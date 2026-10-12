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India CPI Inflation: देशात पुन्हा महागाईचा भडका! दुष्काळ अन् वाढत्या महागाईत ग्रामीण भागाची दुहेरी होरपळ

India CPI Inflation सप्टेंबरमध्ये 5.54 टक्क्यांवर पोहोचली असून ऑगस्टमध्ये हा दर 4.83 टक्के होता. देशात महागाईचा भडका उडाला असून, वाढलेल्या महागाईचा सर्वाधिक चटका देशातील ग्रामीण भागाला सहन करावा लागत असल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून दिसते आहे.
India CPI Inflation: देशात पुन्हा महागाईचा भडका!

India CPI Inflation: देशात पुन्हा महागाईचा भडका!

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi : अनेक कारणांमुळे आधीच अडचणींचा समाना करत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी एक फटका बसला आहे. देशात महागाईचा भडका उडाला असून, वाढलेल्या महागाईचा सर्वाधिक चटका देशातील ग्रामीण भागाला सहन करावा लागत असल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून दिसते आहे. दुष्काळाच्या झळा सोसत असलेल्या ग्रामीण जनतेचे वाढलेल्या महागाईमुळे कंबरडे मोडल्याचे चित्र आहे.

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