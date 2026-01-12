Crypto Currency Regulations India : क्रिप्टो गुंतवणुकीला आता कायद्याचे 'सुरक्षा कवच'; ४९ एक्सचेंजची सरकारकडे अधिकृत नोंदणी!

ॲड.सुनील टाकळकर - ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व विमा सल्लागारगेल्या काही वर्षांत ‘डिजिटल मालमत्ता’ किंवा क्रिप्टो करन्सी हा विषय जागतिक पातळीवर गाजला आहे. भारतातही यातील गुंतवणुकीचे आकर्षण वाढत असताना, त्यातील अनिश्चिततेमुळे अनेक सुज्ञ गुंतवणूकदार संभ्रमात होते. मात्र, केंद्र सरकारने आता या क्षेत्राला कायद्याच्या चौकटीत आणण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल उचलले आहे. ‘फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट’कडे (FIU-IND) आतापर्यंत ४९ क्रिप्टो बाजार मंचांनी (Exchanges) अधिकृत नोंदणी केली आहे. या बदलांचा सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांवर होणारा परिणाम आणि खबरदारी काय घ्यावी, याविषयी थोडक्यात माहिती..नोंदणीकृत बाजार मंचांचे महत्त्वयापूर्वी अनेक भारतीय गुंतवणूकदार अनधिकृत परदेशी ॲपचा वापर करत होते, जिथे फसवणुकीची शक्यता मोठी होती. आता ४९ मंचांनी सरकारकडे नोंदणी केल्यामुळे हे मंच ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट’च्या (PMLA) कक्षेत आले आहेत. याचा अर्थ, या मंचांवरील प्रत्येक व्यवहार पारदर्शक असेल आणि संशयास्पद हालचालींवर सरकारची करडी नजर असेल. यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी हा मंच एक ‘सुरक्षा कवच’ म्हणून काम करेल.नवी दिशा : ‘एसआयपी’क्रिप्टो करन्सीचा बाजार हा प्रचंड अस्थिर असतो. एकाच दिवसात किमतीत मोठी पडझड किंवा वाढ होऊ शकते. अशा वेळी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी ‘सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ अर्थात ‘एसआयपी’ हाच सर्वोत्तम मार्ग ठरतो. दरमहा ठरावीक छोटी रक्कम गुंतवल्यामुळे खरेदीची सरासरी किंमत (Average Buying Price) संतुलित राहते. यामुळे बाजारातील चढ-उताराचा धोका कमी होऊन दीर्घकाळात स्थिर परतावा मिळण्याची शक्यता वाढते..Premium|Stock market forecast 2025 : शेअर बाजाराची धडधड वाढली; अमेरिकेतील हालचाली आणि रुपयाची घसरण; येत्या वर्षात काय असेल गुंतवणुकीचे गणित?.काय खबरदारी घ्यावी?१नोंदणी तपासा : गुंतवणूक करण्यापूर्वी तो मंच ‘एफआययू’कडे नोंदणीकृत असल्याची खात्री करा. अनधिकृत मंचावर तुमची गुंतवणूक धोक्यात येऊ शकते.२कराचे नियम पाळा : क्रिप्टो नफ्यावर ३० टक्के कर आणि प्रत्येक व्यवहारावर एक टक्का ‘टीडीएस’ अनिवार्य आहे. हे व्यवहार सरकारी नोंदीत येत असल्याने करचोरी टाळा.३ मर्यादित गुंतवणूक : आपला सर्व पैसा एकाच ठिकाणी न गुंतवता, एकूण पोर्टफोलिओच्या केवळ तीन ते पाच टक्के हिस्साच क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवावा.४ सुरक्षा : आपल्या डिजिटल खात्यासाठी ‘टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन’ (2FA) वापरा आणि खासगी माहिती (Passwords) कोणाशीही शेअर करू नका..निष्कर्ष : कोणतीही गुंतवणूक ही केवळ ‘लोकांचे पाहून’ (FOMO) न करता स्वअभ्यासावर आधारित असावी. ४९ मंचांच्या नोंदणीमुळे या क्षेत्राला शिस्त लागली असली, तरी ‘जोखीम’ पूर्णपणे संपलेली नाही. तंत्रज्ञान आणि नियमन यांची योग्य सांगड घालून, सावधगिरीने पावले उचलल्यास डिजिटल गुंतवणुकीचा हा प्रवास सुरक्षित होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.