकदार संभ्रमात होते. मात्र, केंद्र सरकारने आता या क्षेत्राला कायद्याच्या चौकटीत आणण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल उचलले आहे. ‘फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट’कडे (FIU-IND) आतापर्यंत ४९ क्रिप्टो बाजार मंचांनी (Exchanges) अधिकृत नोंदणी केली आहे. या बदलांचा सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांवर होणारा परिणाम आणि खबरदारी काय घ्यावी, याविषयी थोडक्यात माहिती.

