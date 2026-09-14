स्मार्ट माहिती : सायबर फसवणुकीत बँकेचीही जबाबदारी

ॲड. रोहित एरंडे, कायद्याचे जाणकारसध्या डिजिटल बँकिंगच्या वाढत्या वापराबरोबर सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्येही खूप वाढ झाली आहे. एखाद्या ग्राहकाने ‘ओटीपी’ वापरून एखाद्या व्यवहारास मान्यता दिली असेल, तरी बँकेची जबाबदारी पूर्णपणे संपते का? असा महत्त्वाचा प्रश्न नागपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोर नुकताच आला. या प्रकरणातून सर्वांनी काय काळजी घेणे गरजेचे आहे, ते स्पष्ट होते. .प्राची ढोके व आयसीआयसीआय बँकप्राची ढोके या महिलेला आठ जानेवारी २०२३ रोजी एका व्यक्तीने ‘फेडेक्स’ या कुरिअर कंपनीचा अधिकारी असल्याचे भासवून फोन केला आणि तिच्या नावाने परदेशी पार्सल आले असून, त्यामध्ये पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, ३०० ग्रॅम गांजा आणि लॅपटॉप असल्याचे सांगितले आणि पुढे तिला मुंबई पोलिसांशी बोला म्हणून कोणत्यातरी व्यक्तींबरोबर फोन जोडून दिला आणि आता आम्ही तुमच्या विरुद्ध कारवाई करणार, असे सांगून तक्रारदाराला घाबरवून टाकले आणि ‘तपास व प्रक्रिया शुल्क’ म्हणून तिच्याकडून चार व्यवहारांत एकूण ६,९३,४३७ रुपये इतकी रक्कम ‘ओटीपी’ वापरून आयसीआयसीआय बँकेच्या दुसऱ्या खात्यात जमा करून घेतली. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच ढोके यांनी तत्काळ बँकेकडे तक्रार केली; तसेच सायबर क्राइम पोर्टलवर तक्रार नोंदवली. बँकिंग लोकपालाने केवळ २५ टक्के रक्कम देण्यास बँकेला आदेश दिले आणि उर्वरित रकमेसाठी तक्रारदार महिलेला कोर्टात केस करण्यास सांगितले..ग्राहक न्यायालयात तक्रारदाराने निदर्शनास आणले, की ज्या खात्यात तिने पैसे पाठविले त्या खात्यावरील इतर व्यवहारदेखील संशयास्पद होते आणि जे खाते कित्येक महिने वापरात नव्हते. त्या खात्यात केवळ दोन दिवसांत सुमारे २.८४ कोटी रुपये जमा झाले होते आणि अशा संशयास्पद व्यवहारांमध्ये बँकेने योग्य तपासणी करणे गरजेचे होते. या उलट बँकेचा बचाव होता, की तक्रारदाराने ‘ओटीपी’द्वारे व्यवहारांना स्वतः मान्यता दिली होती. त्यामुळे तिच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या नुकसानासाठी बँक जबाबदार नाही. अर्थात, ग्राहक आयोगाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही..आयोगाने ‘आरबीआय’च्या ‘केवायसी’ व मार्गदर्शक तत्त्वांकडे लक्ष वेधले. आयोगाने नमूद केले, की ग्राहकाच्या नेहमीच्या व्यवहार पद्धतीशी विसंगत, मोठ्या रकमेचे किंवा संशयास्पद व्यवहार बँकेने सतत निरीक्षणाखाली ठेवणे आवश्यक आहे.संबंधित लाभार्थी खात्यात दोन दिवसांत तब्बल २.८४ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले होते आणि बँकेने याबाबत आवश्यक दक्षता घेतल्याचे दाखवणारा कोणताही पुरावा आयोगासमोर सादर केला नाही; तसेच फसवणुकीची रक्कम ज्या खात्यात जमा झाली ते खातेही त्याच बँकेच्या दुसऱ्या शाखेतील होते. त्यामुळे त्या खात्याच्या व्यवहारांचे परीक्षण करून संशयास्पद हालचाली रोखण्याची जबाबदारी बँकेची होती, असेही आयोगाने नमूद केले. ग्राहकाने ‘ओटीपी’ दिला असला, तरी प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती स्वतंत्रपणे तपासावी लागते. तक्रारदाराने फसवणूक झाल्यानंतर तातडीने बँकेला माहिती दिली होती. ‘आरबीआय’च्या परिपत्रकानुसार अशा प्रकारचा व्यवहार तीन कामकाजाच्या दिवसांत कळविल्यास ग्राहकाला ‘झीरो लायबिलिटी’ संरक्षण मिळू शकते, असे आयोगाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया व पल्लभ भौमिक, ओम्बुड्समन व इतर या विशेष याचिकेवर दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला आणि आयोगाने बँकेला सेवेत त्रुटी, निष्काळजीपणा आणि अनुचित व्यापार पद्धती यासाठी जबाबदार धरून तक्रारदारास उर्वरित ५,१८,४३७ रुपयांसह वसुलीपर्यंत नऊ टक्के व्याज; तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी २५ हजार रुपये आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी १० हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला..हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. सायबर गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीची जबाबदारी वेगळी आणि बँकेची ग्राहकांच्या पैशांच्या सुरक्षेबाबतची नियामक जबाबदारी वेगळी आहे. त्याचप्रमाणे आपणही ऑनलाइन व्यवहार करताना ‘अखंड सावधान असावे’ हे वचन कायम लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.(संदर्भ : प्राची ढोके विरुद्ध आयसीआयसीआय बँक, तक्रार अर्ज क्र. DC/AB१/४८४/CC/१८७/२०२३, निकाल तारीख : १५ जुलै २०२६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.