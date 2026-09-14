Sakal Money

स्मार्ट माहिती : सायबर फसवणुकीत बँकेचीही जबाबदारी

सायबर फसवणुकीत ग्राहकाने ओटीपी दिला तरी बँकेची जबाबदारी संपत नाही, संशयास्पद व्यवहारांवर सतत लक्ष ठेवण्याचे आयोगाचे निर्देश
A Nagpur consumer commission ruling highlights that OTP-authorised transactions do not automatically end a bank’s responsibility in cyber fraud cases.

A Nagpur consumer commission ruling highlights that OTP-authorised transactions do not automatically end a bank’s responsibility in cyber fraud cases.

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सकाळ वृत्तसेवा
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ॲड. रोहित एरंडे, कायद्याचे जाणकार

सध्या डिजिटल बँकिंगच्या वाढत्या वापराबरोबर सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्येही खूप वाढ झाली आहे. एखाद्या ग्राहकाने ‘ओटीपी’ वापरून एखाद्या व्यवहारास मान्यता दिली असेल, तरी बँकेची जबाबदारी पूर्णपणे संपते का? असा महत्त्वाचा प्रश्न नागपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोर नुकताच आला. या प्रकरणातून सर्वांनी काय काळजी घेणे गरजेचे आहे, ते स्पष्ट होते.

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