Premium|Crypto Currency : क्रिप्टो करन्सीतील गुंतवणुकीबाबत सावधान!

सी.ए. शिरीष देशपांडे, सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासकdeshpande.06@gmail.comक्रिप्टो करन्सी अर्थात आभासी चलनाबद्दल सध्या खूप चर्चा होते. त्यात गुंतवणूक केल्यास खूप फायदा मिळतो, असे सांगून फसवणूक करण्याचे बरेच प्रकार होत आहेत. भारतात क्रिप्टो करन्सीला अद्याप कायदेशीर चलन म्हणून मान्यता नाही. त्यामुळे या प्रकारच्या चलनांची चर्चा असली, तरी त्यात गुंतवणूक करणे कसे धोक्याचे आहे, याची माहिती देणारा हा लेख....इंटरनेटच्या माध्यमातून क्रिप्टो करन्सीमध्ये (आभासी चलन/डिजिटल करन्सी) गुंतवणूक केल्यास भरपूर फायदा मिळतो, असे सांगून सध्या खूप फसवणूक होत आहे. क्रिप्टो चसन हे एन्क्रिप्शन आणि ब्लॉकचेन या टेक्नॉलॉजी वापरून बनवतात. एन्क्रिप्शन तंत्रज्ञानामध्ये माहिती (डेटा) विशिष्ट फॉर्ममध्ये रूपांतर केली जाते. म्हणजेच डेटा सुरक्षित राखण्यासाठी अल्गोरिदम एन्क्रिप्शनद्वारे म्हणजे गणितीय सूत्रांद्वारे गुप्त कोड निर्माण केला जातो. तो डेटा ठरावीक अधिकृत व्यक्तीच पाहू आणि वाचू शकते. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामध्ये डेटाचे रूपांतर डिजिटल स्वरूपात केले जाते. त्याचा डेटा ब्लॉकमध्ये ठेवला जातो. क्रिप्टो करन्सीमधील व्यवहार हे पूर्णपणे गुप्त असतात. त्यामुळे हे व्यवहार सर्वसामान्य डिजिटल व्यवहारांपेक्षा खूप जास्त सुरक्षित असतात; मात्र बिटकॉइनसारखीच (एक प्रसिद्ध क्रिप्टो चलन) अनेक क्रिप्टो चलने बाजारात आली आहेत. त्यातील विश्वसनीय कोणती, हे कळणे खूप कठीण आहे. त्यात सायबर चोरटे बनावट क्रिप्टो चलन आणि क्रिप्टो चलनाच्या नावावर भूलथापा मारून फसवत आहेत..Premium| Trump India Tariffs: आयातशुल्क की दबावतंत्र?.नुकत्याच घडलेल्या घटना पाहू या.‘कॉइन-डीसीएक्स’चे पैसे पळवलेभारतातील कॉइन-डीसीएक्स (CoinDCX) या क्रिप्टो चलन कंपनीच्या क्रिप्टो मालमत्तेतून ३७८ कोटी रुपये सायबर चोरट्यांनी पळवले. या प्रकरणात ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित आहेत, असा दावा कंपनीने केला आहे; मात्र डिजिटल मालमत्ता मानली जाणारी ही गुंतवणूक किती धोक्याची असू शकते याची यावरून कल्पना येते..‘वझीर-एक्स’चे पैसे चोरीलामागील वर्षी याच काळात भारतातील वझीर-एक्स (WazirX) या प्रसिद्ध कंपनीच्या क्रिप्टो मालमत्तेतून दोन हजार कोटी रुपये चोरीला गेले आहेत. म्हणजे ही आधुनिक तंत्रज्ञानातून तयार झालेली आभासी चलनांची मालमत्ता सायबर चोरट्यांनी चोरली आहे. यामुळे भारतातील डिजिटल मालमत्ता क्षेत्राला मोठा दणका बसला आहे.माजी सैन्याधिकाऱ्यांना ८१ लाखांचा गंडामाजी सैन्याधिकाऱ्यांनी अशाच क्रिप्टो चलनामध्ये गुंतवलेले ९६ हजार डॉलर (८१ लाख रुपये) मासिक १० टक्के परतावा मिळेल म्हणून गुंतवले होते. ते सगळे पैसे बुडाले आहेत. .गुंतवणुकीबाबतीत गुन्हा घडल्यास...असे काही झालेच, तर ताबडतोब https://cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी. आपला जो मोबाइल नंबर बँक खात्याला जोडला असेल, त्यावरून १९३०/१९४५ या नंबरवर त्वरित संपर्क साधावा. या नंबरवरची यंत्रणा ते पैसे गोठविण्याचे प्रयत्न करते..आपण काय काळजी घ्यावी?आभासी चलन म्हणजेच क्रिप्टो करन्सी ही तंत्रज्ञानावर अवलंबून असलेली एक यंत्रणा आहे. ती टेक्नॉलॉजी माहीत असलेल्यांनासुद्धा कळू शकणार नाही अशी आहे. भारतात क्रिप्टो चलनासंबंधातील कायदे विकसित होत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यापासून लांब राहिलेले बरे. त्यात भरपूर धोका आहे, असे समजावे.भारतात क्रिप्टो चलनाला अद्याप कायदेशीर चलन म्हणून मान्यता नाही. म्हणजे वस्तू आणि सेवा खरेदी करणे किंवा कर्ज परत करणे यासाठी हे चलन वापरता येणार नाही, हे लक्षात असू द्या..Premium| ₹5 Lakh Emergency Fund: आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ₹५ लाखांचा इमर्जन्सी फंड कसा तयार कराल?.तुमच्याकडे आभासी चलन/क्रिप्टो करन्सीतील गुंतवणूक असेल, तर सायबर चोरटे तुमच्यावर लक्ष ठेवून फसवण्याची शक्यता असते. अशा वेळी कोणताही पुढील व्यवहार करताना अतिशय दक्षता घेणे गरजेचे आहे.कोणीही अशा स्वरूपातील योजना आपल्याकडे आणली आणि त्यात त्यांनी ‘बिटकॉइन’च्या किमतीची सुरुवात१० डॉलरपासून होऊन सध्या एक लाख१८ हजार डॉलर एवढी (म्हणजेच एक कोटी रुपये) झाली, असे आमिष दाखवले तरी यात पडण्याचे साहस तुम्हाला महागात पडू शकते.या बाबतीतील माहितीसंबंधात कोणताही अनोळखी सोशल मीडिया ग्रुप (टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप आदी) जॉइन करू नये. आपल्या परवानगीशिवाय आपल्याला कोणी परस्पर त्यात सदस्य करू शकणार नाही, असे सेटिंग आपल्या व्हॉट्सअॅपमध्ये करावे..कोणत्याही अनोळखी माणसाचे, मुलीचे, महिलेचे फोन घेऊ नयेत. ‘एसएमएस’ला प्रतिसाद देऊ नये. सोशल मीडियावर प्रतिसाद देऊ नये.जगात अनेक बेकायदा कारणांसाठी आभासी चलन अर्थात क्रिप्टो करन्सी वापरतात, हे लक्षात असू द्या. उदा. ड्रग तस्करी, संगणक क्षेत्रातील खंडणी आदी. कारण हे व्यवहार बँकेशिवाय करता येतात. समोर कोण व्यक्ती आहे हे यात गुप्त राहू शकते.कोणतीही नवी गुंतवणूक करताना त्याबद्दल पूर्ण माहिती घ्या. तज्ज्ञ गुंतवणूक सल्लागार, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कायदेशीर सल्लागार यांना विचारा..Premium : Cash Loan : दोस्ताकडून पैसे घेताय? मग दंड भरावा लागेल! कसं ते वाचा.अनोळखी व्यक्तीशी अजिबात जवळीक साधू नका. अशा गुंतवणुकीसाठी येणारे फोन हे कित्येकदा ऑटोमेटेड कॉल असू शकतात. त्यात बोलणारी व्यक्ती म्हणजे ‘बॉट’ अर्थात कृत्रिम व्यक्ती असू शकते.चुकून अशा कोणत्या व्यवहारात अडकल्यास आपले खाते या व्यवहारात चोरट्यांनी वापरले असण्याची शक्यता असते, हे लक्षात ठेवून तातडीने पोलिसांत तक्रार करणे गरजेचे आहे.अशी कोणतीही फसवी गुंतवणूक खासगी वेबसाइटवर वाढलेली दिसते; पण विकता येत नाही. म्हणजे धोका आहे समजावे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.