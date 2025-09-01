Sakal Money

Cyber Fraud : परदेशस्थ भारतीयांना फसवणुकीचा फटका

NRI scam : परदेशातील भारतीयांना डिपोर्टची भीती घालून बनावट व्हिडीओ कॉलद्वारे सायबर गुन्हेगारांकडून लाखोंची फसवणूक केली जात आहे.
Cyber Fraud
Cyber Fraud Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिरीष देशपांडे - सीए व सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासक

सायबर गुन्हेगार नवनवे मार्ग अवलंबून लोकांची आर्थिक फसवणूक करत असतात. आता सायबर गुन्हेगार परदेशस्थ भारतीयांना आपले सावज बनवत असून, त्यांना ते राहत असलेल्या देशातून डिपोर्ट करण्याची भीती घालून लाखो रुपये उकळले जात आहेत.

Loading content, please wait...
Online Scams Awareness
Cybercrime targeting Indians abroad
Scam tactics used by cybercriminals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com