‘क्रिप्टो’ला ‘मालमत्ता’ ओळख

-ॲड. सुनील टाकळकर , ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व विमा सल्लागारमद्रास उच्च न्यायालयाने 'ऋतिकुमारी विरुद्ध झानमाई लॅब्स प्रा. लि. आणि इतर' या प्रकरणावरील एका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निकालात क्रिप्टो करन्सीला भारतीय कायद्यांतर्गत 'मालमत्ता' (Property) म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत डिजिटल मालमत्तेचा स्वीकार होण्याच्या दृष्टीने हा एक सकारात्मक संकेत आहे. अर्थात, मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा एका राज्याचा आहे. या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत काय आहे, हे महत्त्वाचे आहे. यापुढील काळात याबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या तरी गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला असून, हा निर्णय सरकारच्या नियामक भूमिकेसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो..ऋतिकुमारी आणि 'वझिरएक्स' वादया प्रकरणात अर्जदार ऋतिकुमारी यांनी 'वझिरएक्स' (झानमाई लॅब्सद्वारे चालवले जाणारे एक्स्चेंज) प्लॅटफॉर्मवर ३,५३२.३० एक्सआरपी कॉइन्स खरेदी केले होते. 'वझिरएक्स'वर २०२४ मध्ये झालेल्या एका सायबर हल्ल्यानंतर कंपनीने अर्जदाराच्या खात्यासह सर्व वापरकर्त्यांची खाती गोठवली. कंपनीने सिंगापूर उच्च न्यायालयाच्या पुनर्रचना योजनेचा हवाला देत, सर्व वापरकर्त्यांनी सामूहिकरित्या तोटा वाटून घ्यावा, असे सांगितले. यावर मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. आनंद वेंकटेश यांनी कंपनीचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. क्रिप्टो करन्सी ही 'मालमत्ता' आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयात अर्जदाराचे 'एक्सआरपी' टोकन गोठवण्यापासून थांबवून, त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून बँक गॅरंटी जमा करण्याचे आदेश कंपनीला दिले..न्यायालयाचा निर्णयक्रिप्टो करन्सी ही मूर्त मालमत्ता (Tangible Property) किंवा चलन (Currency) नाही. ती अमूर्त असली, तरी त्यात मालमत्तेचे गुणधर्म आहेत. ती अशी मालमत्ता आहे, जिचा उपभोग घेता येतो, ताब्यात ठेवता येते आणि विश्वस्त म्हणूनही धारण करता येते, असेही न्या. वेंकटेश यांनी स्पष्ट केले. या निकालात मालमत्ता हस्तांतर कायदा आणि भारतीय विश्वस्त कायद्यातील विद्यमान तत्त्वे काळजीपूर्वक लागू करण्यात आली. क्रिप्टो करन्सी डिजिटल व अमूर्त असली, तरी ती कायदेशीर अथनि 'मालमत्ता' असू शकते, असा निष्कर्ष काढला..निर्णयाचे कायदेशीर परिणामकायदेशीर स्पष्टता : या निर्णयामुळे क्रिप्टो करन्सीला कायद्याच्या नजरेत 'मालमत्ता' म्हणून स्थान मिळाले आहे.मालमत्तेचे हक्क : मालमत्तेचे वारसाहक्क, ट्रस्टमध्ये ठेवणे किंवा न्यायिक कार्यवाहीमध्ये तारण म्हणून वापरणे हे सर्व मूलभूत हक्क क्रिप्टोधारकांना मिळतात.न्यायिक संरक्षण : सायबर हल्ले, फसवणूक, किंवा गैरव्यवस्थापन यांसारख्या घटनांमध्ये गुंतवणूकदारांना कायदेशीर दाद (Legal Redressal) मागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.आर्थिक परिणामकर आकारणी : प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २ (४७अ) अंतर्गत क्रिप्टोला 'व्हर्चुअल डिजिटल अॅसेट' मानले गेले आहे. परंतु, 'मालमत्ता' म्हणून मान्यता मिळाल्याने करनियमांची अंमलबजावणी अधिक स्पष्ट आणि कठोर होऊ शकते. (उदा. विवरणपत्रात 'क्रिप्टो'चा उल्लेख करणे अनिवार्य होईल.)नियामक प्रोत्साहन : सरकार आणि नियामक संस्थांना डिजिटल मालमत्तांसाठी अधिक व्यापक व कठोर नियम तयार करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.संस्थात्मक सहभाग : कायदेशीर स्पष्टता मिळाल्याने, अधिक संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांना क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी किंवा क्रिप्टो-संबंधित सेवांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल..गुंतवणूकदारांचा फायदाक्रिप्टो मालमत्तेला कायदेशीर संरक्षण मिळाल्याने एक्स्चेंज प्लॅटफॉर्म (उदा. वझिरएक्स) आता विश्वस्त मानले जातील. या निर्णयामुळे भारतीय न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र स्पष्ट झाले आहे. एक्स्चेंजचे मूळ सिंगापूरसारख्या परदेशात असले, तरी व्यवहार भारतात झाले असल्यास भारतीय न्यायालय गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करू शकतात. गुंतवणुकीचे मालकी हक्क पारंपरिक मालमत्तेप्रमाणे वारसास हस्तांतरित करता येतील. कराबाबतचे कायदेशीर पूर्ततेचे गोंधळही कमी होतील.