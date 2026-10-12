India CPI Inflation: देशात पुन्हा महागाईचा भडका! दुष्काळ अन् वाढत्या महागाईत ग्रामीण भागाची दुहेरी होरपळ

New Delhi : अनेक कारणांमुळे आधीच अडचणींचा समाना करत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी एक फटका बसला आहे. देशात महागाईचा भडका उडाला असून, वाढलेल्या महागाईचा सर्वाधिक चटका देशातील ग्रामीण भागाला सहन करावा लागत असल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून दिसते आहे. दुष्काळाच्या झळा सोसत असलेल्या ग्रामीण जनतेचे वाढलेल्या महागाईमुळे कंबरडे मोडल्याचे चित्र आहे. .एपीएमसी मार्केटमध्ये इजिप्तचा कांदा दाखल, जुना कांदा संपण्याच्या मार्गावर; आवक घटल्याने भाववाढीची शक्यता.India CPI Inflation म्हणजेच ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाईचा दर सप्टेंबर 2026 मध्ये वाढून 5.54 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ऑगस्टमध्ये महागाईचा दर 4.83 टक्के होता. केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) आज जाहीर केलेल्या तात्पुरत्या आकडेवारीतून हे वास्तव समोर आले आहे..RBI Governor Inflation: साखर-कांद्याने वाढवली महागाईची चिंता! दिवाळीत महागाई वाढणार? RBIचा मोठा इशारा.भाजीपाल्यासह अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ हे महागाई वाढीचे प्रमुख कारण आहे. ऑगस्टमध्ये 5.97 टक्के असलेला अन्नधान्य महागाईचा दर सप्टेंबरमध्ये 7.74 टक्क्यांवर गेला. कांदा, आले आणि लसूण यासारख्या रोजच्या वापरातील वस्तूंच्या किमती वाढल्याने ग्राहकांच्या खिशावरील भार वाढला आहे..कांदा, लसूण, आले कडाडले कांद्याच्या किमतींमध्ये विशेष वाढ नोंदवण्यात आली. सप्टेंबरमध्ये कांद्याच्या किमतीतील वार्षिक महागाई 108.09 टक्क्यांवर पोहोचली, तर ऑगस्टमध्ये ती 48.78 टक्के होती. आल्याच्या किमतीतील महागाई 62.85 टक्के आणि लसणाची 54.62 टक्के नोंदवण्यात आली. दुसरीकडे, बटाट्याच्या किमती वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत 11.50 टक्के, तर टोमॅटोच्या किमती 8.62 टक्के कमी होत्या..ग्रामीण भागातील किरकोळ महागाई 6.08 टक्क्यांवर, तर शहरी भागातील महागाई 4.88 टक्क्यांवर पोहोचली. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने मागील आठवड्यात रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची वाढ करून तो 5.50 टक्क्यांवर नेला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.