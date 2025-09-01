Cyber Fraud : परदेशस्थ भारतीयांना फसवणुकीचा फटका

शिरीष देशपांडे - सीए व सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासकसायबर गुन्हेगार नवनवे मार्ग अवलंबून लोकांची आर्थिक फसवणूक करत असतात. आता सायबर गुन्हेगार परदेशस्थ भारतीयांना आपले सावज बनवत असून, त्यांना ते राहत असलेल्या देशातून डिपोर्ट करण्याची भीती घालून लाखो रुपये उकळले जात आहेत..सायबर गुन्हेगार तोतया भारतीय दूतावास अधिकारी, भारतीय पोलिस अधिकारी किंवा सीबीआय ऑफिसर बनून व्हिडीओ कॉल करतात आणि तुमच्या नावावर भारतात असलेल्या बँक खात्यातून अनेक बेकायदेशीर व्यवहार झाले आहेत किंवा तुमच्या आधार क्रमांकाला लिंक असलेल्या मोबाईल नंबरवरून धमकीचे फोन गेले आहेत किंवा सध्या तपास चालू असलेल्या प्रकरणात एका प्रसिद्ध राजकीय व्यक्तीच्या गैरव्यवहारात तुम्ही सहभागी असल्याच्या व्हिडीओ क्लिप्स आमच्याकडे आहेत किंवा तुमच्याविरुद्ध अमली पदार्थ तस्करी आणि मानवी तस्करीचा गुन्हा दाखल झाला आहे, अशा खोट्या गुन्ह्यांची भीती घालतात. .त्यांची धमकीची भाषा, फोनवर दिसणारे सरकारी लोगो पाहून अनेकांचा त्यांच्यावर विश्वास बसतो. ते अधिकारी तुम्हाला कोर्ट रूम दाखवतात, तुमचे आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर आदी माहिती असलेले वॉरंट दाखवले जाते. हे सर्व बघून घाबरून गेलेल्या समोरच्या व्यक्तीला आता तुमची चौकशी सुरू होईल, असे सांगून आणखी घाबरवले जाते..अमेरिकेतील अभियंत्याची लूटअमेरिकेत काम करत असलेल्या एका अभियंत्याला सायबर गुन्हेगाराने भारतीय दूतावासातून बोलतोय, असे सांगून, मुंबई सायबर क्राईममार्फत चौकशी सुरू झाली आहे, असे भासवले. त्याला सांगितले, की तुमचे आधार कार्ड, सिम कार्ड वापरून एक बँक खाते उघडले असून, त्यामधून अनेक गैरव्यवहार झाले आहेत. तुमचा लॅपटॉप, तुमचे बँक खाते, तुमच्या बायकोचा फोन हे सर्व आमच्या निगराणीखाली आहे. यातून सुटका करायची असेल, तर ४५ लाख रुपये सांगितलेल्या खात्यात भरा अशी धमकी दिली. त्याला ‘आरटीजीएस’च्या माध्यमातून ही रक्कम बँक खात्यात पाठवायला सांगितली. नंतर सर्व फोन बंद झाले..काय काळजी घ्यावी?भारतात कोणताही खटला ऑनलाइन भरला जात नाही. वैयक्तिक नोटीसच पाठवली जाते आणि कायद्याची पूर्तता करण्यासाठी वेळ मिळतो. जामीन प्रक्रिया प्रत्यक्ष वकिलामार्फतच होतो, हे लक्षात ठेवा.जग कितीही डिजिटल झाले, तरी सरकारी यंत्रणा अशा प्रकारे पैसे मागत नसते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे खोटे पोलिस ठाणे, कोणतेही सरकारी ऑफिस अगदी हुबेहूब तयार करता येते.भारतातून आलेल्या अनोळखी व्यक्तीला कोणतीही माहिती देण्याआधी ऑफिशिअल नोटीस पाठवा असा आग्रह धरा.असा कोणताही फोन आल्यास दूतावासात समक्ष जाण्याचा आग्रह धरावा.समोरची व्यक्ती पैसे कोठे ट्रान्स्फर करायला सांगते, ते खाते कोणाचे आहे, पैसे कोठे जात आहेत, यावरून ते अधिकृत आहे का हे तपासावे.भारतातील फोन आणि बँक खाते सावधानपूर्वक वापरावे.फसवणूक झाल्यास...ताबडतोब https://cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी.१९३० या क्रमांकावर संपर्क साधावा. ही यंत्रणा ज्या खात्यात पैसे गेले आहेत, ते गोठवण्याचे तातडीने प्रयत्न करते..धोक्याचे सिग्नलभारतातून धमकीवजा फोनअमेरिकेतून डिपोर्ट किंवा व्हिसा संबंधी धमकी देणे.भारतातून वेळीअवेळी सरकारी माध्यम भासवून फोन.ताबडतोब मदतीचा हात आणि त्यासाठी पैशाची मागणी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.