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Cyber Crime: सायबर गुन्हेगारी आणि क्रेडिट कार्ड

Rising cases of online credit card scams in India: क्रेडिट कार्ड वापर वाढत असताना सायबर गुन्ह्यांचा धोकाही वाढतोय; सुरक्षित व्यवहार, द्विस्तरीय सुरक्षा, केवायसी आणि मर्यादित खर्च यांसारख्या उपायांनी फसवणुकीपासून कसे वाचाल?
Cybercriminals Target Credit Card Users Through Online Fraud Tactics

Cybercriminals Target Credit Card Users Through Online Fraud Tactics

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सकाळ वृत्तसेवा
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खरेदीसाठी खिशात रोख पैसे असण्याची गरज नाही, सर्वत्र बहुतेक सर्व क्रेडिट कार्ड स्वीकारली जातात, आकर्षक सवलती अशा अनेक बाबींमुळे क्रेडिट कार्ड वापरण्याकडे कल वाढत आहे. त्याचवेळी परस्पर कार्ड वापरले जाणे, त्यावर कर्ज घेतले जाणे असे अनेक सायबर गुन्हेही घडत आहेत. अशा गुन्ह्यांना बळी पडण्यापासून वाचण्यासाठी आपले कार्ड वापरताना महत्त्वाच्या गोष्टींची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.

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