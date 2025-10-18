Cheque Clearing: दिवाळीपूर्वी बँकांमध्ये चेक क्लिअरिंग रखडले! व्यापाऱ्यांची चिंता वाढली; थेट पंतप्रधानांना लिहिलं, म्हणाले...

रिझर्व्ह बँकेने ४ ऑक्टोबर रोजी एक नवीन चेक क्लिअरिंग प्रणाली लागू केली होती. ज्यामध्ये चेक क्लिअरिंग त्याच दिवशी करण्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु त्याच दिवशी क्लिअरिंग करण्याऐवजी कोणताही चेक क्लिअर होण्यासाठी १० ते १२ दिवस लागत आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांसह सामान्य लोकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सीटीआयने या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे..सीटीआयचे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल म्हणाले की, एकाच दिवसात चेक क्लिअर करण्याची सुविधा व्यापारी आणि सामान्य लोकांवर ओझे ठरत आहे. आरबीआयची घोषणा होताच व्यापाऱ्यांनी त्याचे स्वागत केले. परंतु आता परिस्थिती पूर्णपणे उलट झाली आहे. बँकांकडून फक्त एकच उत्तर मिळत आहे की तांत्रिक बिघाड आहे आणि कर्मचाऱ्यांना नवीन प्रणालीचे पूर्णपणे प्रशिक्षण दिलेले नाही. .Digital Business : फक्त फोटो पोस्ट करणं पुरेसं नाही! फॅशन डिझायनर जागृतीने गुगल टूल्स वापरून बिझनेस कसा वाढवला?.दिवाळीच्या आदल्या दिवशी, नवीन चेक क्लिअरिंग प्रणालीमुळे कामावर वाईट परिणाम झाला आहे. व्यापाऱ्यांचे पेमेंट अडकले आहेत. त्याचा मोठा परिणाम व्यवसाय क्षेत्रावर जाणवत आहे. व्यापारी एकमेकांना वेळेवर पेमेंट करू शकत नाहीत. व्यापाऱ्यांचे ऑर्डर रद्द होत आहेत आणि दिवाळीसारख्या व्यस्त प्रसंगी व्यापाऱ्यांना बँकांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत..सीटीआयच्या मते, सुरुवातीला असे वाटले होते की एका दिवसात चेक क्लिअरिंग केल्याने कामाला गती मिळेल. परंतु या घोषणेपासून बँकांमधील चेक क्लिअरिंग सिस्टम कोलमडू लागली आहे. काही बँकांमध्ये परिस्थिती अशी आहे की १५ दिवसांपूर्वी जमा केलेले चेक अद्याप क्लिअर झालेले नाहीत. याशिवाय, अनेक बँका चेक स्वीकारण्यास नकार देत आहेत..DMart Diwali Sale : डीमार्टचा दिवाळी स्पेशल सेल सुरू! सगळंकाही स्वस्त; किंमती कोसळल्या, खरेदीला जाण्याआधी हे बघा एका क्लिकवर.बँक कर्मचारी लोकांना सध्या चेक जमा करू नका असे सांगत आहेत. शिवाय, अनेक ठिकाणी व्यापाऱ्यांमध्ये वाद निर्माण झाले आहेत. लोक चेकऐवजी RTGS किंवा NEFT द्वारे पेमेंट करावे असा आग्रह धरत आहेत. दिवाळीसाठी लोकांना रोख रक्कम मिळविण्यात अडचण येत आहे. ज्यामुळे दिवाळीच्या खरेदी आणि पेमेंटवर परिणाम होत आहे. काही बँकांमध्ये, NEFT आणि UPI पेमेंट प्रोव्हाइडर्सनाही अडचणी येत आहेत. कारण बँक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ऑनलाइन पेमेंट अॅप अपडेट केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.