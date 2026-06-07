Cyber Crime: सायबर गुन्हेगारी आणि क्रेडिट कार्ड

खरेदीसाठी खिशात रोख पैसे असण्याची गरज नाही, सर्वत्र बहुतेक सर्व क्रेडिट कार्ड स्वीकारली जातात, आकर्षक सवलती अशा अनेक बाबींमुळे क्रेडिट कार्ड वापरण्याकडे कल वाढत आहे. त्याचवेळी परस्पर कार्ड वापरले जाणे, त्यावर कर्ज घेतले जाणे असे अनेक सायबर गुन्हेही घडत आहेत. अशा गुन्ह्यांना बळी पडण्यापासून वाचण्यासाठी आपले कार्ड वापरताना महत्त्वाच्या गोष्टींची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.क्रेडिट कार्ड सुरक्षेसाठीlक्रेडिट कार्डवरील खरेदीवर पॉइंट दिले जातात. मात्र, असे पॉइंट जास्त मिळावेत म्हणून कार्ड घेऊ नये. अशा पॉइंटच्या नावाखाली फसवणूक होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पूर्ण खातरजमा करून मगच कार्ड घ्यावे.lआपण अर्ज न करता आलेले कार्ड घेण्याआधी खरोखर त्याची गरज आहे का? याचा नीट विचार करून ते स्वीकारावे. पाठवणारी कंपनी किंवा बँक खात्रीची आहे का, हेदेखील तपासावे.lक्रेडिट कार्डच्या पुढच्या आणि मागच्या भागाची झेरॉक्स प्रत काढून ठेवावी. कार्ड हरवल्यास तातडीने ‘डिसेबल’ करावे..lआपल्या क्रेडिट कार्डसाठी द्विस्तरीय सुरक्षा (टू एफ ऑथेंटिकेशन) घ्यावी.lकार्डची ‘केवायसी’ नियमित करावी. हे काम बँकेत जाऊन करणे अधिक सुरक्षित.lकोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला कार्डचे कोणतेही तपशील देऊ नयेत.lकार्ड कोणासही वापर करण्यास देऊ नयेत..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.व्यवहार करताना...क्रेडिट कार्डद्वारे व्यवहार करताना सार्वजनिक वायफाय वापरणे टाळावे. त्यातून कार्डचा तपशील चोरला जाण्याची शक्यता असते. नुसता कार्ड नंबर, कार्ड व्हॅलिडिटी आणि सीव्हीव्ही नंबर टाकून चोरटे व्यवहार करू शकतात, हे लक्षात ठेवा. क्रेडिट कार्डवरील खर्चाच्या रकमेला मर्यादा घालावी. परदेशी चलनातील व्यवहार आवश्यक नसतील, तर ‘डिसेबल’ करून ठेवावे. खात्यातील व्यवहार तपासावेत, क्रेडिट कार्डाबाबत काहीही मेसेज आला, तर लगेच तपासावा. तुम्ही व्यवहार केला नसेल, तर त्यावर हरकत नोंदवावी. आपला सिबिल रिपोर्ट नियमितपणे तपासावा. कर्ज घेतले असेल आणि आपण घेतलेल्या कर्जाशिवाय इतर कर्ज दिसले, तर ताबडतोब तक्रार करावी. कोणत्याही साइटवर आपल्या कार्डवर ऑटोमॅटिक पेमेंटची परवानगी शक्यतो देऊ नये. अगदीच महत्त्वाचे असेल, तर त्याचे काटेकोर नियंत्रण करणे गरजेचे आहे. ठराविक काळानंतर पिन बदलावा. कार्ड आपल्या समोरच स्कॅन करू द्यावे. कार्ड हरवल्यास किंवा चोरीला गेल्यास तातडीने ते ब्लॉक करावे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.